Solana (SOL)

Solana son 24 saatte %0,5 geriledi 100 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Son 24 saatte $SOL yüzde 0,5 gerilerken fiyat 85 dolar bandında seyrediyor.
  • 📉 Tüm önemli hareketli ortalamaların altında kalan Solana'da teknik tablo zayıf görünüyor.
  • 📊 100 dolar seviyesi aşılırsa yukarı yönlü hareketlerin önü açılabilir.
  • ⚡ En kritik gelişme: Önümüzdeki süreçte $SOL ’de 100 dolar eşiği belirleyici olacak.
Solana (SOL), son günlerde dar aralıkta fiyatlanmayla dikkat çekiyor. Kripto para, son 24 saatte yüzde 0,5 düşüşle yaklaşık 85,40 dolardan işlem görüyor. Hafta boyunca 81,92 ile 87,68 dolar arasında dalgalanan SOL, kısa vadede 86,61 dolar bandında önemli bir dirençle karşılaşıyor. Uzmanlar, Solana’nın 100 dolara yükselmesi durumunda orta ve uzun vadede daha yüksek fiyat hedeflerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Teknik göstergeler satıcı baskısına işaret ediyor

Solana şu anda 10, 20, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu durum, teknik açıdan mevcut tüm zaman dilimlerinde dirençle karşılaşıldığı anlamına geliyor. Uzun vadeli ortalamaların altında kalmak genellikle zayıf bir görünümü destekliyor ve yükseliş ivmesinin yeniden yakalanması için önemli seviyelerin aşılması gerekiyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 45,59 değerinde ve bu seviye tarafsız bir işaret olarak öne çıkıyor. Haftalık bazda RSI 38,64’e gerileyerek aşırı satış koşullarına yaklaştı ve piyasada satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

SOL için izlenmesi gereken kritik destek noktası 85,26 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu değer altına inilmesi halinde ilk destek 83,34 dolarda, ardından ise 82 dolarda bekliyor. Yükseliş yönünde ise öncelikle 86,61 doların aşılması gerekiyor. Eğer bu direnç kırılırsa 88,43 dolara kadar yeni bir hareket alanı doğabilir.

Yatırımcılar ve analistler 100 dolar eşiğine odaklandı

Birçok piyasa takipçisi ve teknik analist, 100 dolar seviyesinin SOL için kilit önemde olduğunu vurguluyor. Teknik grafiklerde, son dönemde oluşan düşüş trend çizgilerinin yukarı yönlü kırılması halinde kısa sürede 100 dolara ulaşılabileceği öne sürülüyor. Kripto analisti CryptoCurb, Solana’daki mevcut fiyat yapısının NEAR adlı coinde yakın zamanda gözlenen sıçrayış öncesi fiyat hareketine benzerlik gösterdiğini paylaştı.

Başka bir analist olan Borovik, Solana’nın yaklaşık dört aydır 100 dolar bariyerinin altında kaldığını belirtti. Analist, kripto piyasalarında güçlü bir yükseliş dalgası başladığında SOL fiyatının 300 doları da aşabileceğini, 12 ay içinde 500 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Ancak bunun için ön koşulun SOL’un ilk etapta 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması olduğu ifade ediliyor.

Kısa ve orta vadeli hedefler, analist görüşleri

Kripto para analisti Mei-Lin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu anki fiyat aralığında alım yaptığını açıkladı. Mei-Lin, gündelik grafikte güçlü bir yatay bandın oluştuğunu, yakın zamanda yeni bir yükseliş dalgası beklediğini belirtti. Analist, kısa vadeli fiyat hedeflerinin sırasıyla 250, 460 ve 800 dolar olduğunu ifade etti.

“Günlük grafikte güçlü bir aralık içindeyiz; muhtemelen bir sonraki yükseliş dalgası için hazırlanıyoruz. Bu seviyelerden mümkün olduğunca çok Solana topladım; kısa vadede bir kırılma göreceğime inanıyorum. Hedeflerim ise 250, 460 ve 800 dolar.”

SOL, 100 dolar bariyerini aşarsa teknik anlamda sonraki dirençler 125, 150 ve 175 dolarda yer alıyor. Şu anda ise 80-90 dolar bandı Solana için kısa vadeli taban desteği oluşturmaya devam ediyor.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama (EMA), fiyatların belirli bir dönem boyunca ağırlıklı ortalamasını hesaplayan teknik analiz göstergesidir ve son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Uzun vadeli EMA’ların altında kalmak, trendin zayıf olduğuna işaret eder.

SeviyeÖnemi
85,26 $Anlık destek seviyesi
86,61 $Kısa vadede yükselişin önündeki kritik eşik
100 $Orta vadede güçlü direnç ve dönüş noktası
250 $, 460 $, 800 $Analistlerin orta-uzun vade hedefleri
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
