Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin haftalık kayıpla 0,1031 dolara geriledi, kritik destek 0,1020 dolarda test ediliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐕 Dogecoin haftaya 0,1031 dolar ile girdi, kritik 0,1020 dolar desteğinde işlem görüyor.
  • 📉 Vadeli işlemler hacmi düşerken, açık pozisyonlar artış gösterdi.
  • 💡 0,10 dolar psikolojik sınır kırılırsa, fiyat 0,0879 dolara kadar gerileyebilir.
  • ⚡ En kritik takip noktası: ETF fon girişleri devam ediyor, $DOGE yatırımcıları destek seviyelerine odaklandı.
COINTURK
COINTURK

Dogecoin, son haftalarda art arda yaşanan değer kaybıyla dikkat çekiyor. Popüler kripto para birimi haftaya 0,1031 dolar seviyesinde başladı. Psikolojik önemi yüksek olan 0,10 dolar sınırında işlem gören DOGE, kısa vadede olası sert hareketlerin eşiğinde bulunuyor.

İçindekiler
1 ETF girişleri sürerken piyasa yönü belirsiz
2 Vadeli işlemlerde hacim geriledi
3 Teknik analizde kritik destek vurgusu
4 Hareketli ortalamalar baskı yaratıyor

ETF girişleri sürerken piyasa yönü belirsiz

Fiyatta yaşanan zayıflığa rağmen, Dogecoin’e yönelik ETF’lerde dört hafta üst üste giriş kaydedildi. Son bir haftada DOGE odaklı ETF’lere 860.960 dolar taze fon aktı. Bu veri, Spot ETF izleme platformu Sosovalue’dan alındı.

Konuya ilişkin dikkat çeken bir başka detay ise Bitcoin ve Ethereum fonlarında geçtiğimiz hafta ağır kayıplar yaşanması. Bitcoin tabanlı fonlarda 1,26 milyar dolar, Ethereum fonlarında ise 216 milyon dolar büyüklüğünde çıkış görüldü. Buna karşın Dogecoin ETF’leri pozitif çizgide yol aldı.

Vadeli işlemlerde hacim geriledi

Türev piyasalarda ise tablo dikkatli hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Dogecoin vadeli işlemlerinin toplam işlem hacmi yüzde 16,66 düşüşle 1,19 milyar dolar seviyesine indi. Açık pozisyon büyüklüğünde ise yüzde 1,68 artışla 1,32 milyar dolar değerine ulaşıldı. Finansman oranı yüzde 0,0060 seviyesinde ve piyasada güçlü bir yön öngörüsü oluşmadı.

Mini sözlük: Açık pozisyon (Open Interest), vadeli işlem sözleşmelerinde yatırımcılar tarafından açık bırakılmış toplam kontrat sayısını ifade eder. Yükselmesi piyasadaki ilginin arttığını, azalması ise ilginin düştüğünü gösterebilir.

Teknik analizde kritik destek vurgusu

Kripto piyasası analisti Ali Martinez, 0,1020 dolar seviyesinin DOGE için önemli bir teknik destek olduğuna dikkat çekti. Uzun vadeli fiyat kanalının orta hattı ile 50 günlük basit hareketli ortalamanın bu noktada buluştuğunu vurgulayan Martinez, bu seviyenin yatırımcılar açısından belirleyici olabileceğini aktardı.

Analist Ali Martinez’in değerlendirmesine göre, 0,1020 doların korunması halinde DOGE fiyatında toparlanma yaşanabilir ve hareket 0,1156 dolara kadar devam edebilir. Ancak bu destek kaybedilirse, fiyatta 0,0883 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşanması riski bulunuyor.

Teknik analiz cephesinde yapılan bir başka değerlendirme ise analist Crypto With Gopal’dan geldi. Gopal, DOGE fiyatının genişleyen üçgen yapı içinde sıkıştığını; bu sıkışmanın genellikle büyük bir fiyat hareketinin öncüsü olabileceğini öne sürdü. Yükseliş yönünde olası bir kırılmayla piyasa hareketinin hız kazanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Hareketli ortalamalar baskı yaratıyor

DOGE, şu anda 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Sırasıyla 0,1056 dolar (20 EMA), 0,1036 dolar (50 EMA), 0,1059 dolar (100 EMA) ve 0,1220 dolar (200 EMA) seviyelerindeki bu göstergeler, fiyatın önünde çok katmanlı direnç oluşturuyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) 45,16 değerindeyken, ortalaması 52,57 olarak ölçülüyor. Hem MACD hem de sinyal hattı negatif bölgede bulunuyor. Teknik analizde, 0,10 dolar psikolojik sınırının kırılması durumunda, fiyatın 11 Şubat’ta görülen 0,0879 dolar dibine çekilebileceği belirtiliyor.

Haberde yazım sırasında DOGE fiyatı 0,1031 dolar seviyesinde. 24 saatlik işlem hacmi ise 558,24 milyon dolarla bir önceki güne göre yüzde 19,15 düşüş gösterdi.

VeriBitcoin ETF’leriEthereum ETF’leriDogecoin ETF’leri
Haftalık Net Giriş/Çıkış-1,26 Milyar $-216 Milyon $+860.960 $
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin kritik destek bölgesinde, yeni yükseliş için onay bekleniyor

Dogecoin uzun vadeli sıkışmada üçgenin sona yaklaşmasına ilerliyor

Dogecoin fiyatı 0.10 doları geri aldı, yeni uygulama yarın yayında

Dogecoin 0,10 ila 0,11 dolar aralığında direnç testi yapıyor

Dogecoin kritik $0.10 desteğini geri aldı traderlar tarihi formasyonu izliyor

Dogecoin’de 96 saatte 525 milyonluk dev alım dalgası görüldü

Dogecoin haftalardır yatay seyirde, kritik 0,15 dolar hedefte

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı LINK balina adresleri yedi haftada %8,2 artarken kritik direnç 9,92 dolarda
Bir Sonraki Yazı Kripto piyasasında iki büyük şok sonrası altcoin dönüşü öne çıkıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto piyasasında iki büyük şok sonrası altcoin dönüşü öne çıkıyor
Kripto Para
LINK balina adresleri yedi haftada %8,2 artarken kritik direnç 9,92 dolarda
CHAINLINK (LINK)
XRP artık ChatGPT üzerinden doğrudan alınabiliyor
RIPPLE (XRP)
Solana açık pozisyonlarda 200 milyon doları aştı, fiyat hareketi 98 dolar direncinde sıkıştı
Solana (SOL)
XRP yatırımcıları 122 milyon tokenı 1,35 dolar seviyesindeyken çekti, ETF akışları 116,75 milyon dolara ulaştı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?