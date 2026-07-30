📈 Kanada'da kripto sahipliği iki yılda %10'dan %25'e yükseldi.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’nun yayımladığı yeni araştırma, Kanada’da dijital varlıklara ilginin son iki yılda belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre ülkede her dört kişiden biri artık kripto varlık ya da kripto yatırım fonu bulunduruyor.

Kripto sahipliğinde hızlı artış

Araştırmadaki verilere göre kripto varlık veya kripto fonu sahibi Kanadalıların oranı 2023’te %10 düzeyindeyken bu oran şimdi %25’e çıktı. 2022’de ise oran %13 seviyesindeydi. Kanada’nın eyalet düzeyindeki başlıca piyasa düzenleyicilerinden biri olan Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, bu tabloyla birlikte benimsenmenin daha geniş bir tabana yayıldığına işaret etti.

Kanadalı yatırımcılar özelinde bakıldığında, herhangi bir kripto ürününe sahip olanların oranı %39’a ulaştı. Bu veri, yalnızca doğrudan kripto alımını değil, kriptoyla bağlantılı yatırım araçlarına ilgiyi de yansıtıyor.

Coinbase Kanada Ülke Direktörü Eric Richmond, Kanada’da her dört kişiden birinin artık kripto sahibi olduğunu ve dijital varlıkların finans dünyasının ana akım alanlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Farkındalık artarken bilgi eksikleri sürüyor

Araştırma, kamuoyundaki farkındalığın da yükseldiğini gösterdi. Kanadalıların %59’u kripto varlığın ne olduğunu doğru biçimde tanımlayabiliyor. Bu oran 2023’te %54, 2022’de ise %51 olarak ölçülmüştü.

Bununla birlikte araştırma, kripto varlıkların nasıl işlediğine dair yanlış anlamaların sürdüğünü de ortaya koydu. Özellikle düzenleme, yatırımcı koruması ve sigorta kapsamı gibi başlıklarda bilgi eksiklerinin devam ettiği görüldü.

Kullanım alanı yatırımın ötesine taşındı

Veriler, kripto varlıkların yalnızca fiyat beklentisiyle alınmadığını da gösteriyor. Mevcut kripto sahiplerinin %74’ü dijital varlıklarını fiilen kullandığını belirtti. Stabilcoin sahiplerinde ise bu oran %89’a çıktı. Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan kripto para türü olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, fiyatı daha istikrarlı kalsın diye genellikle dolar gibi bir referans varlığa sabitlenen dijital varlıktır. Bu tür varlıklar özellikle para transferi ve zincir üstü ödemelerde kullanılır.

Stabilcoin sahiplerinin %20’si bu varlıkları uluslararası para transferlerinde kullandığını söyledi. Kanadalıların kripto satın alma nedenleri arasında ise portföy çeşitlendirmesi %28 ile ilk sırada yer aldı. Bunu kripto ve blokzincir teknolojisine uzun vadeli inanç %27 ile izledi. Fiyat hareketlerinden getiri beklentisiyle yapılan alımların oranı ise %26 oldu.

Mevcut kripto sahiplerinin %74’ü dijital varlıklarını kullandığını, stabilcoin sahiplerinin %20’si ise bu varlıklarla uluslararası para transferi yaptığını bildirdi.

Yatırımcıların platform seçiminde denetim eğilimi güçlendi

Araştırma, yatırımcı davranışlarında daha dikkatli bir yaklaşımın güçlendiğine de işaret etti. Kripto sahibi katılımcıların %50’si yatırım yapmadan önce işlem platformunun kayıtlı olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti. Bir önceki araştırmada bu oran %38 düzeyindeydi.

Bu değişim, Kanada’da kripto piyasasına ilgi artarken yatırımcıların düzenleyici çerçeve ve platform güvenilirliği gibi unsurlara daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.