Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Thunes ABD’de gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletti, Ripple ortaklığıyla 140’tan fazla ülkeye erişimini güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Thunes, ABD’de gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletti.
  • 💳 Şirket, birinci kademe banka bağlantısıyla kurumsal sınır ötesi ödemelerde daha merkezi bir konuma geçti.
  • 🌍 Ripple ortaklığı, 140’tan fazla ülke ve 90 para birimine uzanan ağı güçlendirdi ve bu yapı içinde $XRP ile bağlantılı ekosistem yakından izleniyor.
  • 🏦 Gelişme, düzenlemeye tabi stabilcoinler ile blokzincir tabanlı mutabakatın geleneksel ödeme hatlarına daha fazla entegre olduğunu gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Küresel ödeme şirketi Thunes, gerçek zamanlı ödeme altyapısını ABD’ye genişletti. Kripto para gözlemcisi SMQKE’nin aktardığına göre bu adım, kurumsal sınır ötesi ödemelerin nasıl kurulduğuna dair daha geniş bir dönüşüme işaret etti. Gelişmenin merkezinde, Thunes’in birinci kademe bir finans kuruluşuyla kurduğu doğrudan bağlantı yer aldı.

İçindekiler
1 Küresel bankacılık ağına doğrudan bağlantı
2 Düzenleme uyumu ve ödeme altyapısındaki değişim
3 Stabilcoin ve blokzincir tabanlı mutabakat öne çıkıyor

Küresel bankacılık ağına doğrudan bağlantı

Söz konusu entegrasyon, Thunes’i küresel bankacılık sisteminin çevresinden çekip daha merkezi bir konuma taşıdı. Birinci kademe bankalar, muhabir bankacılık yapısının omurgasını oluşturduğu için bu kurumlara doğrudan erişim; güven, uyum ve operasyonel olgunluk açısından daha yüksek bir eşiğe ulaşıldığına işaret ediyor. Bu yapı, mutabakat ve likidite akışlarında aracı kurumlara duyulan ihtiyacı da azaltabilir.

Mini sözlük: Birinci kademe finans kuruluşu, küresel ödeme ve muhabir bankacılık ağlarında yüksek işlem hacmi, güçlü bilanço ve yaygın erişim kapasitesiyle öne çıkan büyük bankaları ifade eder. Muhabir bankacılık ise iki finans kuruluşunun farklı ülkelerde ödeme ve para transferi hizmetlerini birbirine açtığı yapıdır.

Bu genişleme, Thunes ile Ripple arasındaki uzun süredir devam eden iş birliğini de daha görünür hale getirdi. Ripple, blokzincir tabanlı likidite çözümlerini düzenlemeye tabi finansal altyapıyla birleştirmeye odaklanan bir fintech şirketi olarak biliniyor. İki şirketin birlikte 140’tan fazla ülke ve 90 para birimine uzanan bir erişim sağladığı, ayrıca milyarlarca mobil cüzdana ulaşabilen bir ağ kurduğu aktarıldı.

Thunes’in ABD genişlemesi ve birinci kademe banka bağlantısı, kurumsal ödemelerde daha doğrudan, daha hızlı ve düzenlemelerle daha uyumlu bir yapının öne çıktığını gösteriyor.

Düzenleme uyumu ve ödeme altyapısındaki değişim

Haberde, her iki şirketin de ABD’de güçlü lisans çerçeveleri altında faaliyet gösterdiği belirtildi. Thunes’in 50 eyaletin tamamında lisanslı olduğu, Ripple’ın da benzer şekilde uyum gerekliliklerini karşıladığı ifade edildi. Bu konumlanma, yerel ödeme hatlarına daha doğrudan katılım sağlarken aracı bankalara bağımlılığı azaltabilir ve hem yurt içi hem de uluslararası transferlerde mutabakat sürelerini kısaltabilir.

Bu gelişme, geleneksel muhabir bankacılıkta yıllardır süren sürtünmenin kademeli olarak azaldığı bir döneme denk geldi. Önceden gönderici ile alıcı arasında birden fazla aracı yer alırken, yeni nesil ağlar değerin daha doğrudan ve programlanabilir biçimde, gerçek zamana yakın hızda taşınmasını mümkün kılıyor.

Stabilcoin ve blokzincir tabanlı mutabakat öne çıkıyor

Benzer eğilim daha geniş sektörde de görülüyor. Mastercard’ın ağına stabilcoin mutabakatı özelliklerini entegre etmeye başlaması, geleneksel ödeme hatları ile blokzincir tabanlı likiditenin birlikte kullanıldığı hibrit yapıların daha fazla kabul gördüğünü ortaya koydu. Bu çerçevede Ripple’ın RLUSD stabilcoini de özellikle düzenleyici netliğin ve dolar bazlı istikrarın önemli olduğu alanlarda kurumsal mutabakat varlığı olarak anılıyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır. Mutabakat ise ödeme işleminin taraflar arasında nihai olarak tamamlanması ve kayda geçmesi anlamına gelir.

Gerçek zamanlı ödeme ağları, düzenlemeye tabi stabilcoinler ve blokzincir destekli mutabakat katmanları, ortak altyapı ve lisans yapıları üzerinden giderek daha fazla birbirine bağlanıyor.

Ortaya çıkan tablo, gerçek zamanlı ödeme ağları, düzenlemeye tabi stabilcoinler ve blokzincir destekli mutabakat katmanları arasında artan bir yakınsamaya işaret etti. Thunes’in ABD hamlesi, birinci kademe banka bağlantısı ve Ripple ortaklığıyla birlikte değerlendirildiğinde, küresel ödemelerde daha hızlı mutabakat, daha yüksek birlikte çalışabilirlik ve daha sıkı düzenleyici uyumun yeni dönemin belirleyici unsurları arasında yer aldığı görüldü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ETF’leri dolaşımdaki arzın %6’sını çekebilir

XRP’de 1,20 dolar eşiğinde kritik sıkışma! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

XRP’de tasfiye dengesi sert biçimde bozuldu! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

XRP haziran ayının ilk günlerinde %7,23 geriledi, veriler son 12 yılın 8’inde ayın kayıpla kapandığını gösterdi

Société Générale, EURCV stabilcoinini XRP Ledger dahil 4 blokzincirde kullanıma sundu

XRP 14 yaşına girdi! Fiyattaki kritik seviye neden yakından izleniyor?

Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Standard Chartered, Zodia Custody satın alımını ağustos sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 67.000 dolar çevresinde kalırken piyasada 65.350 dolar desteği yakından izleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Kripto Para
Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?