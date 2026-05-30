DOGE fiyatında 10 cent mücadelesi devam ediyor! Ortalığı karıştıran o grafik ne gösteriyor?

Dogecoin, son dönemdeki kısa süreli düşüşlerin ardından 10 centin üzerinde tutunmak için mücadele veriyor. Alıcılar fiyatı bu eşikte desteklemeye çalışsa da, teknik analizlere göre daha büyük zamanlı riskler dikkat çekiyor. Piyasa katılımcılarının yakından izlediği grafikler, Dogecoin’in bu seviyede kalıp kalamayacağına dair önemli ipuçları sunuyor.

Dogecoin’de 10 cent sınavı: Kısa vadede alım fırsatı mı?

Kripto para analisti KrissPax tarafından X’te paylaşılan güncel grafiklerde Dogecoin’in 0,10 dolar sınırında sık sık dalgalandığı görülüyor. Fiyat, 23 Mayıs’ta ilk kez 10 centin altına sarkmış, ardından hızlı bir şekilde toparlanarak yeniden bu seviyenin üstüne çıkmıştı. Bu hareket, grafikte beyaz bir ok ile işaretlenmiş durumda; yatırımcıların satışlar sonrası alıma geçme eğilimini açıkça yansıtıyor.

Benzer bir senaryo 29 Mayıs’ta da tekrarlanmış; DOGE yine kısa vadeli bir dip oluşturarak sarı çizgiyle işaretli 0,10 dolar bandını aşmayı başarmış. Analiste göre, bu tarz fiyat baskılanmaları esnasında uzun pozisyon açan kaldıraçlı yatırımcılar pozisyonlardan çıkmak zorunda kalırken, daha düşük seviyelerden yeni alımlarla fiyat tepkisi yaşanıyor.

Son toparlanma Dogecoin’i 0,1006 dolar bölgesine yaklaştırdı. Şu an için 10 cent hem kısa vadeli destek hem de direnç olarak öne çıkıyor. DOGE’in bu bölgeyi koruyabilmesi halinde, fiyatın yeniden 0,1015 ve 0,1020 dolardaki dirençleri test etmesi mümkün.

Öte yandan, 10 centin altına yaşanacak yeni bir sarkma, kısa vadedeki iyileşmenin zayıflamasına yol açabilir. Bu durumda fiyat daha önce alıcıların devreye girdiği 0,0980 dolar bandını bir kez daha deneyebilir.

Analist KrissPax, bu fiyat hareketlerinin Dogecoin’de birikim döneminin karakteristik özelliği olduğuna dikkat çekti; fiyat baskılanırken yatırımcıların düşük seviyelerden yeniden alıma yöneldiğini vurguladı.

Uzun vadeli riskler: DOGE grafiğinde Elliott Dalga tehlikesi

Dogecoin’in fiyat görünümüne ilişkin daha geniş perspektiften bir başka analiz ise Alex adlı popüler analistten geldi. Paylaşılan grafiğe göre, DOGE hala 2020-2021 boğa piyasası sonrası başlayan düzeltme sürecinin son aşamalarını yaşıyor. Analist, önceki büyük yükselişin tamamlanmış bir Elliott beş dalga hareketi olduğunu belirtti.

Grafikte sırasıyla A ve B olarak işaretlenen iki büyük düzeltmenin ardından Dogecoin’in “Wave C” adı verilen son düzeltme dalgasında bulunduğu düşünülüyor. Analist, henüz “Wave A”nın en düşük seviyesinin altına inilmediğine dikkat çekerken, tarihi fiyat hareketlerine bakıldığında nihai “Wave C”nin önceki dip noktasını aşmasının yaygın olduğunu aktarıyor.

Grafikte ilgi çekici bir diğer nokta ise 2020–2021 boğa döneminin tamamı dikkate alındığında Fibonacci 0,618 seviyesinin 0,02 ile 0,03 dolar aralığına denk gelmesi. Analiste göre, fiyatın bu bölgeye kadar çekilmesi durumunda, Dogecoin için uzun vadeli taban oluşturma ve sonraki piyasa döngüsüne hazırlık dönemi başlayabilir.

Fakat bu ihtimalin gerçekleşmesi için önce “Wave A”nın dip seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. DOGE şu anda hâlâ bu geniş düzeltme yapısının içinde hareket ediyor ve yeni bir satış baskısı gelirse, fiyatın 0,02 – 0,03 dolar aralığına inebileceği düşünülüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi — Finans piyasalarında, fiyatların belirli dalga yapılarına uygun olarak hareket ettiğini varsayan grafik analiz yöntemi. Bu teoriye göre, yükseliş ve düşüş dönemleri; beş dalgalı impulsif (yönlü) hareketi ve ardından üç dalgalı düzeltici yapıyı içerir. Kripto yatırımcıları, piyasadaki ana eğilimi ve olası dönüş noktalarını öngörmek için yaygın olarak bu yöntemi kullanır.

Diğer yandan, eğer DOGE mevcut diplerin üzerinde kalabilirse, düşüş yönlü senaryo geçersiz kalıp piyasada yeni bir toparlanma dalgası başlayabilir. Bu nedenle fiyat hareketleri yakından izlenmeye devam ediyor.

Dönem Destek/Direnç Seviyesi Olası Hedef Kısa vadeli 0,10 dolar 0,1015 – 0,1020 dolar Uzun vadeli Wave A Dip 0,02 – 0,03 dolar (Fibonacci 0,618)