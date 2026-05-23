Dogecoin 0,10 ila 0,11 dolar aralığında direnç testi yapıyor

Dogecoin’in fiyatı son haftalarda 0,10 ila 0,11 dolar arasındaki önemli direnç bölgesine yaklaşırken, teknik göstergeler yatırımcıların odak noktası haline geldi. Uzun süredir yatay seyreden ve bir taban oluşturan Dogecoin, haftalık grafiklerde yeniden benzer bir baz yapısı inşa etti. Uzman trader’lar, bu seviyelerde fiyatın yukarı yönde kırılım yaşaması durumunda önemli bir hareketin tetiklenebileceğini belirtiyor.

Teknik analiz: Direnç ve destek bölgeleri

Uzman isimlerden TraderSZ’nin paylaştığı grafikte, Dogecoin için asıl dikkat edilmesi gereken seviyenin alt banttaki sarı destek çizgisi olduğu vurgulandı. Fiyat geçmişte birkaç kez bu bölgeye döndü, ancak satışların bu desteğin altına sarkmasına izin verilmedi. Bu bölgenin korunması, alıcıların hâlâ piyasada aktif olduğunu gösteriyor.

Öte yandan fiyatın üzerinde belirgin bir alçalan direnç çizgisi bulunuyor. Dogecoin’in yukarı yönlü hareketinin güçlenebilmesi için bu trend çizgisinin net şekilde aşılması gerekli. Şu anda fiyatlar bu direnç hattının hemen altında seyrediyor ve trader’lar yukarı yönlü bir kırılımın ardından yeni hedeflerin gündeme gelebileceğini düşünüyor.

TraderSZ’ye göre, mevcut yapı önceki döngüde görülen taban oluşturma ve sonrasında gelen çıkış hareketinin bir tekrarı olabilir. O dönemde Dogecoin uzun bir tabanın ardından direnç hattını kırmış ve güçlü bir yükseliş yaşanmıştı. Şu an da, fiyatlar trend çizgisinin altında sıkışmış durumda.

Mini sözlük: Alçalan trend çizgisi, fiyatın son zirve noktaları birleştirilerek çizilen ve piyasada devam eden düşüş eğilimini gösteren teknik analiz aracı.

Fiyatın kritik karar aşaması

Son günlerde Moe adlı bir başka kripto analisti tarafından paylaşılan ve 2024 yılındaki önceki dip yapısıyla kıyaslanan grafikte, Dogecoin’in mevcut baz seviyesinin üzerinde tutunduğu görülüyor. Analist, eğer DOGE fiyatı direnç bölgesinin üzerinde haftalık kapanışlar yapabilirse önceki hareketin benzerinin yaşanabileceğini düşünüyor. Bu noktada “üzerinde uzun fitil olmadan” atılan mumların, yukarı hareketin satıcılar tarafından güçlü biçimde reddedilmediğinin işareti olduğu aktarılıyor.

Oluşan bu yapıda yeşil direnç bandı 0,10 ila 0,11 dolar arasında konumlanmış durumda. Dogecoin bu bölgeye ulaştı, ancak kırılım henüz tam anlamıyla onaylanmış değil. Fiyatın yükselişini sürdürebilmesi için bu direnç hattının net biçimde geçilmesi isteniyor.

Destek kaybı riskleri ve olası senaryolar

Alt destek seviyesinin kısa süre önce yukarı yönde geçilmiş ve ardından tekrar test edilmiş olması önemli bir detay. Fiyat buradan aşağı sarkarsa, kısa vadede düşüş ihtimali artabilir ve yatırımcılar için önceki dipler yeniden gündeme gelebilir. Aksi halde, destekten gelen alımlar fiyatı üste taşıyabilir.

Şu anki görünümde Dogecoin, üç aylık kritik direnç bölgesinin hemen altında hareket ediyor. Haftalık bazda bu seviyenin üzerine istikrarlı biçimde çıkılması, teknik olarak daha güçlü bir ralli ihtimalini gündeme getirebilir. Ancak dirençten sert bir ret gelirse DOGE yeniden yatay banda dönebilir ve mevcut konsolidasyon süreci uzayabilir.

Özetle, Dogecoin cephesinde hareketlilik devam ederken hem uzun vadeli destek hem de kısa vadeli direnç seviyeleri kritik önem taşıyor. Yatırımcıların piyasanın kararını izlemek için bu bölgelerdeki fiyat hareketlerine odaklanması bekleniyor.