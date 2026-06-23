Ethereum cephesinde 54 kişilik ayrılık kararı! Yeni yapılanmada neler öne çıkıyor?

Ethereum Foundation, son aylarda yürüttüğü yeniden yapılanma sürecini tamamladığını açıkladı. Kurum, organizasyon yapısını baştan düzenlerken 54 çalışanın görevden ayrılacağını duyurdu. Açıklamaya göre bu sayı, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor.

Beş katmanlı yeni yapı devreye alındı

23 Haziran 2026 tarihli blog paylaşımında Ethereum Foundation, yeni organizasyon modelinin beş ana odak alanı etrafında kurulduğunu bildirdi. Bunlar protokol katmanı, erişim katmanı, kullanıcı katmanı, topluluk katmanı ve kurumsal katman olarak sıralandı. Vakıf, bu yapının Ethereum’un uzun vadeli hedeflerine daha net biçimde odaklanmak ve kaynakları öncelikli alanlara daha verimli yönlendirmek için tasarlandığını belirtti.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimine destek veren en önemli kurumlardan biri olarak biliniyor. Ethereum ise piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alırken, merkeziyetsiz uygulama geliştirme alanında en yaygın kullanılan blokzincir platformları arasında bulunuyor.

Vakıf, yeniden yapılanma sonrasında kritik görevleri yerine getirebilmek için gerekli yapı, faaliyet alanları ve insan kaynağına sahip olduğunu belirtti.

Yeni model kapsamında öne çıkan başlıklardan biri de kurumsal katman oldu. Bu bölümün, şirketler, finans kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen yapılarla ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulacağı aktarıldı.

İş gücünde yüzde 20 daralma

Yeniden yapılanmanın bir parçası olarak 54 kişinin kurumdan ayrılacağı açıklandı. Ethereum Foundation, bu kararın alınmasının zor olduğunu ancak vakfın yalnızca kendi üstlenebileceği temel alanlara yoğunlaşması ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin korunması açısından gerekli görüldüğünü kaydetti.

Ayrılan çalışanlara kıdem paketi ve geçiş desteği verileceği de bildirildi. Buna ek olarak, söz konusu kişilerin Ethereum ekosistemi içinde yeni iş imkanlarına ulaşabilmesi için destek sağlanacağı ifade edildi.

Ethereum Foundation, X üzerinden yaptığı paylaşımda organizasyon değişiklikleri kapsamında 54 çalışma arkadaşının, yani kurum kadrosunun yaklaşık yüzde 20’sinin ayrılacağını duyurdu.

Piyasada baskı sürerken gözler ekosistemde

Kurumsal değişikliklerin açıklandığı dönemde Ethereum fiyatı da baskı altında kalmayı sürdürdü. TradingView verilerine göre ETH, haberin yayımlandığı sırada 1.661,83 dolar seviyesinden işlem gördü. Son 24 saatteki değer kaybı ise yüzde 5,22 olarak kaydedildi.

Vakıf cephesinden gelen mesajlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok uzun vadeli büyüme ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verildiğine işaret etti. Kurum, süreç sonunda daha yalın ve daha odaklı bir yapının ortaya çıktığını savundu.

Ethereum Foundation ayrıca yeni organizasyon şeması ve gelecek planlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağını bildirdi.