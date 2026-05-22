Binance CEO’su ABD yaptırımları öncesindeki İran bağlantılı işlemlere açıklık getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance CEO’su, İran bağlantılı 850 milyon dolarlık kripto işleminin yaptırımlar öncesinde gerçekleştiğini açıkladı.
  • 🕵️ İşlemler şirketin kendi iç denetim sistemiyle tespit edildi ve ilgili hesaplar değerlendirmeden geçti.
  • 💡 Platformun izleme altyapısında kapsamlı değişiklikler yapıldı, yasadışı transfer takibi daha da sıkılaştı.
  • ⚡ Kritik durum: Tüm yeni uyum önlemlerine rağmen, $BNB başta olmak üzere Binance’in ABD’li otoritelerle yakın iş birliği devam ediyor.
Binance CEO’su Richard Teng, platformun İran ile bağlantılı kişi ve ağlara kolaylık sağladığına dair Wall Street Journal’ın ileri sürdüğü iddiaları net şekilde reddetti. Gazetenin araştırmasında, İranlı finansçı Babek Zanjani’yle bağlantılı hesaplardan iki yıl içinde 850 milyon dolarlık kripto para transferi yürütüldüğü iddia edilmişti. Teng, iddiaların kimi kritik detayları eksik aktardığını belirtirken olayların zamanlaması ve Binance’in uyguladığı uyum kurallarının yanlış yansıtıldığını ifade etti.

İçindekiler
1 İşlem zamanı ve uyum değerlendirmesi
2 Hukuki süreçler ve denetim ortamı
3 Gelişmiş izleme sistemleri ve şeffaflık

İşlem zamanı ve uyum değerlendirmesi

Richard Teng’in vurguladığına göre, gündeme getirilen para hareketleri, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında resmi yaptırım kararı alınmadan önce gerçekleşti. Teng, platformun bu işlemleri Wall Street Journal’dan herhangi bir gazeteci temasa geçmeden çok önce kendi iç denetim süreçleriyle tespit ettiğini açıkladı. Yapılan incelemede, Zanjani’nin yakınlarıyla ve iş ortaklarıyla ilişkili olduğu belirlenen birtakım hesaplar bağımsız olarak değerlendirildi. Ayrıca, bu hesaplar çoğunlukla aynı teknik cihazları kullanıyor ve işlemler çoğunlukla belirlenen standartların kapsamı içindeydi.

Binance’in uyum departmanı, işlemlere yönelik davranışları sürekli takip ederek iç birimlere anlık uyarılar gönderiyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance üzerinde İran bağlantılı işlemlerle ilgili soruşturma yürüttüğü ve ABD Hazine Bakanlığı’nın da 2024 ve 2025 yıllarında İran’la ilişkilendirilen 1 milyar dolardan fazla kripto para transferine dikkat çektiği belirtildi. Teng, ABD’li otoritelerle doğrudan iletişim ve şeffaflığı ön planda tuttuklarını belirtti.

Hukuki süreçler ve denetim ortamı

Richard Teng, Binance’in Wall Street Journal’a açtığı bir iftira davasına dikkat çekti. Bu davada, platformun İran ile bağlantılı işlemler ve şirketin uyum ekiplerinin rolüne dair geçmiş haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı savunuluyor. Binance, 2023’te Amerikan makamlarınca açılan para aklama ve yaptırım ihlali suçlamalarını kabul ederek 4,3 milyar dolarlık para cezası ödemeyi ve bağımsız denetimlere tabi olmayı kabul etmişti. Şirket o günden bu yana izleme sistemlerinde ve kimlik doğrulama süreçlerinde ciddi bir yeniden yapılandırmaya gitti.

2024’ün ocak ayı ile 2025’in temmuz ayı arasında, yaptırıma tabi kişi ve kuruluşlarla bağlantılı işlemler yüzde 96,8 oranında düştü. Binance’in uyum biriminde şu anda 1.500’den fazla çalışan soruşturma, risk değerlendirmesi ve yasal düzenlemelere uygunluk için görev alıyor. Teng, yasadışı finansal aktivitelerin hiçbir şekilde kabul edilmediğine özellikle vurgu yaptı.

Mini sözlük: Babek Zanjani, İran’a yönelik uluslararası yaptırımlar sürecinde ülkesinin petrol gelirlerini yurt dışında yönetmekle suçlanan ve milyar dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen bir iş insanı olarak tanınıyor.

Gelişmiş izleme sistemleri ve şeffaflık

Binance yönetimi, izleme ve denetim sistemlerinin sürekli güncellendiğine dikkat çekiyor. Şirket, her yıl dünya çapında on binlerce kolluk kuvveti başvurusu ve soruşturma talebine yanıt veriyor. Binance’in işlediği risk yönetimi stratejileri arasında suç gelirlerinin tespiti ve geri alınması da yer alıyor.

Şirketin CEO’su, 25’ten fazla farklı gözetleme ve inceleme sistemi kullanıldığını aktarırken, yaptırım listesindeki kişi veya kuruluşlarla her türlü işlem olasılığının sıfırlandığını vurguladı. Ayrıca, kimlik doğrulama ve lokasyon bazlı erişim kontrolleriyle ek güvenlik önlemleri uygulandığı açıklandı.

Teng’in aktardığına göre, Wall Street Journal haberi yayımlanmadan önce iç denetim raporları gazetecilere iletildi. Ancak, gazetedeki istatistiklerin ve hesap bağlantılarının olayları yanlış bir çerçevede gösterdiği dile getirildi. Richard Teng, platformdaki tüm operasyonların yasal düzenlemelere ve iç standartlara tam olarak uyduğunu bir kez daha yineledi.

Binance’in üst yönetimi, platformun kara paranın önlenmesi için kapsamlı önlemler aldığını ve uluslararası otoritelerle iş birliğinin en önemli önceliklerden biri olarak sürdüğünü belirtiyor. Şirket yönetimi, şeffaflık, yasal uyum ve kurumsal sorumluluğun temel prensipler olduğunu vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
