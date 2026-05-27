Bitmine 111.942 ETH alımıyla rezervini 5.4 milyona çıkardı hedef yüzde 5 pay

Bitmine Immersion Technologies, Ethereum piyasasında son dönemin en büyük alımlarından birini tamamlayarak toplam rezervini yaklaşık 5,4 milyon ETH seviyesine taşıdı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, bu hamlenin ardından hem Ethereum hem de genel kripto piyasası için iyimser görüşünü yineledi. Lee, yakın gelecekte dijital varlıklarda kurumsal tokenizasyon hamlelerinin ve yapay zekanın yaygınlaşmasının yeni bir kripto yükseliş döngüsünü tetikleyebileceğini belirtti.

Son alımla rezervler rekor seviyede

Şirketin açıklamasına göre Bitmine, geçtiğimiz hafta Ethereum fiyatı kısa süreliğine 2.200 doların altına inince yaklaşık 111.942 ETH satın aldı. Geçen yedi günde ETH fiyatı 2.025 ile 2.147 dolar arasında dalgalanırken, Bitmine bu düşüşü yeni alım fırsatı olarak değerlendirdi. Böylece şirket, kısa sürede toplamda 5,4 milyon Ethereum’a ulaşarak piyasanın en büyük kurumsal yatırımcılarından biri haline geldi.

Strateji: Bitcoin modeli ile agresif birikim

Bitmine’ın izlediği yol haritası, kripto piyasasında daha önce Michael Saylor ile bilinen Bitcoin biriktirme modeline benziyor. Şirket, fiyatlarda yaşanan gerilemeyi uzun vadeli varlık toplamak için fırsat olarak görüp, sürekli ve kararlı alımlar gerçekleştiriyor. Bitmine’ın nihai hedefi, Ethereum’un toplam dolaşımdaki arzının yüzde 5’ine ulaşmak. Şu anda Ethereum’da dolaşan toplam miktar 120,7 milyon adet seviyesinde ve Bitmine’ın bu hedefe ulaşabilmesi için 644 bin adetten fazla ETH daha edinmesi gerekiyor. Tom Lee, bu kilometre taşına yıl sonuna kadar ulaşılabileceğini düşünüyor.

Bitmine Rezervi Dolaşımdaki ETH Hedeflenen Pay Kalan Hedef 5.400.000 ETH 120.700.000 ETH %5 644.000 ETH

Yapay zeka ve tokenizasyon beklentisi

Tom Lee, Ethereum ve genel kripto varlıklar için uzun vadede güçlü bir yükseliş beklentisini koruyor. Lee’ye göre, Wall Street’te başlatılan tokenizasyon çalışmaları ile yapay zekaya dayalı yazılımların hız kazanması, önümüzdeki yıllarda blokzinciri altyapısına ve kripto paralara olan ilgiyi daha da güçlendirecek. Özellikle kurumsal aktörlerin dijital varlık piyasasına girişiyle Ethereum’un merkezi konumdaki rolü daha fazla öne çıkabilecek.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel finansal varlıklar gibi hisse senetleri veya gayrimenkulün dijital olarak blokzinciri üzerindeki tokenlere dönüştürülmesi işlemidir. Böylece varlıkların daha şeffaf, hızlı ve düşük maliyetli biçimde transferi mümkün hale gelir.

Tom Lee, “Yapay zekanın yaygınlaşması ve Wall Street’te başlatılan kurumsal tokenizasyon girişimleri, kripto sektöründe büyük bir yükselişin kapısını aralayabilir. Bu iki trend, önümüzdeki dönem için blockchain altyapısına olan ihtiyacın artmasında başrol üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Staking stratejisiyle gelir hedefi

Bitmine, birikim stratejisini son dönemde staking hamleleriyle destekliyor. Şirketin açıkladığı verilere göre toplamda 4,7 milyon dolar değerinde Ethereum, pasif gelir sağlamak amacıyla kilitlendi. Bu işlemlerden yıllık yaklaşık 276 milyon dolar staking geliri elde edilmesi bekleniyor.