XRP, 1,10 dolar direncini aşarsa yükseliş görünümü güçlenebilir

XRP, kısa vadede kritik bir destek bölgesinde tutunmaya çalışırken, piyasa katılımcıları 1,10 doların üzerindeki olası bir kırılmayı yakından izliyor. Analistler, bu seviyenin aşılması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceğini değerlendiriyor. Kurumsal tarafta XRP borsa yatırım fonlarına yönelen para girişi de varlığa yönelik ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

XRP, son 24 saatte yüzde 1,16 gerileyerek 1,05 dolarda işlem gördü. Aynı dönemde işlem hacmi 585,31 milyon dolar, piyasa değeri ise 65,95 milyar dolar olarak kaydedildi. Fiyattaki sınırlı geri çekilmeye karşın teknik görünümde belirli eşikler önemini koruyor.

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, 4 saatlik grafikte 1,048 ile 1,05 dolar aralığının kritik destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu alanda alıcıların devreye girdiği ve daha derin bir geri çekilmeyi engellemeye çalıştığı görülüyor.

EGRAG CRYPTO, 1,048 ile 1,05 dolar aralığının korunmasının önemli olduğunu, 1,083 doların geri alınması ve 1,10 dolar üzerinde güçlü bir kapanış gelmesi halinde yeniden ivme kazanılabileceğini vurguluyor.

Buna karşın daha geniş teknik yapıda düşük zirveler henüz ortadan kalkmış değil. Bu nedenle 1,083 doların aşılması ve ardından 1,10 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyat görünümünde daha net bir toparlanma sinyali verebilir.

Seviye Anlamı 1,048 ile 1,05 dolar Kritik destek bölgesi 1,083 dolar İlk güçlenme eşiği 1,10 dolar Kırılması halinde yükseliş görünümünü destekleyen direnç 1,008 ile 1,000 dolar Destek kaybında izlenen likidite alanı

ETF tarafında kurumsal ilgi sürüyor

BankXRP tarafından paylaşılan verilere göre, XRP odaklı borsa yatırım fonlarına kurumsal ilgi devam ediyor. Son işlem döneminde Bitwise müşterileri XRP ETF’lerine 7,1 milyon dolar yatırım yaptı. Franklin müşterilerinden gelen ek giriş ise 576 bin dolar oldu. Bitwise, kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bu son girişlerle birlikte XRP ETF’lerindeki toplam net para girişi 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Uzmanlar, düzenli fon akışının piyasa duyarlılığını destekleyebileceğini ve varlığın likiditesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

BankXRP verileri, XRP ETF’lerine yönelen son girişlerin kısa vadeli alım satımdan çok birikim eğilimine işaret ettiğini ortaya koyuyor.

Piyasada temkinli hava korunuyor

Olumlu fiyat beklentileri ve ETF büyümesine rağmen XRP henüz nötr bölgede hareket ediyor. Kripto para piyasasındaki genel temkinli hava da bu görünümü destekliyor. Bitcoin’de görülen aşağı yönlü baskı, altcoin cephesinde iştahın sınırlı kalmasına neden oluyor.

Önümüzdeki süreçte XRP’nin yönünde 1,05 dolar desteği ile 1,10 dolar direncinin belirleyici olması bekleniyor. 1,10 dolar üzerinde başarılı bir kırılma yaşanırsa 1,14, 1,183, 1,20 ve 1,30 dolar seviyeleri teknik hedef olarak izlenebilir. Buna karşılık 1,048 doların altına sarkılması halinde 1,008 ile 1,000 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.