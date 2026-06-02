Solana 2026 başından beri 76 ile 90 dolar aralığında sıkışırken, ağ katılımcı sayısı 3 milyondan 1,9 milyona geriledi

Solana fiyatı son aylardaki zayıf seyrini sürdürürken, ağ verileri de bu tabloyu destekleyen bir görünüm ortaya koydu. SOL, haberin kaleme alındığı sırada 79,50 dolar civarında işlem görürken, 2026 başından bu yana korunan 76 ile 90 dolar aralığında hareket ediyor.

Ağ verilerinde belirgin yavaşlama

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ancak ağdaki katılım son dönemde geriledi. 2025 başında yaklaşık 3 milyon seviyesinde bulunan ağ katılımcı sayısı, güncel verilerde 1,9 milyonun altına indi. Bu düşüş, platformdaki gerçek kullanımın zayıfladığına işaret ediyor.

Merkeziyetsiz borsa faaliyetlerinde de benzer bir yavaşlama görüldü. 2025’in önceki dönemlerinde kaydedilen milyarlarca dolarlık günlük işlem hacimleri büyük ölçüde ortadan kalktı. Mevcut veriler, bu eğilimde henüz net bir toparlanma sinyali oluşmadığını gösteriyor.

Mini sözlük: Open Interest, vadeli işlem piyasalarında henüz kapatılmamış toplam pozisyon büyüklüğünü ifade eder. Bu verinin düşmesi, yatırımcıların pozisyon kapattığını ve kaldıraçlı ilginin zayıfladığını gösterebilir. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi yansıtan bir göstergedir.

Vadeli işlemlerde ilgi azaldı, teknik seviyeler öne çıktı

Solana vadeli işlem piyasasında Open Interest, yaklaşık 3 milyar dolara yaklaşan zirvelerden 2,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu tablo, piyasa katılımcılarının pozisyonlarını azalttığını ve kaldıraçlı risk iştahının düştüğünü düşündürüyor. Buna karşın fonlama oranlarının pozitif bölgede kalması, bazı yatırımcıların yükseliş beklentisini koruduğunu gösterdi.

Analist Man of Bitcoin, dört saatlik grafikte fiyatın alçalan ve yükselen trend çizgileri arasında sıkıştığını, bu nedenle kırılımın yakın olabileceğini belirtti. Analiste göre 68,02 dolar seviyesi, mevcut olumlu teknik yapının korunması açısından kritik önem taşıyor.

Analize göre SOL yukarı yönlü bir kırılım üretirse ilk direnç 98 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun üzerinde 110,54 dolar, 120,47 dolar ve 126,95 dolar seviyeleri sonraki hedefler olarak izleniyor. Aşağı yönlü senaryoda ise 68,02 doların altına inilmesi, mevcut teknik görünümü zayıflatabilir.

Aylık grafikte dikkat çeken seri

Piyasayı izleyen Crypto Patel ise Solana tarihinde ilk kez art arda 8 aylık düşüş mumu oluştuğunu aktardı. Analist, bu yapının daha önce görülmediğini ve 2021 ayı piyasasındaki fiyat davranışıyla bazı benzerlikler taşıdığını savundu.

Crypto Patel, Solana tarihinde ilk kez 8 ardışık kırmızı aylık mum oluştuğunu ve şu anda 9. aylık mumun geliştiğini kaydetti. Analist, 80 ile 50 dolar aralığını olası bir birikim bölgesi olarak izlediğini belirtti.

Patel’in değerlendirmesine göre 2021 döngüsünde SOL, 260 dolardan 8 dolara kadar gerilemiş ve toplamda 9 düşüş aylık mumu üretmişti. Ancak bu seri kesintisiz gerçekleşmemişti. Analist, önceki döngüde son düşüş mumunun dip oluşumuna işaret ettiğini, ardından fiyatın yaklaşık iki yıl içinde 295 dolar civarında yeni zirveye ulaştığını hatırlattı.

Daha kısa vadeli verilerde ise Coinglass verilerine göre 83 ile 87 dolar aralığında yoğun kısa pozisyon birikimi bulunuyor. Fiyatın bu bölgeye yükselmesi halinde zorunlu pozisyon kapanışları hareketi hızlandırabilir. Haberde öne çıkan kısa vadeli destek 76 dolar, yukarı yönlü olası tetikleyici bölge ise 83 ile 87 dolar aralığı olarak gösterildi.