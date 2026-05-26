Ethereum Foundation’da son dönemde üst düzey isimlerin ayrılığı gündeme oturdu

Ethereum Foundation’da son aylarda yaşanan üst düzey ayrılıklar, kurumdaki liderlik yapısında önemli bir dönüşümü ortaya koydu. Çekirdek geliştirici ekiplerde uzun süredir yer alan çok sayıda isim, araştırma ve protokol liderliği pozisyonlarından peş peşe ayrıldı. Bu gelişme, Ethereum topluluğunda ekosistemin uzun vadeli yönetimi ve gelişim hızı konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Foundation’dan ayrılan isimler ve öne çıkan roller

Son dönemde ayrılanlar arasında araştırma, protokol geliştirme ve koordinasyon gruplarında yer alan Carl Beek, Julian Ma, Tim Beiko, Barnabé Monnot, Alex Stokes, Josh Stark, Trent Van Epps, Dankrad Feist ve Tomasz Stańczak gibi önemli isimler yer aldı. Bu ekip üyeleri; Beacon Chain geliştirmesi, KZG seremoni organizasyonu ve Layer 2 ölçeklenebilirlik çözümleri başta olmak üzere, Ethereum’un çeşitli çekirdek ağ yükseltmeleri üzerinde çalışıyordu.

Protokol güncellemelerinin hayata geçirilmesi ve çekirdek takımlarla ikinci katman ekipleri arasındaki eşgüdümün sağlanmasında doğrudan sorumluluk üstlenen bu isimler, Ethereum’un bugüne kadarki başarısında kritik rol üstlenmişti.

Ethereum Foundation, ekipten ayrılıkları kurum içi doğal dönüşüm sürecinin bir parçası olarak tanımlarken, Ethereum’un uzun süredir benimsediği merkeziyetsizlik ilkesiyle de uyumlu olduğunu belirtti. Kurum, liderliğe bağlı merkezi yapıların azaltılmasından yana tutumunu koruyor.

Son ekip değişimlerinin ardından konuşan Vitalik Buterin, ‘Ethereum Foundation hâlâ sağlam yapısını ve merkeziyetsiz karakterini korumaya devam ediyor. Geliştirme faaliyetleri çekirdek yol haritasındaki hedeflere yönelik tüm dünyada dağıtık ekiplerce sürecek’ ifadelerini kullandı.

Mini sözlük: Beacon Chain, Ethereum’un Proof-of-Stake mekanizmasına geçişini sağlayan ve ağın doğrulayıcılarını yöneten temel blok zinciri bileşenidir. KZG Seremonisi ise, ağın veri kullanılabilirliğini artıracak kriptografik güvenlik için topluluk tarafından gerçekleştirilen bir iş birliği törenidir.

Piyasada liderlik devamlılığı ve Layer 2 etkisi

Kripto para piyasasında yatırımcılar ve geliştiriciler, gelen ayrılıkların Ethereum’daki yol haritası uygulamalarına etkisini yakından izliyor. Lider ekiplerdeki değişimin önemli güncellemelere ve çekirdek yükseltme projelerine yansıması, projeye dahil olan geliştirici katılımını ve uygulama hızını etkileyebilir.

Öte yandan, Layer 2 çözümlerinde yaşanan çeşitlilik ve parçalanma, Ethereum ağının farklı ölçeklenebilirlik katmanları arasındaki koordinasyonu zorlaştırmaya başladı. Rakip ağlar, özellikle Solana gibi projeler, ekosistemde ciddi bir ivme kazanmış durumda. Bu tabloda Ethereum ekosisteminde görev ve sorumluluğun daha fazla dış takımlara kayması, uygulama sürecindeki yükün dağılmasına neden oldu.

Ethereum yol haritasında artan modülerlik ve Layer 2 dağılımı, dış geliştiricilerin hızla inisiyatif almasını gerektiriyor. Yani, çekirdek geliştirmedeki ağırlık ve karar süreçleri her geçen gün Foundation dışındaki katılımcılara daha çok aktarılıyor.

Ayrılan Ekip Üyesi Sorumlu Olduğu Alan Tim Beiko Protokol koordinasyonu Barnabé Monnot Araştırma, Layer 2 Alex Stokes Beacon Chain geliştirmesi Diğer isimler Çeşitli araştırma ve koordinasyon görevleri

Merkeziyetsiz yapı ve yol haritasında yeni dönem

Vakfın yönetici kadrosunun küçülüp daha odaklı bir yapıya geçmesi, ağırlığın giderek topluluğa ve bağımsız ekiplere kaymasını sağlıyor. Ethereum topluluk yapısındaki bu dönüşüm, gelecekteki güncelleme planlamalarını ve geliştirme önceliklerinin nasıl belirleneceğini de yeniden şekillendirebilir.

Piyasa aktörleri, Foundation’dan ayrılanların ardından iş bölümünün ve proje takibinin kimler tarafından yürütüleceğine odaklanıyor. Yönetimdeki bu dalgalanmanın, uzun vadede ağın gelişme hızını ve sürdürülebilirliğini nasıl etkileyeceği ise zamanla netleşecek.