XRP fiyatı 1.35 dolar direncini aşamıyor HYPE yükselişi piyasada beklentileri artırdı

Mayıs ayında Hyperliquid’in HYPE tokenindeki sert yükseliş, kripto piyasasının gündemini önemli ölçüde etkiledi. HYPE kısa sürede 62,50 dolar seviyelerine çıkarak yatırımcıların portföylerine yeniden göz atmasına sebep oldu. Bu hızlı fiyat hareketi, birçok altcoin yatırımcısında benzer bir yükselişin kendi varlıklarında tekrarlanıp tekrarlanamayacağı yönünde soru işaretleri yarattı. Özellikle XRP tarafında, uzun süredir hayal kırıklığı yaşayan topluluk, beklentiyle mevcut gerçekleri karşılaştırmak zorunda kaldı.

XRP ve HYPE fiyat performansı kıyaslaması

HYPE fiyatındaki rekor hareket, projenin yüzde 97’si deflasyonist modelle yönlendirilen kazançlarının ve düzenli geri alım programlarının etkisiyle gerçekleşti. XRP ise günlük fiyat grafiğinde uzun zamandır sakin seyrediyor. Coinin fiyatı 1,3518 dolar civarında sıkışırken, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ciddi direnç noktası oluşturarak yukarı yönlü hareketi zorlaştırıyor.

XRP yatırımcıları, Hyperliquid’deki gibi dik bir yükseliş bekliyorsa, arz ve talep dinamiklerine dikkat etmeli. HYPE’ın fiyatı, kıtlık ve sürekli alımlarla destekleniyor. Oysa XRP’nin milyarlarca adetlik dev arzı söz konusu ve XRP’nin aynı seviyede yükselmesi için piyasaya milyarlarca dolar giriş yapması gerekiyor. Firmanın elindeki büyük miktardaki arz da fiyatı baskılıyor.

Mini sözlük: Deflasyonist model, kripto para arzının zamanla azalması veya belirli periyotlarla coinlerin yakılmasıyla sağlanan arz daralması anlamına gelir. Bu mekanizma, kıtlığı artırarak fiyatı yükseltme potansiyeline sahiptir.

Token Güncel Fiyat Arz Spot ETF’ye Toplam Giriş HYPE 62,50 $ Kısıtlı, deflasyonist 63,96 milyon $ (ilk 8 gün ABD) XRP 1,3518 $ Milyarlarca token 1,15 milyar $ (toplam varlık)

Kripto piyasasında HYPE dikkatleri üzerindeyken, XRP tarafında büyük yatırımcılar farklı bir strateji izliyor. Özellikle spot XRP ETF’lerine haftalık bazda 12,57 milyon dolarlık net para girişi görüldü. Yönetilen varlık toplamı ise 1,15 milyar dolara çıktı. Binance borsasında, XRP rezervi 2,74 milyara kadar gerilemiş olsa da, bu durum fiyat üzerinde büyük bir etki yaratamadı.

ABD Senatosu’nun yeni düzenlemesi XRP için umut olabilir mi?

XRP’nin kısa vadeli heyecanını artıracak en önemli unsurun yasal düzenlemeler olduğu aktarılıyor. Son olarak, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nden geçen Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın (Clarity Act) Haziran ayında kabul edilme ihtimali, kurumsal yatırımcılar için uzun vadeli bir zemin oluşturabilir.

Clarity Act’in yasalaşma süreci XRP’de büyük bir spekülatif hareket beklentisini desteklemese de, analistlere göre bu adım, piyasaya uzun vadede istikrar kazandıracak yeni kurumsal yatırımlar getirebilir.

HYPE’daki FOMO (kaçırma korkusu) dalgası yatırımcıları kısa vadede heyecanlandırırken, XRP sahiplerinin yukarı yönlü hareket için daha organik, zaman içinde oluşacak bir büyümeye hazırlıklı olması gerekecek gibi görünüyor. Yıl sonuna kadar piyasada asıl hedefin 2 ila 2,80 dolar arası olduğu, fakat mevcut 1,35 dolarlık destek aşağı kırılırsa fiyatın 1 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.