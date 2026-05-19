Bitcoin fiyatı 76.800 dolar seviyesinde yatay seyretti, analistler 70.000 dolar desteğine dikkat çekti

Bitcoin’in fiyatı hafta başında yeni bir aylık dip gördükten sonra yeniden toparlanarak 76.800 dolarda dengelendi. Son günlerde dalgalı seyrin ardından piyasada yatay bir hareketlilik hakim olurken, yatırımcılar Mayıs ayı kapanışında BTC’nin 76.000 doların üzerinde tutunup tutunamayacağını izlemeye başladı.

Kısa Vadede Kritik Seviye: 76.000 Dolar

76.000 dolar bandı, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici bir destek ve direnç seviyesi haline geldi. Uzmanlar, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda genel toparlanma eğiliminin güç kazanabileceğini belirtiyor. Fakat fiyat bu noktanın altına inerse, satışların artmasıyla birlikte 70.000 dolara doğru bir gerileme gündeme gelebilir.

CryptoQuant platformunda yayınlanan analizlere göre, 70.000 dolar seviyesi zincir üstü verilerde öne çıkan güçlü bir destek olarak dikkat çekiyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların maliyet ortalamasının da bu aralıkta yer alması, satış baskısı artarsa bu bölgenin ikinci bir savunma hattı olarak öne çıkmasına neden olabilir.

200 Günlük Hareketli Ortalamada Direnç Sürüyor

Bitcoin’in yakın dönemdeki %37’lik yükselişi, 82.400 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamada ciddi bir dirençle karşılaştı. CryptoQuant analistleri, bu durumun Mart 2022’deki benzer bir fiyat hareketini andırdığını aktardı. O dönemde de Bitcoin, 200 günlük ortalamada reddedilmiş ve ardından düşüş eğilimi yeniden güçlenmişti.

CryptoQuant verileri, “Traders’ On-chain Realized Price” göstergesine göre 70.000 dolar bölgesinin kısa vadeli yatırımcılar için kritik bir maliyet bandı olduğunu ortaya koydu. Bu bölge, geçmişte de güçlü dirençten destek alan bir dönüşüm noktası olarak çalıştı.

Spot piyasadaki net talep de Nisan ayında yaklaşık 91.000 BTC azalırken, şu an için eksi 11.000 BTC seviyelerinde kaldı. Buna rağmen analistler, talepteki toparlanmanın yeterince güçlü olmadığını düşünüyor.

ABD Talebi Zayıflarken Kar Satışları Artışta

Bitcoin fiyatındaki yükselişe rağmen ABD merkezli yatırımcıların iştahındaki düşüş sürüyor. Coinbase üzerinde spot Bitcoin fiyatındaki prim uzun süredir negatif seyrediyor. Bu gösterge, Amerika merkezli yatırımcıların son direnç bölgelerinde alış yönünde daha az etkili olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, 5 Mayıs 2026 tarihinde traderların gerçekleşmemiş kar marjları %17,7 seviyesine çıkarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek değere ulaştı. Artan gerçekleşmemiş karlar, kısa vadeli yatırımcıların yükselişlerde satışa yönelme ihtimalini büyütüyor. 4 Mayıs’ta günlük realize edilen kar miktarı 14.600 BTC ile Aralık 2025’ten bu yana zirve yaptı. Tarihsel olarak, ayı piyasası rallilerinde bu tür ani kar realizasyonları genellikle lokal zirvelerle örtüşüyor.

Makroekonomik ve Jeopolitik Riskler Baskı Yaratıyor

Bitcoin’in yatay konsolidasyon süreci, küresel çapta zayıflayan makroekonomik verilerle aynı döneme denk geldi. Reuters anketine göre, ekonomistlerin yaklaşık yarısı ABD Merkez Bankası’nın 2026’ya kadar faiz indirimine gitmesini beklemiyor. Ayrıca, çekirdek PCE enflasyonunun ikinci çeyrekte %3,9 ortalamayla yüksek seyredeceği tahmin edilmekte. Faiz indirimi beklentilerinin azalması ve enflasyonun yüksek seyretmesi genel olarak riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna ek olarak, Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve küresel tahvil getirilerindeki artış, Bitcoin dahil riskli varlıklarda talebi zayıflatıyor. Jeopolitik gelişmeler de piyasada temkinli havanın sürmesine yol açıyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel ateşkes haberleri, yatırımcıların riskten kaçınmasına neden olan başlıklar arasında sayılıyor.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe ise, beş gün üst üste düşüşle kapanan fiyatların ardından Bitcoin’de momentumu zayıf bulduğunu açıkladı. Ayrıca, CME vadeli işlemlerinde 79.100 dolar seviyesinde oluşan fiyat boşluğunun (gap) aşılmasının güçlü bir toparlanma için önemli olacağını vurguladı.