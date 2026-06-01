Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin’den DeFi için dikkat çeken öneri! Tasfiye riskinde neler değişebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vitalik Buterin, DeFi’de ani tasfiyeleri azaltabilecek yeni bir model önerdi.
  • 📌 Öneri, borç yerine opsiyon benzeri token yapılarıyla kullanıcı riskini daha kademeli hale getiriyor.
  • 📉 Buterin’e göre anlık oracle bağımlılığı, özellikle $ETH ekosisteminde önemli bir kırılganlık oluşturuyor.
  • 🧭 Modelin yıllık yüzde 1 ila yüzde 4 sapma yaratabileceği, buna karşılık güvenlik tarafında daha güçlü bir denge sunabileceği belirtiliyor.
Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, merkeziyetsiz finans alanında borca dayalı yapılar yerine opsiyon temelli sentetik varlıkların öne çıkabileceği yeni bir mimari önerdi. Ethereum Research forumunda paylaşılan yaklaşım, sert piyasa dalgalanmalarında kullanıcıları zor durumda bırakan ani tasfiye süreçlerini azaltmayı hedefliyor.

Borca dayalı model eleştirildi

Bugün birçok DeFi protokolünde sentetik varlıklar ve algoritmik stabilcoin yapıları, teminat karşılığı borçlanma modeline dayanıyor. Bu sistemlerde kullanıcıların gösterdiği teminat belirli bir eşik seviyesinin altına indiğinde, protokolün zarar görmemesi için pozisyon otomatik olarak kapatılıyor. Özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde bu mekanizma, kısa sürede büyük kayıplara yol açabiliyor.

Buterin’e göre asıl sorun, bu yapının anlık fiyat verisi sağlayan oracle sistemlerine aşırı bağımlı olması. Ona göre bu altyapı hem manipülasyona hem de flash loan saldırılarına açık kalabiliyor.

Vitalik Buterin, anlık çalışan oracle sistemlerini güvenli hale getirmenin son derece zor olduğunu, güvenli fakat maliyetli bir oracle önüne tahmin piyasası koyma gibi etkili yöntemlerin de bu modelde yeterince kullanılamadığını belirtti.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki fiyat gibi verileri akıllı sözleşmelere taşıyan sistemdir. Flash loan ise teminatsız alınabilen ve aynı işlem içinde geri ödenen kredi yapısıdır; bu model, bazı protokollerde fiyat oynatmaya dayalı saldırılarda kullanılabilmektedir.

Tasfiye yerine opsiyon mantığı

Yeni tasarımda tasfiye kavramı tamamen ortadan kaldırılıyor. Kullanıcılar borç alıp pozisyon açmak yerine, ETH gibi güvene dayanmayan bir varlığı kilitleyerek iki token üretiyor. Bu tokenler, belirli bir kullanım fiyatı ve vade tarihi olan klasik finansal opsiyonlara benzer şekilde çalışıyor.

Bu sayede piyasada sert hareketler yaşandığında kullanıcı bir anda tasfiye edilmek yerine, maruz kaldığı fiyat etkisi daha kademeli ve öngörülebilir biçimde değişiyor. Buterin, özellikle kısa vadeli tepki vermek istemeyen kullanıcılar için günler içinde yavaş dengeleme yapabilen, tek yönlü piyasa yapıcılığı modellerinin geliştirilebileceğini de savundu.

Stabilite yerine güvenlik dengesi

Buterin, bu yapının muhasebe amaçlı tam hassasiyet sunan bir stabilcoin modeli olarak ideal olmayabileceğini kabul etti. Öneriye göre yıllık bazda yüzde 1 ila yüzde 4 arasında küçük sapmalar görülebilir. Buna karşın, uzun vadede sermayesini korumayı anlık fiyat sabitliğine tercih eden kullanıcılar için güvenlik tarafındaki kazanımın daha güçlü olabileceğini ifade etti.

Ethereum ağının en tanınan geliştiricilerinden biri olan Buterin, özellikle DeFi altyapısında sistemik riskleri azaltmaya dönük teknik önerileriyle biliniyor. Son değerlendirmesinde, anlık yanıt vermek zorunda olan oracle sistemlerine bağlı yapılara kıyasla bu tür algoritmik stabil varlıkları daha güvenli bulduğunu aktardı.

Buterin, bu yapıya benzer bir sistem içinde tutulan algoritmik stabil varlıkları, gerçek zamanlı cevap vermesi gereken bir oracle düzenine bağlı modellere göre daha güvenli hissettirdiğini söyledi.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
