Kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 1,67 milyar dolar çıktı

Kripto varlıklara dayalı yatırım ürünlerinde çıkış serisi geçen hafta da sürdü. CoinShares verilerine göre kripto ETP’lerinden 1,67 milyar dolar çekildi. Böylece son üç haftadaki toplam çıkış 4,21 milyar dolara ulaştı. Yönetim altındaki toplam varlıklar ise 141 milyar dolara gerileyerek nisan ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bitcoin çıkışlarda başı çekti

Haftalık bazda en büyük çıkış Bitcoin odaklı ETP’lerde kaydedildi. Bu ürünlerden 1,44 milyar dolar çıkarken, söz konusu rakam yılın şimdiye kadarki en yüksek haftalık çözülmesi oldu. Aylık toplamda Bitcoin fonlarındaki kayıp 2,4 milyar dolara ulaştı. Buna karşın yıl başından bu yana net giriş 1,2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bitcoin ürünlerinde yönetim altındaki varlıklar da 114,6 milyar dolara indi.

Mini sözlük: ETP, borsada işlem gören yatırım ürünlerinin genel adıdır. ETF bu grubun en bilinen alt türlerinden biridir. Kripto ETP’leri, yatırımcılara ilgili varlığa doğrudan sahip olmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunar.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, çıkışların hızlanmasını İran bağlantılı riskten kaçış eğilimine bağladı. Butterfill, ABD’de kripto piyasasına ilişkin CLARITY Act sürecinin yarattığı sınırlı destekleyici etkinin bu dalga karşısında yetersiz kaldığını belirtti.

James Butterfill, son tablonun ocak ve şubat dönemindeki beş haftalık kesintisiz negatif seriyi hatırlattığını, piyasada riskten kaçış eğiliminin yeniden ağır bastığını ifade etti.

Ether ve altcoinlerde tablo zayıf kaldı

Ether fonlarında da satış baskısı sürdü. Geçen hafta bu ürünlerden 257,3 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece Ether fonlarının yıl başından bu yana toplam kaybı 346 milyon dolara yükseldi.

Altcoin tarafında ise katılım belirgin biçimde zayıfladı. CoinShares verilerine göre 1 milyon doların üzerinde giriş gören varlık sayısı bir önceki haftadaki dokuz seviyesinden beşe düştü. Pozitif tarafta yine XRP öne çıktı ve 20,3 milyon dolar giriş kaydetti. Onu 10,8 milyon dolarla Hyperliquid ve 7,6 milyon dolarla Near izledi.

Varlık Haftalık akış Bitcoin 1,44 milyar dolar çıkış Ether 257,3 milyon dolar çıkış XRP 20,3 milyon dolar giriş Hyperliquid 10,8 milyon dolar giriş Near 7,6 milyon dolar giriş

Bölgesel çıkışlarda ABD öne çıktı

Ülke bazında çıkışların ana kaynağı ABD oldu. Geçen hafta ABD kaynaklı çıkış 1,63 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, SoSoValue verilerinde görülen ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 1,42 milyar dolarlık çıkışla da örtüştü. Almanya’da 25,7 milyon dolar, İsveç’te 6,6 milyon dolar ve Hong Kong’da 4,5 milyon dolar çıkış kaydedildi. Hollanda ise 1,3 milyon dolarlık girişle 1 milyon doların üzerinde pozitif akış gören tek ülke oldu.

Ülke Haftalık akış ABD 1,63 milyar dolar çıkış Almanya 25,7 milyon dolar çıkış İsveç 6,6 milyon dolar çıkış Hong Kong 4,5 milyon dolar çıkış Hollanda 1,3 milyon dolar giriş

Talep zayıflığı satış baskısını artırdı

Laser Digital’in türev işlemler masasına göre geçen haftaki kripto satışları belirgin bir tek tetikleyici olmadan gerçekleşti ve zayıf seyreden hisse senedi piyasaları bu tabloyu etkiledi. Kurum, talep eksikliğine dikkat çekerek Michael Saylor’ın şirketi Strategy’nin 18 Mayıs ile 24 Mayıs arasında Bitcoin alımı yapmadığını hatırlattı. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak izleniyor.

Laser Digital işlem masası, STRC hissesi nominal değerinin altında işlem görmeye devam ederken ve bireysel yatırımcı ilgisi zayıf kalırken Bitcoin’in kısa vadede baskı altında kalmasının beklendiğini aktardı.