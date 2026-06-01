Dogecoin’de kritik destek testi sürüyor! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?

Dogecoin, hem piyasa hakimiyeti hem de fiyat grafiğinde teknik açıdan önemli görülen destek bölgelerinde işlem görüyor. Analistlerin paylaştığı grafiklere göre DOGE’nin toplam kripto para piyasasındaki payı uzun vadeli bir trend çizgisine yakın seyrini korurken, aylık fiyat grafiğinde 0.236 Fibonacci düzeltme seviyesi yeniden öne çıktı.

Hakimiyet verisinde kritik eşik

X platformunda değerlendirme yapan Maelius, iki haftalık grafikte Dogecoin hakimiyetinin uzun vadeli destek çizgisine yakın kaldığını belirtti. Bu görünümün korunması halinde DOGE’nin daha geniş kripto para piyasasına kıyasla daha güçlü bir performans gösterebileceği değerlendiriliyor.

Maelius’un paylaştığı analize göre DOGE hakimiyeti uygun bir konumda bulunuyor ve yakın dönemde genel kripto para piyasasını geride bırakabilecek bir yapıya işaret ediyor.

Söz konusu grafik, Dogecoin’in toplam kripto para piyasa değerinden aldığı payı izliyor. DOGE.d olarak takip edilen bu oran, önceki hakimiyet sıçramasının ardından yaşanan uzun düşüşten sonra yaklaşık %0,62 bölgesinde bulunuyor. Mevcut yapının hemen altında yer alan ana destek çizgisi, bir sonraki büyük hareket açısından kritik görülüyor.

Grafikte ayrıca %2,09 civarında önemli bir direnç alanı da işaretleniyor. Geçmiş döngülerde Dogecoin hakimiyeti bu bölgeye kadar yükselmiş, ardından ivme kaybı yaşamıştı. Daha önce alt bantta uzun süre taban oluşturan DOGE.d, sonrasında sert bir kırılma üretmişti. Analist, eski yapıyla mevcut görünüm arasında benzerlik kuruyor.

Alt göstergede ivmenin halen zayıf bölgede kalması, görünümün henüz teyit edilmiş güçlü bir yükseliş evresine girmediğine işaret ediyor. Bu nedenle trend çizgisinden gelebilecek olası bir tepki, Dogecoin’in piyasa genelinden ayrışıp ayrışamayacağı konusunda belirleyici olabilir. Buna karşılık desteğin aşağı kırılması, toparlanma sinyalini zayıflatabilir.

Fiyatta 0.236 Fibonacci bölgesi izleniyor

Ayrı bir değerlendirmede Moe, Dogecoin’in aylık grafikte kilit 0.236 Fibonacci destek bölgesini test ettiğini aktardı. Analiste göre bu seviye, önceki toparlanma dönemlerinden önce de öne çıkan benzer bir teknik alanı temsil ediyor.

Grafikte fiyatın, 0.236 Fibonacci seviyesine denk gelen mavi destek bandı çevresinde tepki verdiği görülüyor. Benzer mavi bölgeler önceki döngülerde de yer almış, Dogecoin bu alanlarda tutunduktan sonra daha güçlü yükseliş evrelerine geçmişti.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyatın güçlü bir yükseliş ya da düşüşten sonra hangi oranlarda geri çekilebileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. 0.236 seviyesi genellikle sığ geri çekilme alanı olarak izlenir. Bu bölgenin korunması, trendin tamamen bozulmadığı yönünde yorumlanabilir; kırılması ise zayıflığın derinleştiğine işaret edebilir.

2014 ile 2017 arasındaki yapıda DOGE, alt Fibonacci bölgesinde taban oluşturduktan sonra yukarı yönlü kırılım sergilemişti. Benzer bir görünüm 2021 rallisi öncesinde de görülmüş, fiyat 0.236 çevresinde destek bulduktan sonra sert yükselmişti. Son yapıda da DOGE, 2024 ile 2025 dönemindeki zirve bölgesinden geri çekilmesinin ardından yeniden benzer bir destek alanına geldi.

Grafiğe göre 0.236 bölgesinin korunması halinde bir sonraki olası hedefler daha yüksek Fibonacci seviyeleri olabilir. İlk önemli yukarı yönlü alan 0.382 düzeltme seviyesine yakın görünürken, daha güçlü direnç bölgeleri 0.618 ve 0.786 seviyelerinde yer alıyor. Ancak analistler, bu senaryonun henüz doğrulanmadığını vurguluyor. Mavi destek bandının altına net bir sarkma, önceki döngülerle yapılan benzetmeyi zayıflatabilir.