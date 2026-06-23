Polygon ağındaki Shift4 entegrasyonu sonrası POL, $0.06800 desteği üzerinde yön arayışını sürdürüyor

Polygon ekosisteminin tokeni POL, son dönemde sert fiyat hareketlerinin ardından kritik destek bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Haber yayına hazırlanırken POL, $0.07767 seviyesinde işlem görürken son 24 saatte %1.93 geriledi. Aynı dönemde işlem hacmi $46.64 milyon, piyasa değeri ise $828.47 milyon olarak kaydedildi.

Fiyatta destek bölgesi ve momentum sinyalleri öne çıktı

TradingView verilerine göre POL, nisan ayında geriledikten sonra mayıs ortasında $0.10000 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat haziran ayında sert biçimde geri çekilerek $0.06800 civarında destek buldu. Mevcut görünümde fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor.

Bollinger Bantları yüksek oynaklığa işaret ederken, fiyatın 20 günlük basit hareketli ortalama çevresinde sıkışması kısa vadede yön tayini açısından önemli bir eşik oluşturdu. Bu görünüm, piyasanın yeni bir kırılma öncesinde karar aşamasına yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.

MACD göstergesi de momentumdaki değişimi destekleyen sinyaller verdi. Mayıs sonuna doğru görülen aşağı yönlü kesişimle birlikte satış baskısı belirginleşmişti. Son verilerde ise MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması ve histogramın yeşile dönmesi, satış baskısında azalma yaşandığını gösterdi.

Fiyatın 20 günlük ortalama çevresinde yatay seyretmesi ve MACD tarafında görülen yukarı yönlü kesişim, POL için kısa vadede kritik bir döneme işaret ediyor.

Shift4 entegrasyonu kullanım alanını genişletti

Polygon tarafından paylaşılan bilgilere göre ödeme işleme şirketi Shift4, stabilcoin işlemlerini geniş satıcı ağı içinde yürütmek için Polygon entegrasyonunu devreye aldı. Shift4, yüksek işlem hacmiyle öne çıkan bağımsız ödeme işleme şirketleri arasında yer alıyor. Bu adım, blokzincir tabanlı ödemelerin günlük ticari akışa daha doğrudan dahil edilmesini amaçlıyor.

Entegrasyon sayesinde satıcıların ödemeleri günün her saatinde işleyebilmesi ve fon transferlerini geleneksel bankacılık saatlerine daha az bağlı şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor. Polygon ağında stabilcoin kullanımı, işlemlerin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle tamamlanmasına imkan tanıyabilir.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital token türüdür. Ödeme sistemlerinde tercih edilmesinin temel nedeni, birçok kripto varlığa kıyasla fiyat dalgalanmasının daha sınırlı olmasıdır.

Haberde yer alan değerlendirmelerde, bu tür bir altyapının işletmeler açısından operasyonel verimliliği artırabileceği ve mutabakat süresini saniyelere indirebileceği aktarıldı. Buna karşın fiyat görünümüne ilişkin teknik analizler kesinlik taşımıyor ve kripto varlıklarda oynaklık yüksek seyretmeyi sürdürüyor.

Shift4 entegrasyonuyla birlikte Polygon ağı üzerinden stabilcoin kullanarak ödeme işleme ve fon transferi, daha geniş bir satıcı tabanı için erişilebilir hale geldi.