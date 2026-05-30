Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

DOGE fiyatında 10 cent mücadelesi devam ediyor! Ortalığı karıştıran o grafik ne gösteriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DOGE’de 10 centte kritik destek ve direnç savaşı yaşanıyor.
  • Son günlerde 0,10 dolar bandından hızlı alımlar ve satışlar dikkat çekti.
  • 📊 Uzmanlar uzun vadede $DOGE için 0,02 - 0,03 dolar riskine işaret ediyor.
  • 2020-2021 yükselişinin ardından piyasada dalgalı düzeltmeler öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Dogecoin, son dönemdeki kısa süreli düşüşlerin ardından 10 centin üzerinde tutunmak için mücadele veriyor. Alıcılar fiyatı bu eşikte desteklemeye çalışsa da, teknik analizlere göre daha büyük zamanlı riskler dikkat çekiyor. Piyasa katılımcılarının yakından izlediği grafikler, Dogecoin’in bu seviyede kalıp kalamayacağına dair önemli ipuçları sunuyor.

İçindekiler
1 Dogecoin’de 10 cent sınavı: Kısa vadede alım fırsatı mı?
2 Uzun vadeli riskler: DOGE grafiğinde Elliott Dalga tehlikesi

Dogecoin’de 10 cent sınavı: Kısa vadede alım fırsatı mı?

Kripto para analisti KrissPax tarafından X’te paylaşılan güncel grafiklerde Dogecoin’in 0,10 dolar sınırında sık sık dalgalandığı görülüyor. Fiyat, 23 Mayıs’ta ilk kez 10 centin altına sarkmış, ardından hızlı bir şekilde toparlanarak yeniden bu seviyenin üstüne çıkmıştı. Bu hareket, grafikte beyaz bir ok ile işaretlenmiş durumda; yatırımcıların satışlar sonrası alıma geçme eğilimini açıkça yansıtıyor.

Benzer bir senaryo 29 Mayıs’ta da tekrarlanmış; DOGE yine kısa vadeli bir dip oluşturarak sarı çizgiyle işaretli 0,10 dolar bandını aşmayı başarmış. Analiste göre, bu tarz fiyat baskılanmaları esnasında uzun pozisyon açan kaldıraçlı yatırımcılar pozisyonlardan çıkmak zorunda kalırken, daha düşük seviyelerden yeni alımlarla fiyat tepkisi yaşanıyor.

Son toparlanma Dogecoin’i 0,1006 dolar bölgesine yaklaştırdı. Şu an için 10 cent hem kısa vadeli destek hem de direnç olarak öne çıkıyor. DOGE’in bu bölgeyi koruyabilmesi halinde, fiyatın yeniden 0,1015 ve 0,1020 dolardaki dirençleri test etmesi mümkün.

Öte yandan, 10 centin altına yaşanacak yeni bir sarkma, kısa vadedeki iyileşmenin zayıflamasına yol açabilir. Bu durumda fiyat daha önce alıcıların devreye girdiği 0,0980 dolar bandını bir kez daha deneyebilir.

Analist KrissPax, bu fiyat hareketlerinin Dogecoin’de birikim döneminin karakteristik özelliği olduğuna dikkat çekti; fiyat baskılanırken yatırımcıların düşük seviyelerden yeniden alıma yöneldiğini vurguladı.

Uzun vadeli riskler: DOGE grafiğinde Elliott Dalga tehlikesi

Dogecoin’in fiyat görünümüne ilişkin daha geniş perspektiften bir başka analiz ise Alex adlı popüler analistten geldi. Paylaşılan grafiğe göre, DOGE hala 2020-2021 boğa piyasası sonrası başlayan düzeltme sürecinin son aşamalarını yaşıyor. Analist, önceki büyük yükselişin tamamlanmış bir Elliott beş dalga hareketi olduğunu belirtti.

Grafikte sırasıyla A ve B olarak işaretlenen iki büyük düzeltmenin ardından Dogecoin’in “Wave C” adı verilen son düzeltme dalgasında bulunduğu düşünülüyor. Analist, henüz “Wave A”nın en düşük seviyesinin altına inilmediğine dikkat çekerken, tarihi fiyat hareketlerine bakıldığında nihai “Wave C”nin önceki dip noktasını aşmasının yaygın olduğunu aktarıyor.

Grafikte ilgi çekici bir diğer nokta ise 2020–2021 boğa döneminin tamamı dikkate alındığında Fibonacci 0,618 seviyesinin 0,02 ile 0,03 dolar aralığına denk gelmesi. Analiste göre, fiyatın bu bölgeye kadar çekilmesi durumunda, Dogecoin için uzun vadeli taban oluşturma ve sonraki piyasa döngüsüne hazırlık dönemi başlayabilir.

Fakat bu ihtimalin gerçekleşmesi için önce “Wave A”nın dip seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. DOGE şu anda hâlâ bu geniş düzeltme yapısının içinde hareket ediyor ve yeni bir satış baskısı gelirse, fiyatın 0,02 – 0,03 dolar aralığına inebileceği düşünülüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi — Finans piyasalarında, fiyatların belirli dalga yapılarına uygun olarak hareket ettiğini varsayan grafik analiz yöntemi. Bu teoriye göre, yükseliş ve düşüş dönemleri; beş dalgalı impulsif (yönlü) hareketi ve ardından üç dalgalı düzeltici yapıyı içerir. Kripto yatırımcıları, piyasadaki ana eğilimi ve olası dönüş noktalarını öngörmek için yaygın olarak bu yöntemi kullanır.

Diğer yandan, eğer DOGE mevcut diplerin üzerinde kalabilirse, düşüş yönlü senaryo geçersiz kalıp piyasada yeni bir toparlanma dalgası başlayabilir. Bu nedenle fiyat hareketleri yakından izlenmeye devam ediyor.

DönemDestek/Direnç SeviyesiOlası Hedef
Kısa vadeli0,10 dolar0,1015 – 0,1020 dolar
Uzun vadeliWave A Dip0,02 – 0,03 dolar (Fibonacci 0,618)
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin haftalık grafikte 0,10 dolar desteğini test ediyor

Dogecoin son 24 saatte %2,7 gerilerken teknik göstergeler zayıfladı

NEAR, DOGE ve XRP için kritik teknik seviyeler gündemde

Dogecoin uzun vadeli destek bölgesine geri döndü

Dogecoin uzun vadeli trend çizgisine tekrar yaklaştı kritik destek testi gündemde

Dogecoin’de kritik destek bölgesi korundu, ETF ilgisi canlı

Dogecoin kritik destek bölgesinde $0,1020 seviyesini test etti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SOL fiyatında $60 riski mi var? İşte bilmeniz gerekenler!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 200 haftalık ortalaması 61 bin doları geçti! Bu ne anlama geliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kurumsal yapay zekada veri güvenliği %75’e mi dayandı? Ortaya çıkan rakamlar ne gösteriyor?
Kripto Para
Ethereum grafiğinde yükseliş işareti mi var? Destek ve direnç seviyeleri yatırımcıları nasıl etkileyebilir?
Ethereum (ETH)
Bitcoin 200 haftalık ortalaması 61 bin doları geçti! Bu ne anlama geliyor?
BITCOIN (BTC)
SOL fiyatında $60 riski mi var? İşte bilmeniz gerekenler!
Solana (SOL)
BTC 80 bin dolar direncine yaklaşırken fiyatlarda hangi hamleler öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?