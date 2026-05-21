HYPERLIQUID (HYPE)

Grayscale ve kurumlar HYPE alımlarını artırdı fiyat 59 dolara yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Grayscale cüzdanları HYPE’da 24,95 milyon dolarlık alım ve staking gerçekleştirdi.
  • 💼 Kurumsal yatırımcılar, ETF’lere ilk haftada 53,5 milyon dolar fon aktardı ve $HYPE fiyatı 59 dolara yaklaştı.
  • 📈 Büyük oyuncuların HYPE talepleri, fiyatı tarihi zirveye taşıdı ve spot ETF ilgisi rekor seviyeye ulaştı.
  • ⚡️ Kritik durum: Gün kapanışının eski zirvenin üzerinde olması halinde, $HYPE için yeni fiyat zirveleri gündeme gelebilir.
COINTURK

Kripto para piyasasında, Hyperliquid’ın HYPE tokenına yönelik ilgi son dönemde yeni bir ivme kazandı. Son zincir üstü veriler, Grayscale bağlantılı cüzdanların hem borsalardan hem tezgah üstü piyasalardan yüklü HYPE alımı yaptığını ve bunların önemli kısmını stake ettiğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Grayscale ve dev fonlardan büyük HYPE alımları
2 HYPE ETF’lerinde hacim ve talep artışı
3 Piyasa hareketleri ve kritik seviyeler

Grayscale ve dev fonlardan büyük HYPE alımları

Blokzincir analiz platformlarının sağladığı bilgilere göre Grayscale ile ilişkilendirilen iki ayrı cüzdan, bir hafta içinde toplam 510.387 HYPE satın aldı ve yaklaşık 24,95 milyon dolar değerindeki bu varlıkları stake etti. Grayscale’ın ocak ayında HYPE tabanlı ETF başvurusu yapması, varlık üzerindeki kurumsal ilgiyi artırmıştı.

Arkham’ın raporuna göre Grayscale cüzdanı, başta Wintermute, FalconX, Coinbase ve Flowdesk olmak üzere çeşitli platformlardan HYPE toplayarak 176.050 HYPE’a, yani 9,84 milyon dolara ulaştı. Bu varlıkların 149.100 adedi Hyperliquid sistemine transfer edildi.

Grayscale dışındaki büyük alıcılar da öne çıkıyor. Onchain takipçisi Lookonchain, Galaxy Digital ile bağlantısı olduğu düşünülen bir cüzdanın yalnızca iki saat içinde 158.100 HYPE (8,8 milyon dolar) aldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, yeni oluşturulan bir cüzdanın yalnızca iki gün içinde Coinbase’den 536.247 HYPE (29,87 milyon dolar değerinde) çektiği tespit edildi. Büyük yatırımcılar arasında bir başkası ise Hyperliquid’a toplam 19 milyon USDC gönderip 76.600 HYPE (3,8 milyon dolar) alışını gerçekleştirdi.

Mini sözlük: Grayscale, kripto para tabanlı yatırım ürünleri sunan ve özellikle Bitcoin Trust gibi fonlarıyla bilinen, ABD merkezli bir varlık yönetim şirketidir. Şirket, kurumsal yatırımcılar için blokzincir tabanlı ürünler geliştirir.

Girişim sermayesi şirketi a16z bağlantılı bir balinanın da yeni bir cüzdan oluşturup 206.325 HYPE (9,95 milyon dolar) aldığı ve bu varlıkları stake ettiği onchain verilere yansıdı. Aynı balinanın 14 Nisan’dan bu yana toplamda 2,34 milyon HYPE (102 milyon dolar) biriktirdiği aktarıldı.

HYPE ETF’lerinde hacim ve talep artışı

HYPE’a dayalı ETF’lerin piyasaya çıkışıyla birlikte bu ürünlere olan ilgi de dikkat çekiyor. İlk haftasında HYPE spot ETF’lerine 53,5 milyon dolar giriş gerçekleşti; tek bir günde 25,5 milyon dolarlık giriş oldu.

Bitwise şirketi kendi ETF adreslerini paylaşarak, şu ana kadar 19,78 milyon dolarlık HYPE aldığını duyurdu; bu varlıklar daha sonra stake edildi. Arkham, Bitwise’ın HYPE pozisyonunun 2,4 milyon dolar değerinde kazanç sağladığını açıkladı.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, 21Shares tarafından işlem gören Hyperliquid ETF’nin (sembolü THYP) işlem hacminin lansmandan sonra ciddi şekilde arttığını, THYP ve BHYP için işlem hacminin %50 daha büyüyerek toplamda 40 milyon dolara yaklaştığını not etti. Balchunas, HYPE’ın THYP çıkışından sonra %27 değer kazandığını belirtirken, aynı süreçte hisse senetleri, tahviller, altın, Bitcoin ve genel kripto piyasasının baskı altında kalmaya devam ettiğini aktardı.

Piyasa hareketleri ve kritik seviyeler

Goldman Sachs’ın, XRP ve Solana ETF pozisyonlarından çıkıp Ethereum ETF maruziyetini azaltmasının ardından portföyüne Hyperliquid’a bağlı bir yeni pozisyon eklemesi, kurumsal ilgiyi destekleyen bir başka gelişme olarak değerlendiriliyor. Söz konusu HYPE pozisyonu miktar olarak Bitcoin ETF’sindeki tahsisatın altında kalsa da piyasaya yönelik algıyı etkiledi.

Kripto analisti Crypto Patel’in verdiği bilgiye göre, HYPE fiyatı kısa süreliğine 50 dolar seviyesini aştıktan sonra 57 dolar civarında işlem gördü ve daha önceki 59,30 dolarlık rekor seviyesine yeniden yaklaştı. Bu yükseliş, $20 seviyesinden başlayan tepkinin devamı olarak öne çıktı.

Güncel fiyat yapısı, HYPE’ın son dönemdeki aralığın üst bandına çıktığını ortaya koyuyor. Eğer gün kapanışı eski zirvenin üzerinde gerçekleşirse, fiyatın nereye gidebileceği konusunda piyasa yeni bir keşif sürecine girebilir. Aksi halde, mevcut seviyelerde satış baskısı kısa vadeli destek bölgesi olan 50 doların yeniden test edilmesine yol açabilir.

SeviyeAçıklama
59,30 dolarÖnceki tüm zamanların en yükseği
57 dolarSon görülen direnç seviyesi
50 dolarKısa vadeli ana destek
45,37 dolarDaha önceki kırılım bölgesi
35 dolarOlası alt destek noktası

Bazı piyasa yorumcuları, ETF haberleri ve kurumsal alımların mevcut yükselişi büyük oranda fiyatladığı, bu nedenle “söylentiyle al, haberle sat” riskinin bulunduğu uyarısında bulundu. Fakat orta ve uzun vadede ETF talebinin, staking oranlarının ve Hyperliquid ekosisteminde büyüyen hareketliliğin sürmesi halinde 100 ile 150 dolar arası yeni hedeflerin gündeme gelebileceği dile getiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

