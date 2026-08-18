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Kripto Para

SEC, kripto varlıklar için yeni sermaye toplama çerçevesi önerdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC, ABD'de kripto projeleri için yeni bir sermaye toplama çerçevesi önerdi.
  • 📌 Taslak, dört yılda 5 milyon dolar ve 12 ayda 75 milyon dolar için iki ayrı muafiyet içeriyor.
  • 🧩 Şartlar sağlanırsa bazı kripto varlıkların yatırım sözleşmesi tanımı dışına çıkması gündeme geldi ve bu süreçte $XRP gibi varlıklar için emsal tartışmaları izlenebilir.
  • 🗓️ Teklif, Federal Register yayımının ardından 60 günlük kamuoyu görüş sürecine girdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto varlık projelerinin ABD’de sermaye toplama yöntemlerini değiştirebilecek yeni bir düzenleme taslağı açıkladı. “Regulation Crypto Assets” adı verilen öneri, belirli kripto varlık yatırım sözleşmeleri için özel bir menkul kıymet rejimi oluşturmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Yeni muafiyetler öne çıktı
2 Güvenli liman maddesi dikkat çekti
3 Süreç 60 günlük görüş dönemine girdi

Yeni muafiyetler öne çıktı

SEC, bu çerçevenin federal menkul kıymet yasaları kapsamındaki yatırımcı korumalarını korurken, kripto girişimcileri için düzenleyici engelleri azaltmayı amaçladığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre düzenleme, özellikle erken aşamadaki projeler ile daha büyük ölçekli ihraçlar için farklı yollar sunacak.

Taslakta, menkul kıymet kaydı zorunluluğuna yönelik iki yeni muafiyet yer aldı. Bunlardan ilki, bir ihraççının dört yıllık dönemde en fazla 5 milyon dolar toplamasına imkan tanıyor. Diğeri ise herhangi bir 12 aylık dönemde 75 milyon dolara kadar teklif yapılmasına izin veriyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, teklifin kripto girişimcilerine sermaye toplamak için daha açık yollar sunmayı ve yeniliğin ABD içinde kalmasını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Güvenli liman maddesi dikkat çekti

Önerinin dikkat çeken unsurlarından biri de şartlı bir güvenli liman düzenlemesi oldu. Buna göre bazı kripto varlıklar, belirli koşulların karşılanması halinde ileride “yatırım sözleşmesi” tanımının dışında değerlendirilebilecek. Bu imkanın devreye girmesi için ihraççının, yatırım sözleşmesi kapsamında üstlendiği temel yönetsel çabaları tamamlamış ya da kalıcı biçimde sonlandırmış olması gerekecek.

Mini sözlük: Güvenli liman, belirli şartlar karşılandığında bir faaliyet için sınırlı hukuki koruma sağlayan düzenleyici çerçevedir. İhraççı, taahhüt ettiği temel geliştirme ve yönetim görevlerini tamamladığında ilgili varlığın menkul kıymet sayılıp sayılmayacağı daha net hale gelebilir.

Teklif ayrıca, bu yeni muafiyetler kapsamında yapılacak bazı ihraçlarda eyalet düzeyindeki belirli menkul kıymet kaydı ve yeterlilik şartlarını da devre dışı bırakmayı öngörüyor. Düzenleme, yeni muafiyetlerle ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin bazı ikincil piyasa işlemlerini de kapsayacak.

Süreç 60 günlük görüş dönemine girdi

Paul Atkins, SEC’nin mevcut başkanı olarak kurumun çalışmalarına liderlik ediyor. Atkins, yeni yapının Mart 2026’da yayımlanan kripto varlıklara ilişkin yorumlayıcı rehberin devamı niteliğinde kurgulandığını ifade etti. SEC, bu iki adımın birlikte değerlendirildiğinde federal menkul kıymet yasalarının kripto varlıklara ne zaman uygulanacağı konusunda daha fazla açıklık sağlayacağını savunuyor.

Komisyonun yaklaşımı, şirketlerin faaliyetlerini denizaşırı bölgelere taşıma eğilimini azaltmayı ve ABD’li yatırımcılar için yatırım imkanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Taslak, komisyon üyelerinin kamuya açık toplantı dışında bireysel oy kullandığı seriatim yöntemiyle kabul edildi. SEC sözcüsü, 14 Ağustos için planlanan açık toplantının öngörülemeyen bir takvim sorunu nedeniyle iptal edildiğini aktardı.

Öneri, Federal Register’da yayımlanmasının ardından 60 günlük kamuoyu görüş sürecine girdi. Metin henüz nihai kurala dönüşmediği için SEC son kararını vermeden önce hükümler üzerinde değişiklik yapabilecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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