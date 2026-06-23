🚨 ESMA, AB’de lisanssız kripto şirketlerine 1 Temmuz 2026’ya kadar faaliyetlerini durdurma talimatı verdi.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, Avrupa Birliği içinde izinsiz faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik nihai uyarısını yayımladı. Kurum, lisansı bulunmayan platformların faaliyetlerini derhal sonlandırma sürecine girmesini isterken, kurala uymayan şirketlerin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bildirdi.

Geçiş süresi sona eriyor

Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olarak bilinen MiCA kapsamında tanınan 18 aylık geçiş süresi 1 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihle birlikte Avrupa Birliği, dijital varlık sektöründe bugüne kadar uygulanan dağınık ulusal çerçeveleri geride bırakarak tek bir ortak lisans rejimine geçmiş olacak. ESMA, bu süreçte ek süre tanınmayacağını açık biçimde duyurdu.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlıklar ve bu alanda hizmet veren şirketler için oluşturduğu ortak düzenleme çerçevesidir. ESMA ise AB genelinde menkul kıymet piyasalarını gözeten ve ulusal denetleyiciler arasında uygulama birliğini destekleyen düzenleyici otoritedir.

Sektör verilerine göre daha önce farklı ulusal kurallar altında faaliyet gösteren 1.200’den fazla şirket bulunuyordu. Son tarihe girilirken bu firmaların yaklaşık %75 ila %83’ünün hala lisans almamış durumda olduğu tahmin ediliyor. Bu tablo, yüzlerce platformun Avrupa pazarından çekilmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor.

ESMA, lisansı bulunmayan hizmet sağlayıcılar için ek süre tanınmayacağını ve 1 Temmuz 2026 sonrasında Avrupa Birliği içinde faaliyetlerin sürdürülmesinin yaptırımla karşılaşabileceğini net biçimde ortaya koydu.

Müşterilere açık bildirim zorunluluğu

Faaliyetlerini sonlandıracak şirketlerin, müşterilerini yaklaşan tarihler konusunda düzenli biçimde bilgilendirmesi ve varlıkların güvenli şekilde nasıl taşınacağına dair açık yönlendirme sunması gerekiyor. Düzenleyici çerçeveye göre piyasadan çıkacak platformlar, kapanış sürecinde güvenlik yükümlülüklerinden muaf tutulmayacak.

Bu şirketlerin, kapanış aşamasında da kara para aklamayı önleme kontrollerini sürdürmesi ve tüm çıkış işlemlerini yasa dışı faaliyet riskine karşı taramaya devam etmesi isteniyor. Böylece platform kapanışlarının denetimsiz bir boşluk oluşturmaması amaçlanıyor.

Bireysel yatırımcıya uyarı

ESMA, bireysel yatırımcılara da doğrudan uyarıda bulundu. Kurum, bir platform 1 Temmuz 2026 itibarıyla lisans almamışsa kullanıcı varlıklarının artık Avrupa Birliği hukukunun sağladığı korumalardan yararlanamayacağını vurguladı.

Müşterilerin, hizmet aldıkları platformun yasal statüsünü ESMA Geçici MiCA Sicili üzerinden kontrol etmesi ve lisans bulunmuyorsa hesap kapatılmadan önce varlıklarını onaylı bir platforma ya da kişisel cüzdana aktarması tavsiye edildi.

Bu nedenle kullanıcıların, hizmet aldıkları sağlayıcının yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğini ESMA’nın geçici MiCA kaydı üzerinden doğrulaması öneriliyor. Lisansı bulunmayan bir sağlayıcıyla çalışan yatırımcıların ise hesapları zorunlu olarak kapatılmadan önce varlıklarını yetkili bir platforma veya kendi cüzdanlarına taşımaları isteniyor.