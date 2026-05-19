Bitcoin faiz beklentileriyle 81 bin dolardan geri çekildi

Kripto para piyasalarında son günlerde artan baskı dikkat çekiyor. Bunun ana nedeni olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faiziyle ilgili beklentilerde hızlı bir değişim yaşanması gösteriliyor. Piyasalarda kullanılan FedWatch verilerine göre, faiz indirimlerinin 2027’ye kadar süreceği ihtimali neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Daha da önemlisi, Ocak ayına kadar yeni bir faiz artışı ihtimalinin yüzde 55’e yükseldiği belirtiliyor. Önceki tahminlerle karşılaştırıldığında bu büyük bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Faiz Politikası ve Kripto Etkisi

Kripto piyasaları genellikle faiz indirimlerinin olumlu etkisini hissediyor. Çünkü likiditenin artması, kredi maliyetini düşürüyor ve yatırımcıların daha fazla risk alma eğilimini güçlendiriyor. Bu gibi dönemlerde yatırımcılar, paralarını Bitcoin ve diğer kripto varlıklara kaydırabiliyor. Ancak faizler yükseldiğinde, piyasalardaki risk iştahı azalırken, dolar güçleniyor ve likidite daralıyor. Yani, faiz artışı kripto varlıklar için genellikle olumsuz bir ortam yaratıyor.

Bu nedenle Bitcoin’de yaşanan son yükselişe rağmen, fiyatın 81 bin dolar civarındaki dirence takılıp geri çekildiği görülüyor. Grafikler, Bitcoin’in şu anda 100 günlük hareketli ortalama seviyesine yaklaşarak yeniden destek aramaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca kısa vadeli yükseliş yapısının da zayıfladığı ifade ediliyor. RSI göstergesindeki sert gerileme, yatırımcıların belirsizliğe karşı daha temkinli davranmaya başladığını ortaya koyuyor.

Belirsizlik Derinleşirken

Piyasada oluşan tablo, sadece “faiz artarsa Bitcoin düşer” gibi basit bir denklemle açıklanamıyor. Ekonomik büyümede yavaşlama, borçların geri ödenmesindeki güçlükler, bankacılık sektöründeki stres veya istihdam koşullarında kötüleşme gibi nedenlerle Fed’in ilerleyen dönemde faizleri zorunlu olarak indirmek zorunda kalabileceği düşünülüyor. Böyle bir durumda beklentilerin hızla değişebileceği vurgulanıyor.

“Piyasada makroekonomik belirsizliğin artmasından dolayı alıcılar giderek daha temkinli davranıyor; bu da RSI göstergesindeki düşüşle net biçimde görülüyor.”

Kısa Vadede Volatilite Beklentisi

Mevcut ortamda piyasaların savunmacı bir pozisyona geçtiği gözleniyor. Kısa vadede en olası senaryo ise volatilitenin sürmesi olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar Fed’in yeni açıklamalarına, iş gücü raporlarına ve enflasyon verilerine göre pozisyonlarını sürekli güncelliyor. Eğer piyasalar, yeni bir faiz artışı ihtimalinin güçlendiğine ikna olursa, Bitcoin’in 72 bin ila 74 bin dolar arasındaki banda hızlı bir şekilde çekilmesi beklenebilir. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC’de bu fiyat aralığına geri dönüş olasılığı yüksek görülüyor.

Buna karşılık, enflasyonun beklenmedik şekilde düşmesi veya ekonomik şartların Fed’in sert para politikasını zorlaması halinde, Bitcoin’de kısa sürede güçlü bir yükseliş de yaşanabilir. Ancak genel görünüm, yatırımcıların özellikle büyük yükselişler konusunda daha ihtiyatlı davrandığını gösteriyor.