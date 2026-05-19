🚨 Solana kritik destek olan 82 84 dolar bandını test ediyor.

Solana fiyatı, kısa vadede en önemli destek bandı kabul edilen 82 ile 84 dolar arasındaki seviyeyi test ediyor. Günlük RSI grafiğinde belirgin bir ivme kaybı yaşanırken, uzun vadeli grafiklerde ise fiyatın halen geniş bir üçgen formasyonu içinde hareket ettiği belirtiliyor. Bu teknik görünüm, özellikle kısa vadeli bir kırılımın ardından kritik destek seviyesinin korunup korunamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Kısa Vadede Satış Baskısı Artıyor

Piyasada Solana’nın dinamiklerini yakından takip eden analist TedPillows tarafından paylaşılan güncel verilere göre, SOL/USDT paritesi Binance’te 82 ile 84 dolar bandında işlem görüyor. Bu bölge, son yükseliş denemesinde 100 dolar seviyesinin test edilmesi sonrası gelen geri çekilmenin ardından, fiyat için “mutlaka korunması gereken” destek noktası olarak tanımlanıyor.

Günlük grafikler incelendiğinde, Solana’nın 94 ile 96 dolar arasındaki direnç seviyesini aşmakta başarısız olduğu netleşiyor. Bu seviyeden dönen fiyat, şubat başından beri yükselen destek çizgisinin üstüne tekrar yaklaşıyor. Aynı zamanda 14 periyotlu RSI değeri 40,99’a gerilemiş durumda. RSI’ın kendi yükselen trend çizgisinin altına sarkması ise alıcıların gücünde zayıflama yaşandığına işaret ediyor.

Günlük kapanış 82–84 dolar desteğinin altında gerçekleşirse yükselen destek çizgisi kırılacak ve kısa vadede satıcıların öne geçtikleri netleşecek.

Ancak, bu bölge üzerinde kalındığı sürece fiyatın 82-84 dolar ile 94-96 dolar arasındaki dar bant içinde yatay hareketini koruması mümkün görünüyor. Güçlü bir yukarı hareket için ise 94-96 dolar üzerindeki günlük kapanışların gerekli olduğu ifade ediliyor.

Uzun Vadede 230 Dolar Olasılığı Masada

Daha geniş zaman diliminden bakıldığında, Solana’nın halen uzun vadeli bir üçgen formasyonu içerisinde sıkıştığı göze çarpıyor. Analist ray tarafından paylaşılan üç günlük Binance grafiği, fiyatın son şiddetli düşüşünün ardından yatay seyre geçtiğini ve mevcut yatay bölge içinde toplam 99 gün geçirdiğini ortaya koyuyor.

Üçgenin üst çizgisi 2025 seviyelerinden gelen direnç hattı, alt çizgisi ise 2023 tabanından başlayan destek olarak işlev görüyor. Yükselen destek çizgisi korundukça, uzun vadeli alıcıların hâlâ aktif olabileceği öne çıkıyor. Ancak, yukarı yönde daha güçlü bir hareketin görülebilmesi için fiyatın üçgenin üst bandını oluşturan düşen direnç çizgisini kırması gerekiyor.

Grafikte, güçlü bir yukarı kırılım gerçekleşirse Solana için 230 dolar seviyesinin potansiyel bir hedef olabileceği öne çıkarılıyor.

Dolayısıyla, şu anda Solana’da net bir onaydan çok fiyatın sıkışmaya devam ettiği görülüyor. Bu formasyonun yukarı ya da aşağı yönlü kırılması, piyasanın kısa ve orta vadeli yönünü netleştirecek ana unsur olarak öne çıkıyor.

Solana Ekosisteminin Teknik Yapısı Kısaca

Solana, hızlı ve düşük maliyetli işlemler vadeden bir blokzincir platformu olarak öne çıkıyor. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT ekosistemlerinde aktif kullanımıyla bilinen Solana ağı, Proof-of-History ve Proof-of-Stake mekanizmalarını birleştiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor.