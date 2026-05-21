Dogecoin 0.618 Fib fan seviyesinde tutundu, hedefte 0.106-0.107 direnci var

Dogecoin haftalık grafikte, uzun vadeli 0.618 Fibonacci fan çizgisine yakın konumunu koruyor ve bu durum, 2024 başlarındaki sert yükselişin tekrar edebileceği beklentisini artırdı. Teknik analizde öne çıkan bu seviye, alıcılar açısından kritik bir dayanma noktası olarak görülüyor. Ancak yeni bir yükseliş hareketinden önce, Dogecoin’in kısa vadede 0.106 ila 0.107 dolar aralığındaki direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Teknik Analizde Kritik Dönemeç

Analist Surf’ün sosyal medya platformunda paylaştığı haftalık grafikte, Dogecoin’in 2021 zirvesinden itibaren çizilen Fibonacci fan çizgileri öne çıkıyor. Geçmiş dönemde, özellikle Ekim 2024’te 0.5 Fib fan seviyesinin yeniden test edilmiş olması, ardından gelen güçlü yükselişle paralellik gösteriyor. Şu anki fiyat hareketinde de 0.618 Fib fan test ediliyor ve tarihsel olarak bu seviyeler destek ve direnç açısından belirleyici olmuş durumda.

Dogecoin, hali hazırda 0.1035 dolar seviyesine yakın hareket ediyor. Bu fiyat, hem Fib fan çizgisine hem de orta bant diyebileceğimiz 0.095–0.115 dolar aralığına denk düşüyor. Analistlere göre, bu bölgenin üzerinde kalmak boğa senaryosunun devamı açısından önemli. Aksi halde, dikkatler yeniden aşağı yönlü 0.08 dolar desteğine kayabilir.

Surf, mevcut grafiğin yükseliş tekrarının mümkün olduğuna işaret etti, ancak kesin bir çıkış için haftalık kapanışlarda bu seviyenin korunmasının şart olduğunu vurguladı.

Mini sözlük: Fibonacci fan, teknik analizde fiyat hareketinin olası destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılan eğimli çizgilerden oluşan bir araçtır. Bu çizgiler, geçmiş fiyat dalgaları ve oranları esas alarak gelecekte piyasanın nasıl hareket edebileceğine dair fikir sunar.

Kısa Vadede 0.106–0.107 Direnci Öne Çıkıyor

Kısa vadeli fiyat hareketleri incelendiğinde, Trader Symba’nın paylaştığı 2 saatlik grafikte Dogecoin’in düşen kanalın alt bandından yerel bir yükselişe başladığı görülüyor. 0.10397 dolar civarında işlem gören DOGE, 0.100–0.102 dolar seviyelerinde alıcıların desteğiyle güç bulmuş durumda.

Öncelikli direnç noktası olarak 0.106–0.107 dolar aralığı izleniyor. Trader Symba, bu seviyenin aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının başlamasının mümkün olduğunu belirtti. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde kısa vadede 0.112–0.114 dolar seviyeleri yeni hedef olarak öne çıkıyor.

Direnç Seviyesi Destek Seviyesi Kısa Vadeli Hedef 0.106–0.107 $ 0.100–0.102 $ 0.112–0.114 $

Teknik görünümde henüz kesin bir kırılım sinyali oluşmadı. Fiyat hareketi halen düşen kanalın üst çizgisine yakın seyrediyor. Eğer Dogecoin, 0.106–0.107 dolarlık direnci aşamazsa, yeniden kanal içindeki düşük seviyelere gerilemesi değerlendiriliyor.

Piyasa Katılımcıları Ne Bekliyor?

Analistler, Dogecoin’de yeni bir yükseliş trendinin başlaması için öncelikle 0.618 Fib fan bölgesinin korunmasının ve kısa vadede 0.106–0.107 dolar seviyesinin hacimli şekilde yukarı geçilmesinin gerektiğini yineliyor. Bu şartların oluşması durumunda 0.14–0.17 dolar seviyelerine doğru yeni bir ralli olasılığı gündeme gelebilir. Ancak hala net bir trend değişimi görülmediği için yatırımcıların dikkatli olması gerektiği not ediliyor.