XRP Grafiğinde Büyük Kırılım mı Olacak? Analistten Yüzde 60 İhtimalli Ralli Hesabı

Ripple’ın XRP coin’i Ocak ayının ilk haftasında 2,12 dolar civarındaki kritik destek bölgesini test ederken, kısa süre önce ulaştığı yükselişle piyasa değerine göre en büyük üçüncü stablecoin dışı kripto para konumuna yerleşti. Altcoin‘deki fiyat hareketliliği teknik göstergeler ve işlem hacmindeki artışla birlikte piyasada daha geniş çaplı bir hareketin eşiğinde olunduğu tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ünlü kripto para analistlerinin paylaştığı senaryolar XRP’nin yön arayışının yalnızca kısa vadeli bir dalgalanma olmayabileceğine işaret ediyor.

XRP’de Teknik Görünüm

Kripto para piyasasında yatırımcıların yakından takip edilen analist EGRAG CRYPTO’ya göre XRP, beş günlük grafikte halen belirgin bir düşüş kanalı içinde hareket ediyor. Analist mevcut fiyat seyrini bir dağıtım süreci yerine “kontrollü bir düzeltme” olarak nitelendirdi. Bu çerçevede yaptığı değerlendirmede fiyatın 21 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapması ve kanal üst bandı olan 2,30 dolar seviyesini aşması halinde yukarı yönlü kırılım ihtimalini yüzde 60 olarak gsterdi.

Analistin işaret ettiği teknik koşulların sağlanması durumunda XRP için 3,10–3,30 dolar aralığının hedef bölge olarak öne çıktığının altını çizdi. EGRAG CRYPTO söz konusu seviyeler aşılmadıkça fiyat hareketinin kanal içi bir tepkiyle sınırlı kalacağını vurguladı. Alternatif senaryolarda ise fiyatın yatay bantta sıkışma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu, sert bir geri çekilmenin 1 dolar seviyesine kadar uzanma riski yalnızca yüzde 10 olarak gördüğünü ifade etti.

Hacim, ETF’ler ve Blockchain İçi Veriler Ne Söylüyor?

Piyasa ilgisinin arttığını gösteren bir diğer unsur işlem hacmi oldu. XRP yorumcusu John Squire, altcoin‘in küresel ölçekte yalnızca bir dakikalık zaman diliminde yaklaşık 23 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını aktararak hareketin küçük ölçekli bireysel işlemlerle sınırlı kalmadığına dikkat çekti.

Kasım 2025 ortasında piyasaya sürülen spot XRP ETF’lerine yönelik güçlü girişler de Ripple’ın coin’i için tabloyu destekliyor. Gözlemcilerin paylaştığı verilere göre söz konusu yatırım ürünleri kısa sürede yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yatırım çekti ve dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 1’ini bir ayı biraz aşan sürede absorbe etti. Aynı dönemde Binance verilerine dayanan Blockchain içi göstergeler XRP Taker Alım/Satım Oranı’nın bir ayın zirvesine çıktığını ve agresif satış baskısının zayıfladığını ortaya koyuyor.

Haberin hazırlandığı an itibarıyla XRP, 2,10 doların üzerinde işlem görerek haftalık bazda yüzde 12’lik bir yükselişle fiyatlanıyor. Altcoin 3 Ocak’ta piyasa değeriyle BNB’yi geride bıraktı. Analistler kısa vadede 2,17–2,25 dolar aralığındaki satış duvarlarının ilerlemeyi yavaşlatabileceğini belirtirken, 2026’daki görünümün Ripple’ın kurumsal genişlemesi ve benimsenme hızına bağlı olarak 10 dolara uzanan iyimser senaryolardan, kar alımlarının ağır basacağı daha temkinli tablolara kadar geniş bir bantta şekillenebileceğini ifade ediyor.