Bloomberg analisti Mike McGlone, Bitcoin için 10.000 dolar riskine işaret etti

Mayıs 2026’nın son günlerinde ABD’nin S&P 500 endeksi tarihi zirvelere çıkarken kripto para piyasasında belirgin bir zayıflama görüldü. Bu ayrışma, Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone’un teknik açıdan güçlü bir satış sinyali verdiğini açıklamasına yol açtı. Bloomberg Intelligence, Bloomberg’in piyasa verileri ve araştırma birimi olarak biliniyor.

S&P 500 ile bağın zayıflaması

McGlone’a göre sektörde geniş çaplı bir balon sönme süreci başladı ve bu tablo, Bitcoin‘i uzun vadeli tarihsel ortalamasına yaklaştırarak 10.000 dolar bölgesine çekebilir. Analistin olumsuz senaryosunun merkezinde, yıllardır izlenen korelasyonun bozulması yer alıyor.

McGlone’un değerlendirmesine göre Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki uzun süredir izlenen ilişki zayıfladı ve bu kırılma, piyasada daha derin bir düzeltme riskini artırdı.

Daha önce Bitcoin, küresel likidite ve hisse senetleriyle birlikte hareket eden yüksek riskli bir varlık gibi fiyatlanıyordu. Ancak bu mekanizmanın artık çalışmadığı belirtiliyor. 29 Mayıs’ta sektörün önemli göstergelerinden Bloomberg Galaxy Crypto Index 2.000 puanın altına indi. Endeks böylece 2025 zirvesine göre değerinin yarısını kaybetti.

Mini sözlük: Bloomberg Galaxy Crypto Index, kripto para piyasasının genel yönünü izlemek için kullanılan bir endekstir. Farklı büyük dijital varlıkların performansını bir araya getirir ve sektördeki geniş eğilimi ölçmek amacıyla takip edilir.

2018 benzetmesi ve itirazlar

McGlone, bu tabloyu 2018 döngüsüyle karşılaştırıyor. O dönemde Bitcoin uzun süren düşüşün ardından sert değer kaybetmiş ve yaklaşık 3.000 dolar civarında denge bulmuştu. Analiste göre 2026’da fark yaratan unsur, Bitcoin’in artık çok daha kalabalık bir dijital varlık evreninde yer alması. Sermayenin milyonlarca token arasında dağılması, baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Metinde, işlevini daha net koruyan alanın dolar bazlı stabilcoinler olduğu savunuldu.

Buna karşın profesyonel kripto çevrelerinde bu yaklaşımın fazla mekanik bulunduğu aktarılıyor. McGlone’un önceki bazı düşüş tahminlerinin gerçekleşmemiş olması, eleştirilerin temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Karşı görüşte olanlar, analistin piyasa yapısındaki değişimi ve sermaye akışının yeni kaynaklarını yeterince hesaba katmadığını savunuyor.

ETF etkisi ve kritik seviye

10.000 dolar senaryosuna karşı en güçlü itirazlardan biri, BlackRock ve Fidelity gibi kurumların spot Bitcoin ETF’leriyle oluşturduğu kurumsal çerçeveye dayanıyor. 2018 ve 2022 döngülerinde bu ölçekte fonlar bulunmazken, bugün milyarlarca dolarlık bu araçların fiyat için güçlü bir taban oluşturduğu belirtiliyor.

Haberde ayrıca Bloomberg Galaxy Crypto Index’teki düşüşün daha çok spekülatif altcoinlerdeki çözülmeyi yansıttığı, kriz dönemlerinde ise Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin genellikle güçlendiği vurgulandı. Bu nedenle endeksteki sert gerilemenin doğrudan Bitcoin için aynı ölçüde bir çöküş anlamına gelmeyebileceği değerlendiriliyor.

Yine de McGlone tamamen tek yönlü bir senaryo çizmiyor. Analist, 75.000 dolar seviyesini kritik eşik olarak tanımlıyor. Bitcoin’in bu seviyenin üzerine dönmesi ve burada kalıcılık sağlaması halinde, düşüş beklentisinin geçersiz kalabileceği ve S&P 500 ile yaşanan ayrışmanın geçici bir gürültü olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.