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RIPPLE (XRP)

Ripple’dan XRP Ledger için dev hamle: İki şirkete stratejik yatırım

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Ripple, XRPL’nin kurumsal finans altyapısını geliştirmek için Zilo ve Licuido’ya yatırım yaptı.
  • 🔗 Transfer acenteliği, varlık ihracı ve teminat transferi özelliklerinin XRPL’ye eklenmesi hedefleniyor.
  • 💰 Yatırımların tutarı açıklanmazken XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş varlıkların büyüklüğü 368 milyon dolara ulaştı.
  • 📈 Küresel tokenleştirilmiş varlık değeri son 30 günde yüzde 1,5 artarak 37,3 milyar dolara yükseldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Blockchain tabanlı finansal teknoloji şirketi Ripple, tokenleştirilmiş finansal varlıkların XRP Ledger (XRPL) üzerindeki kullanımını genişletmek amacıyla İngiltere merkezli Zilo ve Licuido’ya stratejik yatırım yaptığını açıkladı.

Ripple, yatırımlar sayesinde düzenlemelere uygun menkul kıymet transfer acenteliği, varlık ihracı ve teminat transferi hizmetlerini XRPL altyapısına entegre etmeyi planlıyor. Böylece finans kuruluşlarının varlıkları mevzuata uygun biçimde ihraç etmesi, yönetmesi ve transfer etmesi için gerekli kurumsal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Transfer acenteliği hizmetleri, menkul kıymet sahiplerinin kayıtlarının tutulmasını ve işlemler sonucunda gerçekleşen mülkiyet değişikliklerinin takip edilmesini kapsıyor. Teminat transferi işlevleri ise finans kuruluşlarının varlıkları teminat göstermek veya farklı işlemlerde kullanmak üzere taşımasına olanak sağlıyor.

Ripple’ın açıklamasına göre söz konusu yatırımlar, geleneksel finans piyasalarında atıl durumda kalan teminat varlıkları sorununa da çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirket, tokenleştirilmiş fonların piyasaya sürüldükleri andan itibaren teminat olarak kullanılabilmesini hedefliyor.

Yatırım yapılan şirketlerden Zilo, varlık yönetimi ve servet yönetimi kuruluşlarına küresel transfer acenteliği ile varlık çözümleri sunuyor. Şirketin bugüne kadar yaklaşık 58,7 milyon dolar yatırım aldığı belirtiliyor. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) düzenlemelerine tabi olan Licuido ise kurumsal varlık tokenizasyonu hizmetlerinde uzmanlaşıyor. Ripple’ın iki şirkete yaptığı yatırımların tutarı açıklanmadı.

Bu gelişme, Aviva Investors’ın tokenleştirilmiş ABD doları likidite fonu paylarını XRPL üzerinde piyasaya sürmesinin ardından geldi. Ripple daha önce de kurumların ABD dolarına endeksli stablecoin’i Ripple USD’yi (RLUSD) ihraç etmesine, itfa etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak amacıyla Ripple Mint platformunu kullanıma sunmuştu.

Verilere göre XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü yaklaşık 368 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. XRPL bu rakamla küresel sıralamada 11’inci olurken Ethereum, 17,1 milyar dolarlık büyüklükle ilk sırada yer alıyor.

Son 30 günde gerçek dünya varlığı sahiplerinin sayısı yüzde 50 artarak 1,57 milyona ulaşırken toplam tokenleştirilmiş varlık değeri yüzde 1,5 yükselişle 37,3 milyar dolara çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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