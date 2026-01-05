Bitcoin Neden Yükseliyor? 600.000 Adet BTC İddiası Gerçek mi?

ABD’nin Venezuela’daki askeri operasyonu ve küresel piyasalardaki yeniden konumlanma süreci Bitcoin‘in fiyatını kısa süreli de olsa 93.000 doların üzerine taşıdı. Yeni yılın ilk günlerinde görülen yükseliş jeopolitik gelişmeler, vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç temizliği ve teknik göstergelerdeki kırılımların aynı anda devreye girmesiyle hız kazandı. Kripto para piyasasında temkinli yatırımcılar geride kalırken, fiyat odaklı alımların öne çıktığı bir tablo oluştu. Analistler 2026’ya daha sade pozisyonlarla girilmesinin yukarı yönlü hareketi desteklediği görüşünde hemfikir.

Kripto Para Piyasasında “Temiz Sayfa” ve Jeopolitik Gündem Etkisi

Kripto para piyasası 2026’ya 2025’in son çeyreğinde biriken spekülatif risklerin önemli ölçüde tasfiye edilmesiyle girdi. Matrixport, Ekim ayında ulaşılan son zirveden bu yana Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinde yaklaşık 30 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun çözülmesinin ardından piyasanın daha sağlıklı bir zemine oturduğunu vurguladı. Kuruma göre yeni yıl tatili boyunca düşük pozisyonlanma fiyat hareketlerinin daha belirleyici olmasına yol açtı ve alım yönlü ivmeyi güçlendirdi.

Aynı dönemde Latin Amerika’dan gelen haber akışı risk algısını küresel ölçekte etkiledi. ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 3 Ocak’ta yakalanması ülkenin kripto paralara yönelik iddiaları yeniden gündeme taşıdı. İstihbarat kaynaklarına dayanan değerlendirmeler Caracas yönetiminin yaptırımları aşmak için petrol ve altın ticaretinde Bitcoin ve USDT kullandığı yönünde.

Bu iddialar Venezuela’nın 600.000 adet BTC’ye kadar ulaşan gizli bir rezervi kontrol edebileceği tartışmasını doğurdu. Söz konusu varlıkların ABD tarafından ele geçirilmesi halinde stratejik rezerv kapsamına alınması ya da uzun süreli dondurulması ihtimali dolaşımdaki arzın azalacağı beklentisini güçlendirdi. Piyasa oyuncuları böyle bir senaryonun Bitcoin için yapısal olarak olumlu bir zemin oluşturabileceğini fiyatlıyor.

İşlem Hacmindeki Artış Teknik Kırılımı Getirdi

Fiyat cephesinde yaşanan hareketlilik teknik göstergelerle de destekleniyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak kısa süreli 93.000 dolar eşiğini aştı. Gün içi işlemlerde 90.877 ile 93.204 dolar aralığı görüldü. İşlem hacminin aynı dönemde yüzde 41 artması alıcı ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa analisti Joe Consorti, Bitcoin’in 2025’in Ekim ayından sonra ilk kez 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığını bildirdi. Söz konusu teknik seviye satış baskısının zayıfladığını ve fiyatın Aralık ayının başındaki bölgelere geri döndüğünü gösteriyor. Consorti’ye göre 50 haftalık ortalamaya karşılık gelen 101.000 doların kalıcı şekilde aşılması yeni bir ralli ihtimalini artırabilir.

Dört saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalama ve üssel ortalamanın üzerine çıkılması da kısa ve orta vadede yükseliş trendine işaret eden sinyaller arasında. Analistler 94.000 dolar bandının aşılması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğini, aksi durumda ise fiyatın yeniden kısa süreli konsolidasyona girebileceğini değerlendiriyor.