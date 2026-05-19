Strategy 24.869 BTC alımıyla toplam 843.738 BTC’ye ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Michael Saylor yönetimindeki Strategy, 24.869 BTC satın alarak rezervini 843.738 BTC’ye yükseltti.
  • 💰 Alımın toplam maliyeti 2,01 milyar dolar olurken, ortalama alış fiyatı 80.985 dolar seviyesinde gerçekleşti.
  • 📊 Kurumsal yatırımcılar, özellikle $BTC ’de bu tür büyük alımların fiyat hareketlerine nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.
  • ⚡️ Kritik durum: Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan kurum olma konumunu koruyor.
Michael Saylor’un yönetimindeki ABD merkezli Strategy, portföyüne 24.869 adet Bitcoin daha eklediğini duyurdu. Şirket, bu alım için toplamda 2,01 milyar dolar harcarken, ortalama alış fiyatı ise Bitcoin başına 80.985 dolar oldu. CryptoAppsy verilerine göre, işlemlerin gerçekleştiği günlerde Bitcoin fiyatı 80.000 dolar seviyesine yakın seyretti.

İçindekiler
1 Şirketin Bitcoin alım stratejisi
2 MSTR ve STRC hisse senetleri üzerindeki etkiler
3 Bitcoin piyasasında kurumsal hareketlilik

Şirketin Bitcoin alım stratejisi

Strategy, Bitcoin piyasasındaki hareketliliğin devam ettiği günlerde yaptığı bu büyük alımda ortalama 80.985 dolardan 24.869 BTC satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin bakiyesi, bu işlemle birlikte 843.738 adet BTC’ye çıkmış oldu. Söz konusu tutarın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 64,76 milyar dolara ulaştı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, bu kadar büyük miktardaki Bitcoin’in toplam satın alma maliyeti 63,87 milyar dolar olarak açıklandı. Buna girişim, ücret ve masrafların dahil olduğu belirtildi. Şirketin 2026 yılı başından itibaren Bitcoin getirisi ise %12,6 seviyesinde kaydedildi.

Strategy, günümüzde halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan kurumlar içinde ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar şirketin gerçekleştirdiği her büyük alımı dikkatle takip ediyor.

Şirket yöneticisi Michael Saylor’un X platformunda yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla toplamda 843.738 BTC’ye ulaştık. Bitcoin başına ortalama maliyetimiz 75.700 dolar. 2026 başından bu yana %12,6’lık getiri elde ettik.” ifadeleri dikkat çekti.

MSTR ve STRC hisse senetleri üzerindeki etkiler

Şirketin bu son alımı, hem Bitcoin fiyatı hem de finansal piyasalarda işlem gören kendi hisseleri üzerindeki etkileri gündeme getirdi. MSTR koduyla ABD’de işlem gören Strategy hisseleri, genellikle Bitcoin’in büyük fiyat hareketlerine doğrudan tepki veriyor. Üstelik şirketin sermaye yapısında yer alan STRC isimli teminatlı menkul kıymetler de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Şirket, Bitcoin alımlarını finanse etmek için pay satışının yanı sıra, borçlanma ve öncelikli hisse ihracı gibi farklı yöntemler kullanıyor. Son dönemde uygulanan bu çeşitlendirilmiş finansman yöntemleri, şirketin rezervini artırmasına olanak sağladı.

Bitcoin yatırımcıları ve piyasa analistleri, Strategy tarafından gerçekleştirilen bu tür büyük alımların kurumsal talebi desteklediği ve 80 bin dolar gibi önemli fiyat seviyelerinde likiditenin güçlenmesini sağladığı görüşünde.

“Şirketin bilançosu doğrudan Bitcoin fiyat hareketlerinden etkileniyor. Her yeni alım, kripto varlıklara kurumsal ilginin arttığına işaret ediyor.” değerlendirmesine yatırımcıların büyük bölümü katılıyor.

Bitcoin piyasasında kurumsal hareketlilik

Şirket, son yıllarda düzenli olarak yaptığı Bitcoin alımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bitcoin alım tutarının ve rezervinin bu kadar yüksek seviyelere çıkması, piyasada kurumsal hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

Özellikle 2026 yılıyla birlikte şirketin yıl içindeki Bitcoin getirisi %12,6 gibi dikkat çekici bir orana ulaşmış durumda. Bitcoin’in 80 bin dolar seviyesini zorladığı günlerde gerçekleşen bu büyük alım, yatırımcıların gözünü bir kez daha kurumsal hareketlere çevirdi.

Strategy, finansman modellerindeki çeşitlilik ve agresif Bitcoin alım politikasıyla küresel piyasada ön plana çıkmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
