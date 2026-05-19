Ethereum ve altcoinler, Bitcoin karşısındaki zayıf performansını tersine çeviremiyor

JPMorgan’ın son analizine göre, Ethereum ve genel olarak altcoin piyasası, Bitcoin karşısındaki birkaç yıldır süren güç kaybını sona erdirebilmek için ağ üzerindeki işlem hacmi, merkeziyetsiz finans uygulamalarının yaygınlaşması ve gerçek dünya kullanım alanlarında belirgin iyileşmelere ihtiyaç duyuyor.

Bitcoin ile altcoinler arasındaki ayrışma derinleşiyor

Kripto para piyasası son altı ayda, artan faiz oranları ve enflasyonist baskılar nedeniyle baskı altında kaldı. Özellikle yıl başında, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında dikkat çekici düşüşler yaşanırken, borsada işlem gören fonlardan (ETF) çıkan yüksek miktardaki paralar ile sektörde genel bir risk azaltma eğilimi öne çıktı.

Analistler, İran’daki gerilimin ardından piyasalarda kısmen bir toparlanmanın başladığını ve Bitcoin’in liderliğinde bir iyileşme yaşandığını aktarıyor. Ancak bu süreçte dahi, Ethereum ve diğer altcoinler Bitcoin’in gerisinde kaldı. JPMorgan uzmanları, bu farklılığın nedenlerinden birinin özellikle ETF akımlarında net bir şekilde görüldüğünü belirtiyor.

Spot ETF akımları karşılaştırıldı

JPMorgan analistleri tarafından paylaşılan verilere göre, spot Bitcoin ETF’lerine yatırılan toplam varlık, önceki çıkışların yaklaşık üçte ikisini telafi etti. Buna karşılık, spot Ethereum ETF’lerinin yalnızca üçte bir oranında toparlanabildiği görülüyor. Ayrıca, piyasalardaki kısa vadeli alım-satım yapan traderlar ve algoritmik fonlar hem Bitcoin’de hem de Ethereum’da beklenen birikimi henüz gerçekleştirmedi.

“Ethereum ve diğer altcoinler, İran’daki jeopolitik gerilime rağmen Bitcoin’e göre zayıf performans gösterdi. ETF’lere olan talepteki bu ayrışma dikkat çekici.”

Ethereum ağındaki gelişmeler ve beklentiler

Uzmanların aktardığına göre, piyasalar bir süredir istikrara kavuşmuş olsa da, kurumsal yatırımcı ilgisi ve günün her saati işlem yapılabilen piyasa likiditesi, fiyatlarda ani oynaklıklara yol açıyor. Zaman zaman kripto varlıklar, borsa gibi geleneksel riskli araçlara kıyasla daha iyi performans sergilemiş olsa da, genel eğilimde Bitcoin öne çıkıyor.

Ethereum ekosisteminde, 2026’da hayata geçirilmesi planlanan Glamsterdam ve Hegota güncellemeleriyle ölçeklenebilirlik ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. JPMorgan, geçmişteki benzer güncellemelerin beklenen şekilde zincir üstü aktiviteyi güçlendiremediğini hatırlatıyor.

Önceki güncellemelerin maliyet azaltıcı etkisi, ikinci katman ağlarını ucuzlatırken Ethereum’un token yakma modelini de zayıflattı. Bu değişim, dolaşımdaki Ethereum arzını artırdı ve fiyat desteğini sınırladı.

Altcoinlerde güven sorunu sürüyor

2023’ten bu yana altcoinlerdeki kötü performansın başlıca nedenleri arasında likidite daralması, işlem derinliğinin azalması, merkeziyetsiz finans alanında büyümenin sınırlı kalması ve devam eden siber saldırılar yer alıyor. Bu etkenlerin yatırımcı güvenini sarstığı, sermaye çıkışlarını hızlandırdığı ve kurumsal talebin gerilemesine neden olduğu belirtiliyor.

Son dönemde özellikle DeFi uygulamalarında ve çeşitli kripto para platformlarında yaşanan güvenlik açıkları, büyük meblağlarda zarar yaratmaya devam ediyor. Bu olaylar, blokzincir altyapısına duyulan güveni azaltırken, özellikle altcoinler ve merkeziyetsiz uygulamalar açısından ilave endişelere yol açtı.