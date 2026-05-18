Solana’da 75-80 dolar arası kritik destek, çözülme ihtimali gündemde

Solana, son dönemdeki sert satışların ardından önceki zirvesinden uzaklaşarak 80-100 dolar aralığında yatay bir seyir sürdürüyor. Özellikle teknik göstergeler, fiyatın 200–250 dolardan bu seviyelere geriledikten sonra satış baskısının şimdilik azaldığına işaret ediyor. Buna karşın Solana cephesinde güçlü bir toparlanma sinyali henüz alınabilmiş değil. Mevcut veriler, kripto para piyasasındaki dengenin hassas bir noktada olduğunu gösteriyor.

Kritik destek bölgesi ve fiyat senaryoları

Grafikler, Solana fiyatında en önemli destek bölgesinin 75-80 dolar bandı olduğunu ortaya koyuyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, fiyatın yeni bir satış dalgasıyla 60-65 dolar bölgesine kadar düşmesi mümkün olabilir. 60-65 dolar aralığı, daha önceki genel geri çekilmede fiyatın tepki verdiği bir alan olarak biliniyor. Öte yandan, yukarı yönde ise 95–100 dolar seviyesi ilk ciddi direnç olarak öne çıkıyor. Solana’nın bu bölgeyi yeniden aşması, alıcıların piyasaya daha güçlü girmesine ve 120–130 dolar aralığının tekrar gündeme gelmesine yol açabilir.

Şu anda yatırımcılar, SAT/HODL (tutma/satma) kararlarını 75-80 dolardaki kritik destek bölgesine göre şekillendirmeye başladı. Fiyat bu aralığın üzerinde tutunabilirse, yeniden güç kazanma potansiyeli doğacaktır. Ancak aşağı yönlü bir kırılmada yeni dipler görülebilir. Yani Solana, kısa vadede aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma eşiğinde bulunuyor.

Short işlemler ve teknik gösterge

Kripto piyasasında kısa (short) pozisyonlar özellikle sert düşüş dönemlerinde öne çıkıyor. Third Eye adlı analiz hesabı, fiyat 91,97 dolar seviyesindeyken aşağı yönlü bir hareket beklediğini ve 83,95 dolar hedefini belirlediğini açıkladı. Stop-loss noktası ise 96,02 dolar olarak kaydedildi. Yani, eğer bu seviye aşılırsa pozisyon geçersiz kalacaktı. Solana fiyatı ilgili destek hattını aşağı kırdıktan sonra, short hedefi başarıyla test edildi.

Grafik analizcileri, Solana’nın mevcut seviyede tutunamaması halinde düşüşün hızlanabileceğine ve 60–65 dolar aralığının yeniden gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Ancak kısa vadeli alıcı baskısı 75-80 dolar bölgesini koruyabilirse, toparlanma ihtimali hala var.

Solana ekosistemi hakkında

Solana ağı, yüksek işlem hızı ve düşük maliyet hedefiyle geliştirilen bir blokzincir platformu olarak son yıllarda popülerlik kazandı. Çok sayıda merkeziyetsiz uygulama ve NFT projesi için altyapı sunan Solana, genişleme sürecinde ölçeklenme sorunları ve zaman zaman ağ kesintileriyle de gündeme geldi. Buna rağmen geliştirici topluluğu ve yatırımcı ilgisi sürüyor. Son fiyat hareketleri, hem teknik analiz hem de ekosistemdeki gelişmeler açısından yatırımcıların dikkatle hareket etmesine neden oluyor.