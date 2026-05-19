DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ETF’lerine girişlerde 215 artış yaşandı yatırımcı ilgisi tarihi seviyeye ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin ETF’lerine net girişlerde yüzde 215 artış yaşandı.
  • Bitcoin ve Ethereum’dan çıkan fonlar $DOGE gibi altcoin’lere kaydı.
  • 📊 Teknik göstergeler ve X platformundaki gelişmeler ETF talebini destekledi.
  • ⚡ Kritik durum: Yatırımcılar X Money duyurusu öncesi dipten alım stratejisi izledi.
ABD’de kripto para odaklı spot borsa yatırım fonlarında (ETF) Dogecoin’e ilgi son günlerde tekrar hız kazanırken, Bitcoin ve Ethereum’dan önemli miktarlarda çıkışlar gerçekleşti. Son 24 saatte Bitcoin’den 648,64 milyon dolar, Ethereum’dan ise 86,31 milyon dolar çekildi. Bu ortamda kurumsal yatırımcılar portföylerini XRP, Solana ve Dogecoin gibi alternatif kripto paralara yönlendiriyor.

Dogecoin ETF’lerde tarihi artış

Veri analiz platformu SoSoValue tarafından paylaşılan son rakamlara göre, Dogecoin ETF’lerine net günlük para girişi 860 bin 960 dolara ulaşarak 10 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. Bu rakam, önceki güne kıyasla yüzde 215’lik bir artış anlamına geliyor. Grayscale’in GDOG ve 21Shares’in TDOG fonlarını kapsayan toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise şu anda 14,69 milyon dolara ulaştı.

Fiyat beklentisi ile teknik analiz birleşti

Dogecoin ETF’lerindeki hızlı yükselişin arkasında iki temel neden öne çıkıyor. Bir yandan, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinde Dogecoin ile ödeme yapılabileceğine yönelik beklentiler yatırımcı heyecanını canlı tutuyor. 10 Mart’ta Musk, X Money adını verdiği yeni ödeme sisteminin nisan ayında erken erişime açılacağını ifade etmişti.

Beklenen duyurunun 19 Mayıs itibariyle hâlâ gerçekleşmemesine rağmen, platform önemli bir adım attı. X, Cashtag özelliğini güncelleyerek kripto kullanıcılarına canlı fiyat grafiklerini ve piyasa verilerini doğrudan zaman akışında görüntüleme imkanı sundu. Bu özellik, özellikle Elon Musk’ın ismiyle anılan Dogecoin topluluğunda iyimserliği artırırken, piyasa beklentisinin de destekçisi oldu.

Analistlere göre, ETF’lere olan talep, Dogecoin ile ilgili uzun süredir devam eden ödeme entegrasyon umutları ve teknik olarak yaşanan geri çekilmelerle birleşince, fonlara istikrarlı bir şekilde para girişi sağladı.

Teknik göstergeler yatırımcıyı cesaretlendiriyor

Piyasa tekniklerine göre, Dogecoin son dönemde 20 Nisan’da başlayan yüzde 30’luk yükseliş sonrası 11 Mayıs’ta zirve gördükten sonra yüzde 13’lük bir düzeltmeyle 0,10 dolar seviyesini tekrar test etti. Haftalık grafiklere göre, bu seviyenin orta Bollinger Band çizgisine denk gelmesi, kripto teknik analizinde güçlü bir alım sinyali olarak kabul ediliyor. Teknik olarak bu tarz bir destekten alınacak pozisyonlarda düşüş riskinin görece az, yukarı yönlü potansiyelin ise yüksek olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Elon Musk’ın ödeme projesini geciktirmesine rağmen, ABD’deki yatırımcılar regüle yapıdaki ETF’ler üzerinden dip seviyelerden Dogecoin toplamaya yöneliyor. Onlar açısından X Money sisteminin çıkışından önce yaklaşık 0,10 dolar seviyesinden Dogecoin almak cazip bir strateji olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
