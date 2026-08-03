Ripple’dan XRP Ledger için dev hamle: İki şirkete stratejik yatırım

Blockchain tabanlı finansal teknoloji şirketi Ripple, tokenleştirilmiş finansal varlıkların XRP Ledger (XRPL) üzerindeki kullanımını genişletmek amacıyla İngiltere merkezli Zilo ve Licuido’ya stratejik yatırım yaptığını açıkladı.

Ripple, yatırımlar sayesinde düzenlemelere uygun menkul kıymet transfer acenteliği, varlık ihracı ve teminat transferi hizmetlerini XRPL altyapısına entegre etmeyi planlıyor. Böylece finans kuruluşlarının varlıkları mevzuata uygun biçimde ihraç etmesi, yönetmesi ve transfer etmesi için gerekli kurumsal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Transfer acenteliği hizmetleri, menkul kıymet sahiplerinin kayıtlarının tutulmasını ve işlemler sonucunda gerçekleşen mülkiyet değişikliklerinin takip edilmesini kapsıyor. Teminat transferi işlevleri ise finans kuruluşlarının varlıkları teminat göstermek veya farklı işlemlerde kullanmak üzere taşımasına olanak sağlıyor.

Ripple’ın açıklamasına göre söz konusu yatırımlar, geleneksel finans piyasalarında atıl durumda kalan teminat varlıkları sorununa da çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirket, tokenleştirilmiş fonların piyasaya sürüldükleri andan itibaren teminat olarak kullanılabilmesini hedefliyor.

Yatırım yapılan şirketlerden Zilo, varlık yönetimi ve servet yönetimi kuruluşlarına küresel transfer acenteliği ile varlık çözümleri sunuyor. Şirketin bugüne kadar yaklaşık 58,7 milyon dolar yatırım aldığı belirtiliyor. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) düzenlemelerine tabi olan Licuido ise kurumsal varlık tokenizasyonu hizmetlerinde uzmanlaşıyor. Ripple’ın iki şirkete yaptığı yatırımların tutarı açıklanmadı.

Bu gelişme, Aviva Investors’ın tokenleştirilmiş ABD doları likidite fonu paylarını XRPL üzerinde piyasaya sürmesinin ardından geldi. Ripple daha önce de kurumların ABD dolarına endeksli stablecoin’i Ripple USD’yi (RLUSD) ihraç etmesine, itfa etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak amacıyla Ripple Mint platformunu kullanıma sunmuştu.

Verilere göre XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam büyüklüğü yaklaşık 368 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. XRPL bu rakamla küresel sıralamada 11’inci olurken Ethereum, 17,1 milyar dolarlık büyüklükle ilk sırada yer alıyor.

Son 30 günde gerçek dünya varlığı sahiplerinin sayısı yüzde 50 artarak 1,57 milyona ulaşırken toplam tokenleştirilmiş varlık değeri yüzde 1,5 yükselişle 37,3 milyar dolara çıktı.