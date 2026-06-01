Binance’ta dikkat çeken rezerv değişimi! Bitcoin 71 bin doların altına inerken dengeler neye işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance verilerinde öne çıkan değişimle Bitcoin 1 Haziran 2026 itibarıyla 71 bin doların altına indi.
  • 📉 25 Nisan ile 1 Haziran arasında Binance’ın Bitcoin rezervi 31 bin 600 BTC artarken $BTC çevresindeki arz baskısı güçlendi.
  • 💵 Aynı dönemde USDT ve USDC bakiyelerinin toplamı 3,87 milyar dolar azaldı ve spot alım gücü zayıfladı.
  • 🧭 Ethereum rezervinin de 350 bin ETH yükselmesi, hareketin tek bir varlıkla sınırlı kalmadığını gösterdi.
Binance’ta 25 Nisan ile 1 Haziran 2026 arasındaki rezerv verileri, kripto varlık arzı ile stabilcoin likiditesi arasında belirgin bir yön ayrışmasına işaret etti. Bu dönemde borsadaki Bitcoin rezervi 617 bin BTC’den 648 bin 600 BTC’ye yükselirken, toplam USDT ve USDC bakiyesi 3,87 milyar dolar geriledi. Aynı zaman aralığında Bitcoin fiyatı da Nisan ayından bu yana ilk kez 71 bin doların altına indi.

Bitcoin ve Ethereum rezervleri yükseldi

Verilere göre Binance’ın Bitcoin rezervi yaklaşık beş haftada 31 bin 600 BTC arttı. Bu artış yüzde 5,1’e karşılık geliyor. Ethereum tarafında da benzer bir tablo görüldü. Borsadaki ETH varlığı 3,35 milyon seviyesinden yaklaşık 3,7 milyona çıktı. Böylece rezervlere yaklaşık 350 bin ETH eklendi ve artış oranı yüzde 10,4 oldu.

Binance, işlem hacmi bakımından kripto piyasasının en büyük platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle borsadaki rezerv hareketleri, yalnızca şirket içi bir değişim değil, daha geniş piyasa eğilimleri açısından da yakından izleniyor.

25 Nisan ile 1 Haziran arasında Binance’ta hem Bitcoin hem de Ethereum rezervlerinin artması, hareketin tek bir varlıkla sınırlı kalmadığını ve daha geniş bir kripto girişine işaret ettiğini gösterdi.

Borsalardaki kripto rezervlerinin yükselmesi, işlem için hazır tutulan arzın arttığına işaret edebilir. Bununla birlikte, rezervlerdeki artış tek başına satışın başladığını ya da kısa vadede kesin olarak artacağını göstermiyor. Yine de varlıkların saklama cüzdanlarından borsalara taşınması, piyasanın arz tarafında daha görünür bir yoğunlaşma yaratabiliyor.

Stabilcoin bakiyelerinde 3,87 milyar dolarlık düşüş

Kripto rezervleri yükselirken stabilcoin tarafında ters yönde bir hareket görüldü. Binance’taki USDC bakiyesi 7,67 milyar dolardan 6 milyar dolara indi. USDT rezervi ise 40,3 milyar dolardan 38,1 milyar dolara geriledi. İki varlıktaki toplam düşüş 3,87 milyar dolara ulaştı.

Spot piyasada stabilcoin bakiyeleri, alım için hazır bekleyen likiditenin önemli bir göstergesi kabul ediliyor. Bu bakiyelerin azalması, fiyat düşüşlerinde alıcıların kullanabileceği anlık gücün zayıfladığı anlamına gelebilir. Özellikle aynı anda borsadaki Bitcoin ve Ethereum arzı artıyorsa, bu tablo fiyat üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Mini sözlük: Stabilcoin likiditesi, USDT ve USDC gibi değeri genellikle dolara sabitlenen varlıkların borsalarda ne kadar alım gücü sunduğunu anlatır. Spot piyasa ise türev ürünler yerine varlığın doğrudan alınıp satıldığı piyasadır. Bu nedenle stabilcoin bakiyesindeki gerileme, kısa vadeli alım kapasitesinin daraldığı şeklinde yorumlanabilir.

Fiyat hareketiyle aynı döneme denk geldi

Söz konusu rezerv değişimi, Bitcoin’in 71 bin doların altına sarktığı döneme denk geldi. Artan kripto arzı ile azalan stabilcoin tamponunun aynı anda görülmesi, Binance içindeki piyasa yapısının önceki haftalara göre daha az destekleyici hale geldiğini düşündürüyor.

Haberde yer alan veriler, fiyat düşüşünün yalnızca genel piyasa duyarlılığıyla açıklanamayabileceğini ortaya koyuyor. Buna karşın rezerv hareketleri tek başına kesin bir yön sinyali vermiyor; yalnızca alım satım dengesinde dikkat çeken bir değişime işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
