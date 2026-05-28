Dogecoin uzun vadeli destek bölgesine geri döndü

Dogecoin, son dönemde fiyat hareketleriyle kripto piyasasında yeniden ilgi odağı haline geldi. Analistler, DOGE’un geçmişte yükseliş öncesi görülen kritik destek seviyelerine yaklaştığını ve uzun vadeli döngü yapısını koruduğunu belirtiyor. Uzun vadeli grafikler, Dogecoin’in 2021-2027 yıllarını kapsayan geniş bir yükselen kanal içinde hareket ettiğini gösteriyor. Fiyat bugünlerde bu kanalın alt bandına yakın seyrediyor.

Cycle grafiğinde destek seviyeleri

Kripto para analizlerinde öne çıkan isimlerden Cryptollica, X platformunda paylaştığı grafikte, DOGE’un halen uzun vadeli döngü içindeki yapıyı koruduğuna dikkat çekti. Analizlerde, piyasa hissiyatı zayıf olsa da Dogecoin’in döngü yapısını sürdürebilmesinin, piyasalar açısından kritik bir işaret olduğu vurgulandı.

2021’den bu yana grafikte, DOGE fiyatının sırasıyla 0,04, 0,05, 0,09 ve 0,08 dolar seviyelerinde taban oluşturduğu görülüyor. Her bir dip bölgesinin ardından ise önemli yükselişler gerçekleşti. Çizelgede dikkat çeken zirveler ise 2021’de 0,75 dolar, 2024’te 0,22 dolar ve sonrasında kaydedilen 0,49 dolar seviyelerini kapsıyor. Her yükseliş öncesinde fiyatın, alt destek bölgesinde tutunduğu gözleniyor.

Döngü tablosundaki “Cycle Score” değeri 19,9 olarak öne çıkarken, mevcut rejim “Rebuild” (Yeniden İnşa) aşaması olarak kaydedildi. Bu göstergenin, Dogecoin’in henüz net bir yukarı kırılım gerçekleştirmediğine işaret ettiği aktarıldı.

Grafikte ayrıca RSI 2D göstergesi 46,6 ve “Attention” metriği ise 10,1 seviyesinde bulunuyor. Buradaki değerler, henüz yoğun ilgiye dayalı ivmeli bir fiyatlanmanın başlamadığını işaret ediyor. Analistler, Dogecoin’in kanalın alt kısmında tutunup tutunamayacağının izlenmesi gerektiğini belirtti. Destek çizgisi üzerinde kalındıkça uzun vadeli pozitif döngü korunuyor.

Yıl Dip Fiyat (USD) Zirve Fiyat (USD) Kanal Konumu 2021 0,04 – 0,05 0,75 Alt bant / Taban 2024 0,08 – 0,09 0,22 Alt bant / Taban – – 0,49 Orta bant ve üzeri

Mini sözlük: Cycle Score, grafikte döngünün hangi aşamasında olunduğunu gösteren bir teknik analiz metriğidir. Bu skor, momentumun yeniden inşa (rebuild), kırılım (breakout) ya da aşırı ilgi (euphoria) gibi ana dönemlere ayrılmasına yardımcı olur.

Uzun vadeli kanal desteği ve potansiyel hareketler

Bir diğer önemli teknik analiz ise Roel Balboa tarafından X üzerinde paylaşıldı. Balboa’nın aylık periyottaki grafiğine göre, Dogecoin’in mevcut fiyatı mavi yükselen destek çizgisine oldukça yakın bulunuyor. Grafiğin başlangıcı 2014’e kadar uzanıyor; bu da analizin Dogecoin’in tarihsel döngülerini kapsadığını gösteriyor.

Geçmişte bu destek çizgisine temas eden fiyat hareketlerinin ardından, dikkat çekici yukarı yönlü sıçramalar yaşandığı görülüyor. Balboa, fiyatın şu anda destek hattı çevresini test ettiğini, net yukarı hareketin tarihinin ise öngörülemediğini belirtti. Ancak, mevcut alanın korunması halinde DOGE fiyatının yeniden üst kanala ilerleyebileceği ifade edildi.

Grafikte ayrıca, fiyatın üzerinde yer alan yeşil kanal, geçmişteki yükseliş bölgelerini simgeliyor. Balboa, alıcıların bu bölgeye ulaşabilmesi için önce mevcut mavi destek hattını savunmasının şart olduğunu vurguladı. Ayrıca grafikte yer alan eğri siyah bantlar, uzun soluklu döngülerde fiyatın dalgalı hareketlerini ve önemli destek-direnç dönüşümlerini gösteriyor.

Analistlerin görüşüne göre, fiyat düşük bölgede güçlü tutunursa ve alıcılar momentum sağlarsa, yükseliş ihtimali artacak. Tersi durumda, destek hattının kaybedilmesi halinde döngüsel yapı zayıflayabilir.

Dogecoin’de teknik görünümü belirleyen son yapı

Her iki teknik analiz de Dogecoin’in şu anda uzun vadeli destek bölgesinin hemen üzerinde olduğunu, ve karar aşamasında bulunduğunu gösteriyor. Özellikle dip bölgesinde kalındıkça geçmiş döngülere benzer şekilde yeni bir yükseliş başlama olasılığı korunuyor.

Teknik göstergeler, henüz fiyatın yukarı yönlü kırılım için kesin sinyal vermediğini ortaya koyuyor. Alıcıların kısa vadede desteği savunması, döngünün pozitif yapısını sürdürebilmek adına kritik bir öneme sahip.

Roel Balboa, “Dogecoin’in üst kanala yeniden dönebilmesi için mavi destek hattı çevresindeki fiyat hareketinin korunması gerektiğini, yeni bir yükseliş için ise momentumun tekrar kazanılmasının şart olduğunu” vurguladı.

DOGE’un bu alanı koruyup yukarı tepki vermesi halinde, piyasalarda yeni bir ivme beklentisi oluşabilir. Fakat destek kırılırsa, mevcut döngü yapısında zayıflama görülebilir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketleri Dogecoin özelinde yakından izleniyor.