XLM yüzde 40’ın üzerinde sıçradı! Piyasada gözler bu gelişmeye çevrildi

Kripto para piyasaları hazirana düşüşle başladı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi ve barış görüşmelerinin bölgedeki tansiyonu düşürmemesi, risk iştahını baskıladı. CoinDesk 20 Endeksi günün ilk saatlerinden bu yana yüzde 2 gerilerken, bitcoin ve ether yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Piyasada ilk görünüm

Bitcoin 72.700 dolar seviyesinde işlem görürken son yedi günün altısında eksi bölgede kaldı. Mayıs ayında yüzde 3,5 gerileyen varlık, Coinglass verilerine göre normalde aynı dönemde ortalama yüzde 7,4 yükseliyordu. Spot bitcoin ETF’lerinde art arda 10 gün süren net çıkışlarla toplam 2,97 milyar dolar fon çıkışı yaşandı.

Merkeziyetsiz finans odaklı CoinDesk DeFi Select Endeksi de günün en zayıf performans gösteren göstergeleri arasında yer aldı ve yüzde 2,6 düştü. Endeksteki altı varlığın tamamı gerilerken, Ondo Finance’in ONDO tokeni yüzde 2,8 kayıp verdi. Token, kurucusu Nathan Allman’ın geçen hafta beklenmedik ölümü sonrası toplamda yüzde 17 düşmüş oldu.

Buna karşılık Hyperliquid’in HYPE tokeni öne çıktı. Varlık gün içinde yüzde 1,26 yükseldi ve beş günlük çıkış serisiyle 73,94 dolarla yeni zirvesine ulaştı. Bu yükselişte, geçen ay işlem görmeye başlayan token temelli yeni ETF’lere giren sermayenin etkili olduğu aktarıldı.

Türev piyasalarında sınırlı iyimserlik

ABD hisse endeks vadeli işlemlerinde daha dengeli bir tablo izlendi. S&P 500 ve Nasdaq 100 mikro vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,2 yükseldi. Bitcoin açık pozisyon büyüklüğü 19,5 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu rakam geçen haftaya göre büyük ölçüde yatay kaldı.

Fonlama oranları çeşitli platformlarda yıllıklandırılmış bazda yüzde 0 ile yüzde 10 arasında pozitif seyretti. Üç aylık yıllıklandırılmış baz farkı geçen haftaki yüzde 2,2 seviyesinden yüzde 2,8’e çıktı. Opsiyon tarafında ise görünüm sınırlı ölçüde yukarı yönlü kaldı. Son 24 saatte put ve call hacmi yüzde 39’a karşı yüzde 61 ile call lehine şekillendi.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 282 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu tutarın dağılımı uzun ve kısa pozisyonlar arasında yaklaşık 60’a 40 oldu; en yüksek nominal tasfiye ise 59 milyon dolarla ETH ve 48 milyon dolarla BTC tarafında görüldü.

Aynı veriler, Binance tasfiye ısı haritasında 72.280 dolar seviyesinin bitcoin için aşağı yönlü harekette izlenmesi gereken temel eşiklerden biri olduğunu gösterdi. Kısa vadeli zımni oynaklığın da çok aylı diplerden 37 seviyesine yükselmesi, son dönemde sıkışan fiyat hareketinin çözülmeye başlayabileceğine işaret etti.

XLM sert yükseldi

Günün en dikkat çekici hareketi Stellar’ın XLM tokeninde görüldü. XLM son 24 saatte yüzde 40,4 yükselerek 0,2862 dolara çıktı ve piyasa değeri 9,6 milyar doların üzerine taşındı. Bu sıçrama, 27 Mayıs’ta yapılan ve Wall Street’in merkezi takas kurumu DTCC’nin tokenleştirilmiş menkul kıymet platformunu 2027’nin ilk yarısında Stellar ağına bağlayacağını duyuran açıklamanın ardından geldi.

Stellar, açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak özellikle sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için geliştirildi. DTCC ise ABD finans sisteminde takas ve saklama altyapısında kritik rol oynayan, çok büyük ölçekli menkul kıymet işlemlerini yöneten kurumlardan biri olarak biliniyor.

Mini sözlük: DTCC, ABD sermaye piyasalarında takas, mutabakat ve saklama süreçlerinde merkezi rol oynayan altyapı kuruluşudur. Tokenizasyon ise hisse senedi, tahvil veya hazine kağıdı gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Çok zincirli tokenizasyon stratejisi, bu varlıkların birden fazla blokzincir ağı üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmasını ifade eder.

Anlaşmayla birlikte Stellar, DTCC’nin çok zincirli tokenizasyon stratejisinde seçilen ilk halka açık blokzincir oldu. Coinglass verilerine göre XLM sürekli vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü yüzde 10,9 artarak yaklaşık 361 milyon dolara ulaştı. Günlük spot işlem hacmi de yaklaşık yüzde 34 yükselip 2,3 milyar dolara çıktı. Bu tablo, hareketin düşük likiditeden değil, doğrudan talepten beslendiğine işaret etti.

Fiyat hareketi, geçen yılın sonlarından bu yana tokeni baskılayan düşen kanalın da üzerine çıktı. Yükselişin 0,14 dolar civarındaki uzun vadeli destekten başlayıp 0,20 ve 0,26 dolar seviyelerindeki dirençleri aştığı görüldü. DTCC’nin 114 trilyon dolardan fazla varlığı gözettiği ve yılda yaklaşık 2,5 katrilyon dolarlık menkul kıymet işlemi yürüttüğü dikkate alındığında, bu seçimin tokenleştirilmiş hisse senetleri, ETF’ler ve ABD Hazine kağıtlarının halka açık blokzincire taşınmasında önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.