Solana 87 88 dolar bölgesinde kritik dirençle karşı karşıya

Solana (SOL), günlük grafikte önemli destek seviyelerini kaybettikten sonra 82 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, fiyatın 80 dolar desteği ile 87-88 dolar arasındaki yoğun direnç bölgesi arasında sıkıştığını ve kaldıraçlı short pozisyonların fiyat hareketine yön verebileceğini belirtiyor.

Kritik direnç alanı: 87-88 dolar aralığı

Analist CW’nin paylaştığı grafiğe bakıldığında, özellikle 87 ve 88 dolar seviyelerinde yoğun bir short pozisyon direnci bulunuyor. CoinAnk’in likidasyon haritası bu bölgelerde parlak likidite bantları olduğunu gösteriyor. Bu da traderların özellikle bu aralığı bir sonraki önemli direnç olarak izlediğini ortaya koyuyor.

Grafikte, 80 dollara doğru yaşanan gerilemenin ardından fiyatın yeniden 82-83 dolar bandına yükseldiği, ancak halen 87-88 dolar arasındaki güçlü direnç bölgesinin altında kaldığı görülüyor.

Kaldıraçlı short pozisyonlar, yatırımcıların fiyatın düşüşünden faydalanmak için borçla açtığı satış yönlü pozisyonlardır. Bu tür bölgeler, genellikle fiyatın hızlı tepkiler verdiği alanlar olarak öne çıkar.

Fiyat hareketlerinde olası senaryolar

Eğer Solana, yukarı yönlü hareket ederek 87-88 dolar bandına yaklaşırsa, bu bölgedeki short pozisyonlar nedeniyle fiyat sert dirençle karşılaşabilir. Satıcılar bu seviyeyi korumaya çalışabilir, çünkü geçmişte de fiyatın yön değiştirdiği bölgeler arasında yer alıyor.

Ancak fiyat bu direnci aşarsa, short pozisyonların hızla kapanmasıyla kısa süreliğine güçlü bir alım baskısı oluşabilir. Kimi zaman yüksek kaldıraçlı pozisyonların topluca kapanması, ani volatiliteye ve hızlı fiyat yükselişlerine yol açabiliyor.

Seviye Durum Etkisi 80-81 dolar Destek bölgesi Yatırımcılar fiyatın burada tutunmasını bekliyor 87-88 dolar Direnç bölgesi (Short pozisyon yığılması) Aşılırsa alım yönlü volatilite artabilir 78-79 dolar Alt destek/liquidity bandı Fiyat buraya inerse yükseliş denemesi zayıflayabilir

Destek seviyeleri ve kısa vadeli görünüm

Solana yukarıda bahsedilen dirençlerle karşı karşıya olsa da, aşağıda 80-81 dolar aralığında kısa vadeli bir destek bulunuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, mevcut toparlanma eğilimini destekleyebilir. Eğer SOL bu desteği kaybederse, grafiklerde 78-79 dolar bandına kadar yeni bir geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.

Analiste göre Solana şu an 80-81 dolar arası destek ile 87-88 dolar kısa vadeli direnç bölgesi arasında dalgalanıyor. Fiyat yukarı yönlü kırılım yaşarsa, alıcıların short pozisyonları sıkıştırıp piyasada kısa süreli yükseliş ivmesi başlatıp başlatamayacağı gündeme gelecek.