ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 1 milyar doları aşan çıkışlar sonrası toparlanma sinyali

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden geçtiğimiz hafta boyunca 1 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı. Bu gelişme, kripto veri ve analiz platformu Santiment tarafından Bitcoin açısından yeni bir alım fırsatı olabileceği şeklinde yorumlandı.

ETF çıkışlarına ilişkin Santiment’in yorumu

Santiment’in Cuma günü yayımlanan analizine göre, son dönemdeki çıkışlar sektör genelinde genellikle olumsuz olarak görülse de, bu hareketler Bitcoin için olası bir toparlanma işareti taşıyor. Platforma göre, yatırım fonlarındaki dalgalanma daha çok bireysel yatırımcıların davranışlarını yansıtıyor ve akıllı yatırımcıların pozisyonlarından ziyade duygusal tepkilere işaret ediyor.

Santiment analistleri, 80 bin dolar seviyesinin yakalanamamasının perakende yatırımcılarda sabırsızlık yarattığını vurguluyor. Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 75.410 dolardan işlem görüyor. Mayıs ayı içinde 16’sında 79.052 doları test eden Bitcoin, son bir ayda yüzde 4,44 değer kaybetti.

Santiment raporunda, “ETF’lerde üst üste yaşanan çıkışlar tarihsel olarak panikten ziyade sabırlı birikime elverişli ortamları beraberinde getirdi” ifadesine yer verildi.

Altı işlem gününde üst üste gerçekleşen çıkışlarla, piyasadaki 11 spot Bitcoin ETF’inden yalnızca beş günde toplam 1,26 milyar dolar net çıkış oldu.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF — Spot Bitcoin ETF’ler, yatırımcılara doğrudan Bitcoin fiyatı üzerinden işlem yapma olanağı veren, regüle edilmiş borsa yatırım fonlarıdır. Bu yapıda yatırımcılar, Bitcoin satın almadan portföylerini çeşitlendirebilirler.

Sektördeki genel beklenti ve analistlerin görüşleri

Kripto sektöründe çoğunlukla, spot ETF’lerden yaşanan çıkışlar piyasa için negatif sinyal olarak algılanıyor. Zira bu, çoğu zaman yatırımcı duyarlılığının zayıfladığını ve fiyatlarda daha fazla gerileme ihtimalini öne çıkarıyor. Ancak Santiment, mevcut düşüş trendinin aksine, piyasada sağlıklı bir düzeltme ve yeni bir birikim dönemi olabileceğine dikkat çekti.

Bazı piyasa uzmanları ise spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan çıkışın yakında sona ereceğini ve fonlara yeniden güçlü girişler yaşanabileceğini öngörüyor. ETF analisti James Seyffart, sektörün önemli isimlerinden Michael van de Poppe’nin YouTube’daki “New Era Finance” yayınında, Bitcoin ETF’lerinin Ekim ile Şubat arasında görülen 9 milyar dolarlık çıkışı büyük oranda telafi ettiğini belirtti.

James Seyffart, “ETF’ler piyasaya çıktığından bu yana yaklaşık 60 milyar dolarlık giriş oldu. Şu an neredeyse rekor giriş seviyesine ulaştık. Bu rekoru geçeceğimizi ve piyasaya yeni pek çok ETF ekleneceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Gözler, önümüzdeki haftalarda spot Bitcoin ETF’lerindeki eğilimin yeniden girişlere dönüp dönmeyeceğine çevrilmiş durumda.

ETF Türü Son 6 Günde Net Fon Akışı Yılbaşından Bu Yana (YTD) Spot Bitcoin ETF 1,26 milyar dolar çıkış 60 milyar dolar giriş

Bitcoin fiyatında güncel görünüm

Santiment’in analizine göre, ETF çıkışları kısa vadede piyasada dalgalanmaya yol açsa da, uzun vadede sabırlı yatırımcılar için fırsat sunuyor olabilir. Buna karşılık, Bitcoin fiyatı son bir haftada dalgalı bir seyir izliyor. Kripto piyasalarında genel belirsizlik devam ederken, CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’de an itibarıyla 75.410 dolardan alıcı bulunuyor.