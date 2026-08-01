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RIPPLE (XRP)

Sahte Ripple duyurusu, XRP sahiplerini hedef alan dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sahte Ripple duyurusu, XRP sahiplerini hedef alan yeni bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.
  • 🔐 Kullanıcılardan sahte siteye tıklamamaları ve $XRP cüzdanlarını bağlamamaları istendi.
  • 🪪 Ripple ekosisteminde rozet alma ya da ayrıcalık kaydı gerektiren resmi bir sistem bulunmuyor.
  • 🌏 Seul polisi, sahte XRP staking platformuyla 3,4 milyon XRP çalan üç kişiyi gözaltına aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Sosyal medyada Ripple adına yayılan sahte bir duyuru, XRP sahiplerini hedef alan yeni bir dolandırıcılık girişimini gündeme taşıdı. XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, toplulukta Vet adıyla da biliniyor, bu paylaşımın tamamen sahte olduğunu belirterek kullanıcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İçindekiler
1 Sahte hesapla yayılan duyuru
2 Benzer vakalar artıyor
3 Güney Kore’de gözaltı

Sahte hesapla yayılan duyuru

XRP odaklı BankXRP hesabı, Ripple’ın sözde “XRP Holder Tiers” adlı bir uygulama başlattığını öne süren sahte bir X paylaşımına dikkat çekti. Paylaşımda, kullanıcıların çeşitli avantajlara erişebileceği iddia edildi ve XRP rozeti almak için sahte bir internet sitesine yönlendirme yapıldı.

BankXRP, bunun bir kimlik avı girişimi olduğunu vurguladı. Çünkü Ripple böyle bir duyuru yayımlamadı. Kullanıcılardan sahte bağlantılara tıklamamaları, cüzdanlarını bu sitelere bağlamamaları ve seed phrase bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları istendi. Aksi halde cüzdanlardaki XRP varlıklarının çalınabileceği uyarısı yapıldı.

Hussein Zangana, Ripple adına dolaşıma sokulan paylaşımın tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını ve XRP topluluğunun teyitsiz duyurulara karşı daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Ripple ve XRP Ledger ekosisteminde, kullanıcıların rozet almak ya da ayrıcalıklardan yararlanmak için kayıt yaptırmasını gerektiren resmi bir sistem bulunmuyor. Bu nedenle benzer vaatler içeren paylaşımlar, ekosistemdeki kullanıcıları yanıltmaya yönelik girişimler arasında değerlendiriliyor.

Benzer vakalar artıyor

Uyarı, büyük blokzincir kuruluşlarını taklit eden sahte hesapların arttığı bir dönemde geldi. Bu tür girişimlerde dolandırıcılar, resmi kurum görünümü vererek kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor. Bazı vakalarda sahte tokenlerin de dolaşıma sokulduğu görülüyor.

XRPL geliştiricisi Wietse Wind de kısa süre önce kripto topluluğunu sahte tokenler konusunda uyarmıştı. Wind, Xaman adına çıkarılmış resmi bir token bulunmadığını açık şekilde duyurdu.

Firelight ekibi, projeyi temsil ettiğini iddia eden sahte hesaplarla etkileşime girilmemesi gerektiğini, yalnızca tek bir resmi X hesabı, tek bir resmi Discord kanalı ve tek bir resmi internet sitesi bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore’de gözaltı

Benzer bir soruşturma bu hafta Güney Kore’de sonuç verdi. Seul polisi, Flare Network ve FXRP projelerini taklit eden sahte bir XRP staking platformuyla bağlantılı üç kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, 71 mağdurdan yaklaşık 3,4 milyon XRP çalındığını belirledi.

Soruşturmada, platform operatörlerinin cüzdanlarına yaklaşık 27,3 milyar won, başka bir ifadeyle 19 milyon dolar ulaştığı tespit edildi. Olay, XRP ekosisteminde sahte duyuru, taklit hesap ve aldatıcı platformlar üzerinden yürütülen saldırıların boyutunu yeniden ortaya koydu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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