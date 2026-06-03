Thunes ABD’de gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletti, Ripple ortaklığıyla 140’tan fazla ülkeye erişimini güçlendirdi

Küresel ödeme şirketi Thunes, gerçek zamanlı ödeme altyapısını ABD’ye genişletti. Kripto para gözlemcisi SMQKE’nin aktardığına göre bu adım, kurumsal sınır ötesi ödemelerin nasıl kurulduğuna dair daha geniş bir dönüşüme işaret etti. Gelişmenin merkezinde, Thunes’in birinci kademe bir finans kuruluşuyla kurduğu doğrudan bağlantı yer aldı.

Küresel bankacılık ağına doğrudan bağlantı

Söz konusu entegrasyon, Thunes’i küresel bankacılık sisteminin çevresinden çekip daha merkezi bir konuma taşıdı. Birinci kademe bankalar, muhabir bankacılık yapısının omurgasını oluşturduğu için bu kurumlara doğrudan erişim; güven, uyum ve operasyonel olgunluk açısından daha yüksek bir eşiğe ulaşıldığına işaret ediyor. Bu yapı, mutabakat ve likidite akışlarında aracı kurumlara duyulan ihtiyacı da azaltabilir.

Mini sözlük: Birinci kademe finans kuruluşu, küresel ödeme ve muhabir bankacılık ağlarında yüksek işlem hacmi, güçlü bilanço ve yaygın erişim kapasitesiyle öne çıkan büyük bankaları ifade eder. Muhabir bankacılık ise iki finans kuruluşunun farklı ülkelerde ödeme ve para transferi hizmetlerini birbirine açtığı yapıdır.

Bu genişleme, Thunes ile Ripple arasındaki uzun süredir devam eden iş birliğini de daha görünür hale getirdi. Ripple, blokzincir tabanlı likidite çözümlerini düzenlemeye tabi finansal altyapıyla birleştirmeye odaklanan bir fintech şirketi olarak biliniyor. İki şirketin birlikte 140’tan fazla ülke ve 90 para birimine uzanan bir erişim sağladığı, ayrıca milyarlarca mobil cüzdana ulaşabilen bir ağ kurduğu aktarıldı.

Thunes’in ABD genişlemesi ve birinci kademe banka bağlantısı, kurumsal ödemelerde daha doğrudan, daha hızlı ve düzenlemelerle daha uyumlu bir yapının öne çıktığını gösteriyor.

Düzenleme uyumu ve ödeme altyapısındaki değişim

Haberde, her iki şirketin de ABD’de güçlü lisans çerçeveleri altında faaliyet gösterdiği belirtildi. Thunes’in 50 eyaletin tamamında lisanslı olduğu, Ripple’ın da benzer şekilde uyum gerekliliklerini karşıladığı ifade edildi. Bu konumlanma, yerel ödeme hatlarına daha doğrudan katılım sağlarken aracı bankalara bağımlılığı azaltabilir ve hem yurt içi hem de uluslararası transferlerde mutabakat sürelerini kısaltabilir.

Bu gelişme, geleneksel muhabir bankacılıkta yıllardır süren sürtünmenin kademeli olarak azaldığı bir döneme denk geldi. Önceden gönderici ile alıcı arasında birden fazla aracı yer alırken, yeni nesil ağlar değerin daha doğrudan ve programlanabilir biçimde, gerçek zamana yakın hızda taşınmasını mümkün kılıyor.

Stabilcoin ve blokzincir tabanlı mutabakat öne çıkıyor

Benzer eğilim daha geniş sektörde de görülüyor. Mastercard’ın ağına stabilcoin mutabakatı özelliklerini entegre etmeye başlaması, geleneksel ödeme hatları ile blokzincir tabanlı likiditenin birlikte kullanıldığı hibrit yapıların daha fazla kabul gördüğünü ortaya koydu. Bu çerçevede Ripple’ın RLUSD stabilcoini de özellikle düzenleyici netliğin ve dolar bazlı istikrarın önemli olduğu alanlarda kurumsal mutabakat varlığı olarak anılıyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır. Mutabakat ise ödeme işleminin taraflar arasında nihai olarak tamamlanması ve kayda geçmesi anlamına gelir.

Gerçek zamanlı ödeme ağları, düzenlemeye tabi stabilcoinler ve blokzincir destekli mutabakat katmanları, ortak altyapı ve lisans yapıları üzerinden giderek daha fazla birbirine bağlanıyor.

Ortaya çıkan tablo, gerçek zamanlı ödeme ağları, düzenlemeye tabi stabilcoinler ve blokzincir destekli mutabakat katmanları arasında artan bir yakınsamaya işaret etti. Thunes’in ABD hamlesi, birinci kademe banka bağlantısı ve Ripple ortaklığıyla birlikte değerlendirildiğinde, küresel ödemelerde daha hızlı mutabakat, daha yüksek birlikte çalışabilirlik ve daha sıkı düzenleyici uyumun yeni dönemin belirleyici unsurları arasında yer aldığı görüldü.