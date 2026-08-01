Polygon destekli T, REX ağı 100 milyar dolarlık uyum ağını başlattı

Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları, yani RWA alanı büyümeyi sürdürürken sektörün önündeki temel sorunlardan biri düzenleyici uyum olmaya devam ediyor. T, REX Network bu soruna, tokenize menkul kıymetler için özel olarak tasarlanan T, REX Ledger adlı bir uyum katmanı geliştirerek çözüm arıyor. Ağ, Polygon’un Chain Development Kit altyapısı ve Agglayer bağlantı yapısı üzerine kuruldu.

Test ağı devreye alındı

T, REX Network, T, REX Ledger test ağının kullanıma açıldığını duyurdu. Ana ağın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Projenin hedefi, düzenlemelere tabi dijital menkul kıymetlerin farklı blokzincir ekosistemleri arasında taşınmasını sağlarken uyum kurallarını da korumak olarak öne çıkıyor.

Bu girişim, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık varlığa hizmet veren finansal hizmetler grubu Apex Group tarafından destekleniyor. Şirket, Haziran 2027’ye kadar ağ üzerine 100 milyar dolarlık tokenize varlık taşımayı taahhüt etti. Apex Group ayrıca ağın ilk zincir üstü transfer temsilcisi olacak ve varlıkların yaşam döngüsü boyunca mülkiyet kayıtları ile uyum süreçlerini takip edecek. Apex Group, fon yönetimi, saklama, idari hizmetler ve kurumsal çözümler sunan küresel bir finans altyapı şirketi olarak biliniyor.

Polygon, T, REX Network vizyonunu anlatmak, doğrulamak ve POL ekosisteminin yıllar içinde geliştirdiği teknoloji ile uzmanlıktan yararlanmak için doğal ortak olarak görüldü.

Uyum eksikleri öne çıkıyor

Şirketin değerlendirmesine göre ilk dönem tokenize menkul kıymet projelerinin önemli bir bölümü, geleneksel finansal varlıkları dijital ortama taşımaya odaklandı ancak mülkiyet devrini yöneten hukuki gereklilikleri doğrudan sisteme yerleştirmedi. Cüzdan beyaz listeleri sınırlı erişim kontrolü sağlasa da yatırımcı yeterliliği, ülke bazlı kısıtlamalar ve devir sınırlamaları gibi menkul kıymet düzenlemelerinde gerekli unsurları tek başına uygulayamadı.

T, REX Network, varlıkların farklı blokzincir ağları arasında hareket etmesiyle bu eksiklerin daha görünür hale geldiğini savunuyor. Parçalı uyum kayıtlarının birlikte çalışabilirliği zayıflattığı ve tokenize varlıkların düzenlemeye tabi piyasalarda beklenen verimi sunmasını zorlaştırdığı görüşü öne çıkıyor.

Polygon altyapısı tercih edildi

T, REX Network, sıfırdan yeni bir blokzincir inşa etmek yerine Polygon CDK kullanarak özel bir uyum zinciri kurdu. Şirkete göre bu modüler yapı, mühendislik karmaşıklığını azaltırken işlemlerin bazı blokzincir mimarilerinde görülen uzun çekim süreleri yerine saniyeler içinde kesinleşmesine imkan tanıyor.

Ağın temelinde, düzenlemeye tabi menkul kıymetler için geliştirilen ERC, 3643 standardı yer alıyor. T, REX Network bu standardın halihazırda 32 milyar doların üzerinde varlığın tokenizasyonunda kullanıldığını belirtiyor.

Mini sözlük: ERC, 3643, düzenlemeye tabi dijital menkul kıymetler için geliştirilen bir token standardıdır. Bu yapı, varlık transferlerinde kimlik doğrulama, yatırımcı uygunluğu ve devir kısıtları gibi uyum koşullarının teknik olarak uygulanmasına imkan verir.

Söz konusu standardın DTCC, Deloitte, ABN AMRO ve Fireblocks gibi kurumlar tarafından desteklenmesi, kurumsal katılımcılar için mevcut bir uyum çerçevesi oluşturuyor. Bu durum, düzenlemelere bağlı finans kuruluşlarının blokzincir tabanlı menkul kıymet altyapılarına ilgisini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Kurumsal talep artıyor

Son bir yılda tokenizasyon alanına yönelik kurumsal ilgi hız kazandı. BlackRock, Franklin Templeton ve diğer küresel varlık yöneticileri, blokzincir tabanlı mutabakat, dijital menkul kıymetler ve tokenize fonlar üzerinde çalışarak yeni ürünler sundu. Bu eğilim, uyumlu blokzincir altyapılarına yönelik talebin genişlediğine işaret ediyor.

Polygon için T, REX Ledger desteği, ekosistemin merkeziyetsiz finans uygulamalarının ötesinde kurumsal blokzincir alanındaki rolünü büyütebilir. Ağın 2026 yılının dördüncü çeyreğinde planlandığı şekilde devreye girmesi ve sonrasında yeni finans kuruluşlarını çekmesi halinde POL ekosisteminin düzenlemeye tabi RWA pazarındaki konumu güçlenebilir.