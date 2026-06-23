Japonya, kripto varlıkları 2027 itibarıyla finansal ürün olarak sınıflandıracak düzenlemeyi ilerletti

Japonya, kripto varlıklara yönelik kapsamlı bir düzenleme değişikliğini gündemine aldı. XWIN Research Japan’ın değerlendirmesine göre hazırlanan reform, kripto varlıkların Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamından çıkarılarak Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına alınmasını öngörüyor. Bu değişiklik, piyasada kripto varlıkların ödeme aracı olmaktan çok yatırım aracı olarak görülmeye başlamasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin kapsamı genişliyor

XWIN Research Japan, Japonya merkezli bir araştırma kuruluşu olarak düzenlemenin yalnızca teknik bir mevzuat güncellemesi olmadığını, dijital varlıkların ülkenin daha geniş finans sistemine entegre edilmesinde yeni bir aşamaya işaret ettiğini belirtti. Kuruma göre yeni çerçevede kripto varlıklar, ayrı bir finansal ürün kategorisi olarak ele alınacak.

XWIN Research Japan’a göre bu geçiş, teknik bir düzenleme değişikliğinin ötesine geçerek dijital varlıkların Japonya’nın daha geniş finansal sistemi içinde konumlandığı yeni bir dönemi başlatıyor.

Şirketin aktardığına göre ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından kurumsal sahiplik hızla arttı. Bu gelişme, Bitcoin’in geleneksel varlık yönetimi yapıları içine daha görünür biçimde girmesine katkı sağladı. Japonya’daki teklifin de benzer şekilde kurumsal yatırımcılar açısından yeni imkanlar oluşturabileceği, aynı zamanda kripto varlıkları geleneksel menkul kıymetlere daha yakın yükümlülüklerle karşı karşıya bırakabileceği ifade ediliyor.

DeFi alanında farklı sorumluluklar gündemde

Merkeziyetsiz finans alanında ise daha karmaşık bir tablo öne çıkıyor. Haberde yer verilen değerlendirmeye göre yasa koyucuların, DeFi faaliyetlerinin tamamına tek tip kurallar uygulamak yerine kullanıcılar üzerinde fiili kontrol veya etkisi bulunan taraflara odaklanması bekleniyor. Bu kapsamda protokol geliştiricileri, arayüz işletmecileri, cüzdan sağlayıcıları, merkeziyetsiz otonom organizasyonlar ve token ihraççıları için farklı sorumluluk alanları doğabilir.

Mini sözlük: DeFi, aracı kurum olmadan blokzincir üzerinde çalışan finansal uygulamaları ifade eder. DAO ise kararların tek bir şirket yönetimi yerine token sahipleri ya da topluluk mekanizmalarıyla alındığı dijital organizasyon yapısıdır.

DeFi için aynı kuralların her alana yayılması yerine, kullanıcıları kimin yönlendirdiği veya fiilen etkilediği sorusunun öne çıkması bekleniyor.

Buna karşılık mevcut yasa metninde bireysel saklama çözümleri ve DeFi’nin birçok boyutu doğrudan düzenlenmiyor. Bu alanların daha sonra yayımlanacak ikincil kurallar ve resmi rehberlerle netleştirilmesi bekleniyor. Bu durum, reformun temel çerçevesinin çizildiğini ancak uygulama ayrıntılarının henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

Yasa teklifinde takvim netleşti

Düzenleme sürecinde takvim de belirginleşmiş durumda. Kabine, yasa tasarısını 10 Nisan’da onayladı. Ardından teklif, 11 Haziran’da Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tasarı şu anda Danışmanlar Meclisi’nde inceleniyor.

Aşama Tarih Kabine onayı 10 Nisan Temsilciler Meclisi onayı 11 Haziran Beklenen yürürlük 2027

Mevcut plana göre düzenlemenin 2027 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Değerlendirmelere göre bu reform, hem kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına yaklaşımını hem de Japonya’daki DeFi ekosisteminin hukuki çerçevesini yeniden şekillendirebilir.