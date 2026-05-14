Solana aylık grafikte kupa kulp formasyonu oluşturdu destek bölgesinde süreç izleniyor

Solana fiyatında aylık periyotta dikkat çeken bir teknik yapı öne çıkıyor. Analistler, büyük bir kupa kulp formasyonunun oluştuğuna ve fiyatın şu an bu yapının kritik bir destek bölgesinde seyrettiğine vurgu yapıyor. Ocak 2021’deki zirveden başlayan düşüş sonrasında, Solana taban fiyatları 2022 ve 2023 boyunca yuvarlak şekilde dip oluşturdu ve 2021’deki önceki direnç seviyelerine doğru bir toparlanma yaşadı. Bu süreçte fiyat yapılanmasının uzun vadeli bir toparlanma senaryosuna işaret ettiği belirtiliyor.

Aylık Grafikte Kupa Kulp Formasyonu ve Kritik Destekler

Analistlerin paylaştığı grafikte, kupa formasyonunun beyaz eğriyle işaretlendiği görülüyor. Solana’nın bir süre yukarı yönlü hareket ettikten sonra, şimdi mavi kanal ile gösterilen potansiyel kulp formasyonunun alt kısmında işlem gördüğü aktarılıyor. Kulp bölgesinde genellikle sert düzeltmenin ardından fiyatın yatay bantta seyretmesi formasyonun bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şu anda Solana, bu kulp yapısının alt bölgesine yakın hareket ediyor. Mavi trend çizgisi, kısa vadede en kritik destek çizgisi olarak dikkat çekiyor. Alım tarafının bu alanı savunması halinde, kupa kulp yapısının aktif kalmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Ancak aylık grafikte teknik yapının tam anlamıyla onaylanması için, Solana’nın üst trend çizgisini ve ardından daha geniş direnç bölgesini hacimli biçimde aşması gerekiyor. Bu hareket gerçekleşmezse, grafikte olası bir formasyon olsa da, güçlü bir yükseliş ivmesinden söz edilemiyor.

Analistler, “Eğer Solana kulp bölgesindeki alt trend çizgisini kaybederse, bu durumda kupa kulp formasyonunun gücü önemli oranda zayıflayabilir ve grafik beklentisinin ötesinde bir derinleşmeye işaret edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat şu an itibarıyla kulp içindeki seyrini sürdürüyor. Kısa vadede yeni bir alım hareketinin başlayabilmesi için bu kritik destek alanının korunması ve ardından direnç hattının yukarı yönlü kırılması gerektiği ifade ediliyor.

Uzun Vadeli Yapı ve Ana Destek Bölgesi Takipte

Diğer taraftan Solana’nın haftalık grafiği de güçlü bir toparlanma sürecine işaret ediyor. Analist Moe tarafından paylaşılan güncel verilere göre, fiyat şimdi önemli bir destek bandının üzerinde bulunuyor. Haftalık periyotta alt kırmızı bant destek, üst kırmızı bant ise önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

Grafik üzerinde 2021 zirvesinden başlayan siyah düşüş trend çizgisi de yer alıyor. Solana şu anda bu uzun vadeli iniş trendi çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Bu gelişme, büyük çaptaki düşüş eğiliminin zayıfladığını gösteriyor.

Moe, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli görünümün değişmediğini savunuyor. Teknik açıdan Solana’nın güçlü desteğini koruduğu ve kırılmış uzun vadeli trend çizgisinin üzerinde kaldığı görülüyor. Analistlerin hazırladığı projeksiyonda, fiyatın yeşil projeksiyon üzerinden ilk önce destekten bir kez daha güç bulabileceği ve ardından üst direnç bandına hareket edebileceği öngörülüyor.

Moe “günlük grafikte yaşanan fiyat oynaklığına rağmen Solana’nın uzun vadeli pozisyonunun değişmediğini” belirtiyor ve destek hattının korunmasının olası yeni bir yükseliş hareketi için kritik olduğunu aktarıyor.

Teknik analiz yapısına göre, eğer Solana alt destek bandının altında kalırsa, uzun vadeli toparlanma formasyonu sekteye uğrayabilir. Şimdilik fiyat hala ana destek üzerinde hareket ediyor ve yeni bir hareketin başlayıp başlamayacağı bu seviyenin korunmasına bağlı olacak.