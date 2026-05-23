Ethereum (ETH)

ETH Smart Money Flow Index 7 günde %18 net giriş kaydetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨ETH Smart Money Flow Endeksi, 7 günde %18 yükseldi.
  • Piyasa satış baskısına rağmen büyük cüzdanlar net alım yaptı.
  • 🔍Büyük cüzdanlar ETH’yi Hyperliquid ve Base ağlarına taşıdı.
  • 🧡 Ama asıl dikkat çeken, zincir üstü $ETH hareketlerinin ETF satışlarından ayrışması.
Ethereum piyasasında son yedi gün içinde dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. ETH Smart Money Flow Endeksi, yedi günlük süreçte yüzde 18 oranında net giriş kaydederken, ETF verileri ise sert çıkışları işaret etti. Zincir üstü veri analizcileri, bu durumun büyük cüzdan hareketlerinde önemli bir değişime işaret ettiğini dile getirdi.

ETF Çıkışları ve Zincir Üstü Verilerde Çelişki

Ethereum fiyatı, yakın zamanda 2.200 dolar destek seviyesinin altına geriledi ve bu düşüşle birlikte piyasada olumsuz bir hava oluştu. 11–20 Mayıs tarihleri arasında ETF ürünlerinden toplamda 431,86 milyon dolarlık ETH çıkışı yaşandı. Kamuya açık veriler ve borsa istatistikleri, önemli ölçüde teslimiyet sinyalleri verdi.

Buna karşılık, ETH Smart Money Flow Endeksi bambaşka bir tablo ortaya koydu. Endeks, büyük miktarlarda ETH tutan ve borsa dışı hareket eden cüzdanların aktivitelerini izliyor. Endekse göre, bu cüzdanlar son 12 haftalık sürecin 9’unda net alım gerçekleştirdi. Alphractal’ın sosyal medya paylaşımında ise, mevcut başlıkların aksine, büyük cüzdanların ETH eklemeye devam ettiği vurgulandı.

22 Mayıs tarihli Alphractal paylaşımında, “Şu anda manşetler negatif ve geçtiğimiz sekiz oturumda 431,86 milyon dolar çıkış var. Fakat Smart Money Flow Endeksi, kimsenin konuşmadığı bir tabloyu gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

Bu endeks, ETF hareketleri veya borsa bakiyelerini dikkate almıyor. Yalnızca büyük cüzdanların zincir üstünde, genellikle fiyat döngülerinin dip noktalarında nasıl hareket ettiğine odaklanıyor. Bu nedenle çoğu genel izleme aracından ayrılıyor.

Aynı cüzdan grubu, 14 Mayıs’taki fiyat düşüşü sırasında ETH’yi Hyperliquid ve Base ağlarına transfer etti. Uzmanlar, bu hamleyi doğrudan satış olarak değil, pozisyon değişikliği olarak değerlendirdi.

Mini sözlük: Hyperliquid ve Base, Ethereum’un ekosisteminde faaliyet gösteren merkeziyetsiz ağlardır. Hyperliquid, zincir üstü türev ürünler sunarken Base, Ethereum geliştiricisi Coinbase’in desteklediği bir ölçeklenebilirlik çözümüdür.

Büyük Cüzdanlar ve Geçmişle Benzerlik

Zincir üstü veri analizcisi Alphractal, benzer hareketlerin daha önce de yaşandığını belirtti. Ekim 2023’te aynı cüzdan grupları, ETH fiyatı 1.500 dolarken toplama yapmış ve sonraki aylarda fiyat 4.100 dolara kadar yükselmişti. Şimdiki eğilim de o dönemdeki birikim sürecine benzer şekilde değerlendiriliyor.

DönemBüyük Cüzdan HareketiETH Fiyatı
Ekim 2023Yaygın birikim1.500–4.100 $
Mayıs 2024Net alım ve Hyperliquid/Base’e transfer2.200 $ altında

Yapılan değerlendirmede, ETF çıkışları ve Smart Money Flow verilerinin birlikte analiz edilmesinin, Ethereum piyasası için daha dengeli bir tablo sunduğu ifade edildi. Özellikle bireysel yatırımcı ve ETF yöneticileri 2.200 dolar altında satış yaparken, geçmişte piyasa diplerinde aktif olan büyük cüzdanlar talebi karşılamayı sürdürüyor.

Piyasadaki Ayrışan Sinyaller

Zincir üstü ve ETF verilerinin birbirinden çok farklı işaretler vermesi, Ethereum piyasasının mevcut durumunu daha karmaşık hale getiriyor. Sadece ETF çıkışları dikkate alınırsa piyasada baskı hakim; ancak büyük cüzdanların hareketi, mevcut seviyelerde bir birikim sürecine işaret edebilir.

Uzmanlar, bu veri ayrışmasına dikkat çekerek, kısa vadeli fiyat tahminleri yapmak yerine büyük cüzdanların toplama davranışının analizde daha faydalı olduğunu belirtti. Temel çıkarım ise, piyasa manşetleriyle zincir üstü hareketler arasındaki uyumsuzluğun dikkatle izlenmesi gerekliliği oldu.

Alphractal’ın analizinde, herhangi bir hızlı fiyat yükselişi öngörülmekten kaçınıldı. Analizin ana noktası, büyük cüzdanların net alım pozisyonunda olması olarak gösterildi. Mevcut manşetlerin ötesinde, cüzdan hareketleriyle piyasanın gerçek dinamikleri arasındaki fark ön plana çıkarıldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

