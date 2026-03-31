Binance, piyasa yapıcılar için yeni kurallarını açıkladı

Kripto para borsası Binance, piyasa şeffaflığını artırmak ve kullanıcıları korumak amacıyla piyasa yapıcılara yönelik yeni operasyon kurallarını duyurdu. Bu düzenlemeler, piyasa yapıcılığı faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek olası piyasa bozucu davranışların erken tespit edilmesini hedefliyor. Aynı zamanda projeler ve piyasa katılımcıları için daha net bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Piyasa yapıcılara yönelik risk sinyalleri ve temel kurallar

Yeni rehberde piyasa yapıcıların rolü açık şekilde tanımlanırken, dikkat edilmesi gereken risk sinyallerine de yer verildi. Piyasa yapıcılar, alış ve satış emirlerini dengeleyerek likidite sağlayan ve fiyat oluşum sürecini daha verimli hale getiren aktörler olarak öne çıkıyor. Ancak bu rolün beraberinde getirdiği etki gücü, belirli standartların uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Rehber kapsamında altı temel risk göstergesi öne çıkarıldı. Bunlar arasında token dağıtım planına aykırı satışlar, sürekli satış yönlü tek taraflı işlemler ve birden fazla borsada eş zamanlı büyük satışlar yer alıyor. Ayrıca fiyat hareketleriyle uyumsuz işlem hacimleri, düşük likidite ortamında keskin fiyat dalgalanmaları ve işlem hacmi ile likidite arasındaki dengesizlik de dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında sıralandı.

Bu göstergeler, piyasa manipülasyonu ya da sağlıksız fiyat oluşumuna işaret edebilecek durumlar olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle platform, söz konusu sinyallerin yakından izleneceğini ve gerekli durumlarda müdahale edileceğini vurguluyor.

Listeleme süreci ve şeffaflık şartları sıkılaştırılıyor

Yeni kurallar yalnızca işlem davranışlarını değil, aynı zamanda token listeleme sürecini de kapsıyor. Token listelemeye hazırlanan projelerin, önceden belirlenen dağıtım takvimine sadık kalması gerekiyor. Bu plana aykırı satış veya dağıtım işlemlerine izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Ayrıca piyasa üzerinde aşırı satış baskısı oluşturan işlemler de piyasa bozucu faaliyet olarak değerlendirilecek. Bu tür işlemler, özellikle yüksek hacimli satışlar üzerinden fiyatları olumsuz etkileyebileceği için kontrol altına alınacak.

Projelerin, birlikte çalıştıkları piyasa yapıcıların tüzel kimliğini ve sözleşme şartlarını platforma açık şekilde bildirmesi zorunlu tutuluyor. Fiyat manipülasyonuna yol açabilecek veya likiditeyi bozabilecek uygulamalara izin verilmeyecek. Bununla birlikte, kâr paylaşımı veya garanti getiri gibi anlaşmalar da yasak kapsamına alındı.

Token borç verme anlaşmalarında ise kullanım kapsamının açık biçimde tanımlanması gerekiyor. Bu adım, varlıkların hangi amaçla kullanılacağının netleşmesini sağlayarak olası suistimallerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Binance’in kendi geliştirdiği piyasa izleme sistemi de bu süreçte aktif rol oynuyor. Sistem, anormal işlem hareketlerini tespit ederek olası manipülasyon girişimlerini önceden belirlemeye ve engellemeye odaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, piyasa yapıcıların likidite ve işlem verimliliği açısından kritik bir rol oynadığı, ancak bu etkinin beraberinde sorumluluk getirdiği vurgulandı.

“Piyasa yapıcılar likidite ve işlem verimliliğinde önemli rol üstleniyor. Ancak etkilerinin büyüklüğü nedeniyle açık standartlar ve hesap verebilirlik gerekiyor. Daha güvenilir bir ortamda katılımcıların sağlıklı kararlar alabilmesi için bilgi paylaşımını genişletmeye devam edeceğiz.”