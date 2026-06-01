Japonya’da kripto ETF adımı gündemde! Yen odaklı planın detaylarında neler var?

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti bünyesindeki bir politika paneli, düzenlenmiş piyasalarda kripto para borsa yatırım fonlarının önünü açacak bir hukuki çerçeve önerdi. Reuters’ın aktardığına göre öneri, hem kripto varlıklara dolaylı erişim sağlayacak yatırım ürünlerini resmileştirmeyi hem de yen destekli dijital ödeme araçlarının kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

Kripto ETF’ler için düzenleme hazırlığı

Panelin Maliye Bakanı Satsuki Katayama’ya sunduğu tavsiyelerde, kripto ETF’lerin yatırımcılara dijital varlıklara doğrudan sahip olmadan daha sade bir erişim yolu sunabileceği belirtildi. Metinde, bu ürünlerin düzenlenmiş finansal araçlar olarak konumlandırılmasının, kripto varlıkların geleneksel yatırım çerçevesiyle daha uyumlu hale gelmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Reuters’a göre Japonya kabinesi nisan ayında kripto varlıkların ödeme aracı yerine finansal ürün olarak sınıflandırılmasına yönelik taslak değişiklikleri onayladı. Bu adımın, ETF benzeri ürünlerin sermaye piyasalarına daha geniş biçimde entegre edilmesi için zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Liberal Demokrat Parti, Japonya’nın uzun süredir iktidarda bulunan ana siyasi gücü olarak ekonomi ve finans düzenlemelerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle parti içindeki politika panellerinden çıkan öneriler, resmi düzenleme sürecinde yakından izleniyor.

Yen destekli stabilcoin vurgusu

ETF planlarının yanında panel, yen destekli stabilcoinlerin bölgesel işlemlerde daha yaygın kullanılması çağrısında bulundu. Reuters’ın aktardığına göre milletvekili Junichi Kanda, grubun Asya genelindeki ödeme ağlarında yen tabanlı dijital ödemelerin desteklenmesini hükümete önerdiğini söyledi.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle bir itibari para birimine sabitlenmiş dijital varlıktır. Yen destekli stabilcoinler, Japon yenine endeksli çalışır ve fiyat oynaklığını sınırlamayı amaçlar. Bu tür varlıklar özellikle sınır ötesi ödemelerde daha hızlı ve öngörülebilir kullanım senaryolarıyla öne çıkar.

Kanda ayrıca Japonya’nın 2027’de yapılacak Asya Kalkınma Bankası yıllık toplantısını, blokzincir politikalarını tanıtmak ve stabilcoin kullanımını öne çıkarmak için değerlendirebileceğini belirtti. Asya Kalkınma Bankası, bölgedeki ekonomik kalkınma projelerine finansman sağlayan çok taraflı bir kurum olarak biliniyor.

Ülke içinde de benzer girişimlerin sürdüğü aktarılıyor. Reuters, Japonya’nın en büyük bankalarının Finansal Hizmetler Kurumu desteğiyle stabilcoin ihracı için ortak deneyler yürüttüğünü bildirdi. Ayrı bir gelişme olarak JPYC, Ekim 2025’te yene bağlı bir token piyasaya sürmüştü.

Dolar ağırlığına yönelik kaygılar

Haberde, yaklaşık 315 milyar dolarlık küresel stabilcoin pazarında dolar sabitli tokenlerin belirgin üstünlüğünü koruduğu belirtildi. ABD dışındaki bazı politika yapıcılar, bu yapının yerel ödeme sistemlerini ve bankacılık kanallarını zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor.

Reuters’a göre bazı yetkililer, stabilcoinlerin fonları düzenlenmiş bankalardan uzaklaştırarak geleneksel finansal akışları etkileyebileceği uyarısında bulundu. Geçen ay konuşan Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino da geleceğin para sistemleri şekillendirilirken merkez bankası dijital paraları ile özel stabilcoinler arasında keskin bir tercih yapmak yerine daha kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.