Dogecoin, Paxos altyapısına entegre edilerek kurumsal platformlara açıldı

House of Doge ile Paxos arasında kurulan iş birliği kapsamında Dogecoin, Paxos’un düzenlemelere uyumlu dijital varlık altyapısına dahil edildi. Bu adımla birlikte kurumsal müşterilerin DOGE alım satımı, saklama ve işlem süreçlerini Paxos’un aracılık ve saklama hizmetleri üzerinden değerlendirebilmesinin önü açıldı.

Kurumsal erişim alanı genişliyor

Ortaklık, House of Doge ve birleşme ortağı Brag House Holdings tarafından duyuruldu. Anlaşmanın merkezinde Dogecoin’in Paxos’un kurumsal odaklı hizmet paketine eklenmesi yer alıyor. Buna göre şirketler, DOGE’yi satın alma, satma, saklama ve ödeme işlemlerinde kullanma seçeneklerini mevcut altyapı üzerinden inceleyebilecek.

Paxos, dijital varlık alanında düzenlemelere uyumlu altyapı sunan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin PayPal, Venmo, Interactive Brokers ve Mercado Libre gibi tüketiciye doğrudan ulaşan platformlarla çalıştığı aktarılıyor. Dogecoin entegrasyonunun ilk aşamada Paxos’un kurumsal müşterilerine ve işletmelere yönelik sistemlerinde devreye alınacağı belirtildi.

Paxos’un sunduğu düzenlemelere uyumlu altyapı sayesinde kurumsal ortaklar, Dogecoin hizmetlerini güvenli ve operasyonel açıdan daha hazır bir çerçevede değerlendirebilecek.

Bu gelişme, Dogecoin için yeni bir dağıtım kanalı oluşturabilir. House of Doge tarafı, anlaşmayı DOGE’nin günlük kullanım alanlarını genişletme hedefinin bir parçası olarak konumlandırıyor. Ödeme sistemleri, e ticaret ve finansal hizmetler gibi alanlarda Dogecoin’in daha görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

Düzenlemelere uyumlu altyapı öne çıkıyor

Paxos, şirketlere saklama, likidite ve uyum çözümleri sağlayarak dijital varlık hizmetlerinin arka planını üstleniyor. Böylece platformların sıfırdan teknik altyapı kurmadan kripto para hizmeti sunabilmesi mümkün hale geliyor. Dogecoin’in bu modele dahil edilmesi, kurumsal kullanım senaryoları açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Mini sözlük: Saklama hizmeti, dijital varlıkların özel anahtarlarının güvenli biçimde korunmasını sağlayan kurumsal çözümleri ifade eder. Aracılık altyapısı ise alım satım emirleri, likidite erişimi ve işlem akışının düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Düzenlemelere uyumlu yapı, bu hizmetlerin ilgili lisans ve denetim çerçevesinde sunulması anlamına gelir.

Şirketin ABD, Singapur ve Avrupa pazarlarında düzenlemelere tabi şekilde faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Paxos, bu yapısıyla kurumsal ortaklarına lisanslı ve denetlenen bir çerçevede dijital varlık erişimi sunuyor. Şirkete göre Dogecoin’in eklenmesi de mevcut iş modelinin doğal bir uzantısı niteliğinde.

House of Doge kullanım alanını büyütmek istiyor

House of Doge, bu anlaşmayı daha geniş kapsamlı fayda odaklı stratejisinin önemli bir parçası olarak tanımlıyor. Kuruluş, Dogecoin’in dünya genelinde daha kolay alınmasını, elde tutulmasını ve harcanmasını hedefliyor. Paxos iş birliğinin yanı sıra ödeme altyapısı ve işletmelere yönelik çözümler üzerinde de çalışıldığı kaydedildi.

Geliştirme planında Such uygulaması ile Doge Connect B2B API çerçevesi de yer alıyor. Ayrıca işletmelerin doğrudan Dogecoin kabul etmesine yönelik yerel çözümler üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Bu adımların, DOGE’nin yalnızca alım satım odaklı bir varlık olarak görülmesinin ötesine geçmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dogecoin, bireysel yatırımcılar arasında yüksek bilinirliğe sahip olsa da daha geniş kullanım için düzenlemelere uyumlu platform desteği kritik önem taşıyor. Bu nedenle Paxos ortaklığı, House of Doge’un daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşma planında altyapı tarafını güçlendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.