RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 1.35 dolar direncini aşamıyor HYPE yükselişi piyasada beklentileri artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE’ın rekor rallisi, $XRP yatırımcılarının beklentilerini artırdı.
  • 🔎 HYPE fiyatı arz kıtlığı ve geri alım politikalarıyla yükseldi, XRP ise yüksek arz nedeniyle baskı altında kaldı.
  • 📉 ABD Senatosu’ndaki Clarity Act, XRP için kurumsal yatırım umudu yaratıyor.
  • ⚡ En kritik nokta: $XRP ancak kademeli ve istikrarlı bir büyüme ile güçlü hareket edebilir.
Mayıs ayında Hyperliquid’in HYPE tokenindeki sert yükseliş, kripto piyasasının gündemini önemli ölçüde etkiledi. HYPE kısa sürede 62,50 dolar seviyelerine çıkarak yatırımcıların portföylerine yeniden göz atmasına sebep oldu. Bu hızlı fiyat hareketi, birçok altcoin yatırımcısında benzer bir yükselişin kendi varlıklarında tekrarlanıp tekrarlanamayacağı yönünde soru işaretleri yarattı. Özellikle XRP tarafında, uzun süredir hayal kırıklığı yaşayan topluluk, beklentiyle mevcut gerçekleri karşılaştırmak zorunda kaldı.

XRP ve HYPE fiyat performansı kıyaslaması

HYPE fiyatındaki rekor hareket, projenin yüzde 97’si deflasyonist modelle yönlendirilen kazançlarının ve düzenli geri alım programlarının etkisiyle gerçekleşti. XRP ise günlük fiyat grafiğinde uzun zamandır sakin seyrediyor. Coinin fiyatı 1,3518 dolar civarında sıkışırken, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ciddi direnç noktası oluşturarak yukarı yönlü hareketi zorlaştırıyor.

XRP yatırımcıları, Hyperliquid’deki gibi dik bir yükseliş bekliyorsa, arz ve talep dinamiklerine dikkat etmeli. HYPE’ın fiyatı, kıtlık ve sürekli alımlarla destekleniyor. Oysa XRP’nin milyarlarca adetlik dev arzı söz konusu ve XRP’nin aynı seviyede yükselmesi için piyasaya milyarlarca dolar giriş yapması gerekiyor. Firmanın elindeki büyük miktardaki arz da fiyatı baskılıyor.

Mini sözlük: Deflasyonist model, kripto para arzının zamanla azalması veya belirli periyotlarla coinlerin yakılmasıyla sağlanan arz daralması anlamına gelir. Bu mekanizma, kıtlığı artırarak fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.

TokenGüncel FiyatArzSpot ETF’ye Toplam Giriş
HYPE62,50 $Kısıtlı, deflasyonist63,96 milyon $ (ilk 8 gün ABD)
XRP1,3518 $Milyarlarca token1,15 milyar $ (toplam varlık)

Kripto piyasasında HYPE dikkatleri üzerindeyken, XRP tarafında büyük yatırımcılar farklı bir strateji izliyor. Özellikle spot XRP ETF’lerine haftalık bazda 12,57 milyon dolarlık net para girişi görüldü. Yönetilen varlık toplamı ise 1,15 milyar dolara çıktı. Binance borsasında, XRP rezervi 2,74 milyara kadar gerilemiş olsa da, bu durum fiyat üzerinde büyük bir etki yaratamadı.

ABD Senatosu’nun yeni düzenlemesi XRP için umut olabilir mi?

XRP’nin kısa vadeli heyecanını artıracak en önemli unsurun yasal düzenlemeler olduğu aktarılıyor. Son olarak, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nden geçen Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın (Clarity Act) Haziran ayında kabul edilme ihtimali, kurumsal yatırımcılar için uzun vadeli bir zemin oluşturabilir.

Clarity Act’in yasalaşma süreci XRP’de büyük bir spekülatif hareket beklentisini desteklemese de, analistlere göre bu adım, piyasaya uzun vadede istikrar kazandıracak yeni kurumsal yatırımlar getirebilir.

HYPE’daki FOMO (kaçırma korkusu) dalgası yatırımcıları kısa vadede heyecanlandırırken, XRP sahiplerinin yukarı yönlü hareket için daha organik, zaman içinde oluşacak bir büyümeye hazırlıklı olması gerekecek gibi görünüyor. Yıl sonuna kadar piyasada asıl hedefin 2 ila 2,80 dolar arası olduğu, fakat mevcut 1,35 dolarlık destek aşağı kırılırsa fiyatın 1 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
