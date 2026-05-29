Solana (SOL)

Solana 87 88 dolar bölgesinde kritik dirençle karşı karşıya

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana, 87-88 dolar bandındaki güçlü dirençle mücadele ediyor.
  • Grafikte $SOL ’de 80-81 dolar desteği dikkat çekiyor.
  • 📊 Kaldıraçlı short pozisyonlar volatil hareketleri tetikleyebilir.
  • ⚡ Kritik seviye aşıldığında fiyat kısa süreli hızlı yükseliş yaşayabilir.
Solana (SOL), günlük grafikte önemli destek seviyelerini kaybettikten sonra 82 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, fiyatın 80 dolar desteği ile 87-88 dolar arasındaki yoğun direnç bölgesi arasında sıkıştığını ve kaldıraçlı short pozisyonların fiyat hareketine yön verebileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Kritik direnç alanı: 87-88 dolar aralığı
2 Fiyat hareketlerinde olası senaryolar
3 Destek seviyeleri ve kısa vadeli görünüm

Kritik direnç alanı: 87-88 dolar aralığı

Analist CW’nin paylaştığı grafiğe bakıldığında, özellikle 87 ve 88 dolar seviyelerinde yoğun bir short pozisyon direnci bulunuyor. CoinAnk’in likidasyon haritası bu bölgelerde parlak likidite bantları olduğunu gösteriyor. Bu da traderların özellikle bu aralığı bir sonraki önemli direnç olarak izlediğini ortaya koyuyor.

Grafikte, 80 dollara doğru yaşanan gerilemenin ardından fiyatın yeniden 82-83 dolar bandına yükseldiği, ancak halen 87-88 dolar arasındaki güçlü direnç bölgesinin altında kaldığı görülüyor.

Kaldıraçlı short pozisyonlar, yatırımcıların fiyatın düşüşünden faydalanmak için borçla açtığı satış yönlü pozisyonlardır. Bu tür bölgeler, genellikle fiyatın hızlı tepkiler verdiği alanlar olarak öne çıkar.

Mini sözlük: Kaldıraçlı short pozisyon — Yatırımcıların, piyasada fiyat düşüşüne oynayarak daha yüksek kazanç elde etmeyi hedeflediği ve bunun için borçlanma kullandığı satış pozisyonu türü.

Fiyat hareketlerinde olası senaryolar

Eğer Solana, yukarı yönlü hareket ederek 87-88 dolar bandına yaklaşırsa, bu bölgedeki short pozisyonlar nedeniyle fiyat sert dirençle karşılaşabilir. Satıcılar bu seviyeyi korumaya çalışabilir, çünkü geçmişte de fiyatın yön değiştirdiği bölgeler arasında yer alıyor.

Ancak fiyat bu direnci aşarsa, short pozisyonların hızla kapanmasıyla kısa süreliğine güçlü bir alım baskısı oluşabilir. Kimi zaman yüksek kaldıraçlı pozisyonların topluca kapanması, ani volatiliteye ve hızlı fiyat yükselişlerine yol açabiliyor.

SeviyeDurumEtkisi
80-81 dolarDestek bölgesiYatırımcılar fiyatın burada tutunmasını bekliyor
87-88 dolarDirenç bölgesi (Short pozisyon yığılması)Aşılırsa alım yönlü volatilite artabilir
78-79 dolarAlt destek/liquidity bandıFiyat buraya inerse yükseliş denemesi zayıflayabilir

Destek seviyeleri ve kısa vadeli görünüm

Solana yukarıda bahsedilen dirençlerle karşı karşıya olsa da, aşağıda 80-81 dolar aralığında kısa vadeli bir destek bulunuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, mevcut toparlanma eğilimini destekleyebilir. Eğer SOL bu desteği kaybederse, grafiklerde 78-79 dolar bandına kadar yeni bir geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor.

Analiste göre Solana şu an 80-81 dolar arası destek ile 87-88 dolar kısa vadeli direnç bölgesi arasında dalgalanıyor. Fiyat yukarı yönlü kırılım yaşarsa, alıcıların short pozisyonları sıkıştırıp piyasada kısa süreli yükseliş ivmesi başlatıp başlatamayacağı gündeme gelecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
