Binance, Filipinler’de yeni düzenleyici ortaklıkla ilk kez yasal erişim sağladı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Filipinler pazarına resmi olarak giriş yaptığını açıkladı. Şirket, bu adımı ülkenin mali düzenleyici kurumuyla iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından atabildi. Binance böylece, Filipinler’de ilk kez yerel ve yasal bir yapıyla kripto varlık ticareti sunacak.

Yeni yasal altyapı ve işbirliğinin kapsamı

Binance tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ile tam uyuma geçilmesi için toplam 24 ay boyunca titiz görüşmeler yürütüldüğü belirtildi. Sonuç olarak, Binance Filipinler piyasasında faaliyet gösterebilmek için yerel finans teknolojisi şirketi BlockShoals Technologies ile stratejik bir ortaklık kurduğunu ilan etti. Bu ortaklık, SEC’in yerel dijital varlık düzenlemesiyle uyumlu biçimde ‘StratBox’ adı verilen denetimli bir geçiş süreciyle gerçekleşecek.

StratBox sisteminin test aşaması, 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak ve en az iki yıl sürecek. Söz konusu platform, Asya’daki hızla değişen uyum koşullarına yanıt verebilecek esnek bir altyapı sunması amacıyla hazırlandı.

BlockShoals’ın rolü ve teknik altyapı

Binance’in Filipinler operasyonları, BlockShoals Technologies’in teknik altyapısıyla yürütülecek. BlockShoals, SEC’in Kripto Varlık Aracısı çerçevesine uygunluk onayını alarak ülkede kişiselleştirilmiş bir Binance platformunu canlı test etme yetkisi kazandı. Bu sayede, kullanıcıların talep ve beklentilerine uygun yenilikçi finansal ürünlerin güvenli biçimde denenmesi planlanıyor.

Ayrıca blokzincir altyapısı üzerine inşa edilen yeni sistemde piyasa manipülasyonunu önlemeye yönelik ileri düzey güvenlik önlemlerinin uygulanacağı ifade edildi. Hem şirket hem de servis sağlayıcı, bu kontrollü dönemde hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini geliştirme fırsatı bulacak.

Mini sözlük: StratBox — Filipinler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından piyasa gözetimi ve yenilikçi finansal ürünlerin test edilmesi amacıyla kurulan düzenleyici deney/sandbox çerçevesi.

Yatırımcı koruma ve yerel erişimin önemi

Binance’in bu hamlesiyle, Filipinler’de ilk defa resmen yasal denetimden geçen bir dünya devi kripto borsasına erişim imkanı sunuldu. Daha önce ülkedeki yatırımcılar, çoğunlukla kontrole tabi olmayan yurtdışı platformlar üzerinden işlem yapmak zorundaydı. Yeni açılan yerli portal ise, yatırımcı korumasını ve şeffaflığa dayalı denetim mekanizmalarını ön plana çıkaracak.

Ayrıca işbirliğiyle birlikte, bireysel yatırımcıların hukuki haklarının güçlendirileceği vurgulandı. Binance bu adımla, ülkede kripto düzenlemeleri konusundaki uzun hukuki süreçler ve kayıt dışı borsa faaliyetleri sonrasında yasal sektör oyuncusu kimliğini pekiştirmiş oldu.

Binance, SEC’in borsayı düzenleme kararının “SEC’in Asya’da olgun bir düzenleyiciye dönüşümünün göstergesi” olduğunu ve yatırımcı korumasını artırdığını açıkladı.

Bu düzenleyici işbirliğine göre, BlockShoals’ın yerel aracı olarak seçilmesi, hem yasal uyumun sağlanmasında hem de global kripto çözümlerinin Filipinler piyasasına aktarılmasında kritik bir köprü görevi üstlenecek.

Özellik Eski Durum (Filipinler) Yeni Durum (Binance & BlockShoals) Yasal altyapı Düzenlenmemiş, çoğu yurtdışı platform SEC gözetiminde yerel hizmet Kullanıcı hakları Güçsüz, dava süreçleri zor Güçlü yasal dayanak, kurumsal şeffaflık Piyasa güvenliği Manipülasyon riski yüksek Gelişmiş denetim ve güvenlik protokolleri Yerel işbirliği Yok BlockShoals teknik ortak