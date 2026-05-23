Birleşmiş Milletler’in yeni vizyonunda Ripple ve Stellar küresel ödeme ağında öne çıktı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Sermaye Gelişim Fonu’nun (UNCDF) ev sahipliği yaptığı bir web semineri, kripto dünyasında yeniden gündeme oturdu. Kripto araştırmacısı SMQKE tarafından aydınlatılan bu sunum, küresel ödemelerin geleceğinde Ripple ve Stellar’ın dikkat çekici bir noktaya konumlandırıldığı bir vizyonu ortaya koyuyor. Sunumda, tüm finansal oyuncuları bir araya getiren, açık ve düzenlemeye tabi bir ödeme ağı ağına işaret edildi.

Küresel ödeme altyapısında yeni yapı

Seminerde öne çıkan temel fikir, bankalar, finansal teknoloji şirketleri, mobil para sağlayıcıları, kart ağları ve blockchain tabanlı sistemlerin, birbirleriyle uyumlu şekilde çalışabileceği bir finansal ekosistem kurmaktı. Hazırlanan küresel ödeme mimarisi diyagramında Ripple ve Stellar’ın, SWIFT, Visa ve Mastercard gibi devlerle birlikte gösterilmesi dikkat çekti.

Yeni yapı, blockchain altyapısının mevcut finans sistemini tümüyle ortadan kaldırmasından ziyade, dijital varlık ağlarını tamamlayıcı katmanlar olarak konumlandırıyor. Yani blockchain sistemleri, geleneksel çözümlerle entegre çalışabiliyor.

Seminerde yapılan değerlendirmeye göre dijital varlık teknolojileri, klasik finansla paralel ilerlemeye ve birlikte çalışabilirlik odaklı yeni bir küresel ödeme modeline hizmet etmeye aday görünüyor.

Tokenizasyon ve regülasyonda yeni yaklaşım

Sunumda dikkat çeken bir diğer ana başlık ise “tokenizasyon yoluyla uyumluluk” oldu. Buna göre, regülasyon süreçlerine dair kurallar, programlanabilir ödeme sistemlerinin içine doğrudan yerleştirilebilecek. Böylece kimlik denetiminden işlem izlemeye kadar birçok süreç, otomatik olarak blok zinciri üzerinde gerçekleşebilecek.

Bu yöntem, sınır ötesi ödemelerde yaşanan gecikmeleri ve maliyetleri azaltmayı, işlemlerin izlenebilirliğini ve regülasyona uygunluğunu artırmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel finans veya varlıkların, dijital bir temsile – yani “token”lara – dönüştürülmesi sürecini ifade eder. Böylece mal, varlık, menkul kıymet veya işlem kayıtları blok zincirinde programa bağlı şekilde hızlıca transfer edilebilir ve izlenebilir hâle gelir.

Ripple ve Stellar’ın rolü nedir?

Küresel finansal altyapı modelinde Ripple, anlık ödeme ve hızlı mutabakat sağlama özellikleriyle öne çıkarıldı. Uzun süredir sınır ötesi ödemelerde yaşanan yavaşlığı hedef alan Ripple, aracılara olan bağımlılığı azaltmak ve işlemleri neredeyse anında tamamlamak üzerine çalışıyor.

Buna karşılık Stellar, düşük maliyetli uluslararası transferler ve finansal kapsayıcılık vurgusuyla ismini duyurdu. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha fazla bireyin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere yola çıkan Stellar ile ilgili yaklaşımlar, erişilebilirliği ve ödeme verimliliğini ön plana çıkarıyor.

Ağ Ana odak Küresel rol Ripple Anında ödeme ve mutabakat Aracıları azaltarak hızlı sınır ötesi transfer Stellar Uygun maliyetli transfer, finansal kapsayıcılık Yeni pazarlara erişim ve finans hizmetleri

Gelişen endüstri ve artan ilgi

Küresel ödeme sistemlerine dair bu model, dijital varlık altyapısına olan ilginin hızla arttığı bir döneme denk geliyor. CNBC’nin yayımladığı Disruptor 50 listesinde Ripple’ın 16. sırada yer alması ve şirketin SwissHacks 2026 gibi geliştirici odaklı projelerde artan rolü, sektörün tokenizasyon ve blockchain tabanlı ödeme çözümlerinde daha yenilikçi adımlar atacağını ortaya koyuyor.

Kripto ekosisteminde, söz konusu webinar birçok uzman tarafından mevcut finansal yapının tamamen yerini almak yerine, mevcut sistemlerin blockchain ağıyla birleştirilmesi yönünde bir sinyal olarak görülüyor. Bu hibrit modelde, geleneksel ve dijital altyapılar birlikte, daha entegre ve verimli bir küresel ödeme ağı yaratacak gibi duruyor.