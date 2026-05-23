Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Birleşmiş Milletler’in yeni vizyonunda Ripple ve Stellar küresel ödeme ağında öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BM vizyonunda Ripple ve Stellar küresel ödeme sisteminin merkezine alındı.
  • Şemada $XLM ve Ripple, SWIFT ile birlikte ana platformlar olarak öne çıkıyor.
  • Sunumda, regülasyonun tokenizasyon yoluyla otomatikleştirilmesi öngörülüyor.
  • 🔥 Ama asıl önemli olan: Blockchain klasik finansın yerine geçmek yerine onunla birlikte çalışacak!
COINTURK
COINTURK

Birleşmiş Milletler’e bağlı Sermaye Gelişim Fonu’nun (UNCDF) ev sahipliği yaptığı bir web semineri, kripto dünyasında yeniden gündeme oturdu. Kripto araştırmacısı SMQKE tarafından aydınlatılan bu sunum, küresel ödemelerin geleceğinde Ripple ve Stellar’ın dikkat çekici bir noktaya konumlandırıldığı bir vizyonu ortaya koyuyor. Sunumda, tüm finansal oyuncuları bir araya getiren, açık ve düzenlemeye tabi bir ödeme ağı ağına işaret edildi.

İçindekiler
1 Küresel ödeme altyapısında yeni yapı
2 Tokenizasyon ve regülasyonda yeni yaklaşım
3 Ripple ve Stellar’ın rolü nedir?
4 Gelişen endüstri ve artan ilgi

Küresel ödeme altyapısında yeni yapı

Seminerde öne çıkan temel fikir, bankalar, finansal teknoloji şirketleri, mobil para sağlayıcıları, kart ağları ve blockchain tabanlı sistemlerin, birbirleriyle uyumlu şekilde çalışabileceği bir finansal ekosistem kurmaktı. Hazırlanan küresel ödeme mimarisi diyagramında Ripple ve Stellar’ın, SWIFT, Visa ve Mastercard gibi devlerle birlikte gösterilmesi dikkat çekti.

Yeni yapı, blockchain altyapısının mevcut finans sistemini tümüyle ortadan kaldırmasından ziyade, dijital varlık ağlarını tamamlayıcı katmanlar olarak konumlandırıyor. Yani blockchain sistemleri, geleneksel çözümlerle entegre çalışabiliyor.

Seminerde yapılan değerlendirmeye göre dijital varlık teknolojileri, klasik finansla paralel ilerlemeye ve birlikte çalışabilirlik odaklı yeni bir küresel ödeme modeline hizmet etmeye aday görünüyor.

Tokenizasyon ve regülasyonda yeni yaklaşım

Sunumda dikkat çeken bir diğer ana başlık ise “tokenizasyon yoluyla uyumluluk” oldu. Buna göre, regülasyon süreçlerine dair kurallar, programlanabilir ödeme sistemlerinin içine doğrudan yerleştirilebilecek. Böylece kimlik denetiminden işlem izlemeye kadar birçok süreç, otomatik olarak blok zinciri üzerinde gerçekleşebilecek.

Bu yöntem, sınır ötesi ödemelerde yaşanan gecikmeleri ve maliyetleri azaltmayı, işlemlerin izlenebilirliğini ve regülasyona uygunluğunu artırmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel finans veya varlıkların, dijital bir temsile – yani “token”lara – dönüştürülmesi sürecini ifade eder. Böylece mal, varlık, menkul kıymet veya işlem kayıtları blok zincirinde programa bağlı şekilde hızlıca transfer edilebilir ve izlenebilir hâle gelir.

Ripple ve Stellar’ın rolü nedir?

Küresel finansal altyapı modelinde Ripple, anlık ödeme ve hızlı mutabakat sağlama özellikleriyle öne çıkarıldı. Uzun süredir sınır ötesi ödemelerde yaşanan yavaşlığı hedef alan Ripple, aracılara olan bağımlılığı azaltmak ve işlemleri neredeyse anında tamamlamak üzerine çalışıyor.

Buna karşılık Stellar, düşük maliyetli uluslararası transferler ve finansal kapsayıcılık vurgusuyla ismini duyurdu. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda daha fazla bireyin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere yola çıkan Stellar ile ilgili yaklaşımlar, erişilebilirliği ve ödeme verimliliğini ön plana çıkarıyor.

Ana odakKüresel rol
RippleAnında ödeme ve mutabakatAracıları azaltarak hızlı sınır ötesi transfer
StellarUygun maliyetli transfer, finansal kapsayıcılıkYeni pazarlara erişim ve finans hizmetleri

Gelişen endüstri ve artan ilgi

Küresel ödeme sistemlerine dair bu model, dijital varlık altyapısına olan ilginin hızla arttığı bir döneme denk geliyor. CNBC’nin yayımladığı Disruptor 50 listesinde Ripple’ın 16. sırada yer alması ve şirketin SwissHacks 2026 gibi geliştirici odaklı projelerde artan rolü, sektörün tokenizasyon ve blockchain tabanlı ödeme çözümlerinde daha yenilikçi adımlar atacağını ortaya koyuyor.

Kripto ekosisteminde, söz konusu webinar birçok uzman tarafından mevcut finansal yapının tamamen yerini almak yerine, mevcut sistemlerin blockchain ağıyla birleştirilmesi yönünde bir sinyal olarak görülüyor. Bu hibrit modelde, geleneksel ve dijital altyapılar birlikte, daha entegre ve verimli bir küresel ödeme ağı yaratacak gibi duruyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP balina işlemlerinde 9 günde %57,3 düşüş yaşandı fiyat 1,329 dolar seviyesinde destek bölgesi takipte

XRP fiyatı 1.35 dolar direncini aşamıyor HYPE yükselişi piyasada beklentileri artırdı

XRP’de kısa vadeli direnç 1,47 dolar, düşüş sinyalleri güçleniyor

XRP ağında 24 saatte 4.300 yeni cüzdan açıldı

Ripple CTO’su XRP topluluğunu “Fuzzybear” profil fotoğrafıyla harekete geçirdi

XRP’de hafta boyunca 42 milyon dolar giriş yaşandı Bitcoin ETF’lerinde ise çıkışlar hızlandı

XRP’de 1.36 dolardaki kilit seviyede büyük hareket bekleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ETH Smart Money Flow Index 7 günde %18 net giriş kaydetti
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırken kritik destek testine hazırlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tokenized gerçek varlıkların değeri 2026’da 31,4 milyar dolara ulaştı beş kat büyüme kaydedildi
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Sui ağında stablecoin işlemlerine gaz ücreti kalktı
SUI
Bitcoin’de 60 bin dolar tabanı sorgulanıyor BTC 74.720 dolarda
BITCOIN (BTC)
Bitcoin iki yıllık ortalamasının altına geriledi fiyat 75 bin dolar civarında dalgalanıyor
BITCOIN (BTC)
XRP balina işlemlerinde 9 günde %57,3 düşüş yaşandı fiyat 1,329 dolar seviyesinde destek bölgesi takipte
RIPPLE (XRP)
Lost your password?