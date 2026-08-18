Kayıt Banner
CHAINLINK (LINK)

Chainlink’te 10 dolar hedefi, artan türev ilgiyle güç kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink’te 10 dolar eşiği, güçlenen teknik görünümle yeniden öne çıktı.
  • 📈 $LINK için açık pozisyonlar yaklaşık 29 milyon token seviyesine yükseldi.
  • 💹 Fonlama oranlarındaki artış, uzun pozisyon ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
  • 🧭 Direncin hacimli kırılması, kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink, son yükselişin ardından teknik analizde yükseliş flaması olarak bilinen bir sıkışma formasyonu içinde hareket ediyor. Bu yapı, alım iştahının korunduğuna ve direnç bölgesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin yeniden hız kazanabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Fiyat ve teknik görünüm
2 Türev piyasalarda dikkat çeken hareket
3 İzlenen seviyeler

Fiyat ve teknik görünüm

LINK, haber yazımı sırasında 9,49 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 254,08 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1,31’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma sinyalleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Quinten, Chainlink’te güçlü yükselişin ardından fiyatın flama formasyonu içinde dengelendiğini belirtiyor. Bu tür formasyonlar genellikle yükseliş sonrası kısa süreli soluklanma dönemlerinde görülüyor. Satış baskısının sınırlı kalması durumunda, direnç bölgesinin aşılması yeni bir yukarı hareketin önünü açabilir.

Quinten, Chainlink fiyatının güçlü bir yükselişten sonra flama formasyonu içinde sıkıştığını ve direncin kırılması halinde yeni bir ivmenin oluşabileceğini vurguluyor.

Teknik görünümde öne çıkan ilk eşik 10 dolar seviyesi olarak izleniyor. Bunun için fiyatın yalnızca formasyon direncini aşması değil, aynı zamanda kırılmanın güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor. Alıcıların bu bölgede zayıf kalması halinde LINK bir süre daha yatay bantta kalabilir ya da kısa vadeli geri çekilme yaşayabilir.

Türev piyasalarda dikkat çeken hareket

Santiment Intelligence verileri, Chainlink’e bağlı türev işlemlerde belirgin artış yaşandığını ortaya koyuyor. LINK cinsinden açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 29 milyon LINK’e ulaştı. Böylece bu gösterge, 10 Ekim’deki tasfiye kaynaklı sert düşüşten sonra ilk kez 9 Ekim seviyesinin üzerine çıktı. Santiment, zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli ve türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemeleri gösterir.

Buna karşılık dolar bazlı açık pozisyon büyüklüğü 279 milyon dolarda kaldı. Bu rakam, ekim ayındaki sert düşüş öncesinde görülen 555 milyon doların altında bulunuyor. LINK fiyatının ekim dönemine göre daha düşük seviyelerde işlem görmesi, token bazlı artış ile dolar bazlı durağanlık arasındaki farkı açıklıyor.

Fonlama oranlarındaki yükseliş, piyasada uzun pozisyon birikiminin sürdüğüne işaret ediyor; ancak açık pozisyonlar halen Ağustos 2025 döneminde görülen 34 milyon LINK zirvesinin altında seyrediyor.

İzlenen seviyeler

Pozitif fonlama oranları ve açık pozisyonlardaki toparlanma, yükseliş senaryosunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca Standard Chartered’ın 2030 için dile getirdiği 200 dolarlık hedef, uzun vadeli beklentilere yönelik ilgiyi artıran başlıklar arasında sayılıyor.

GöstergeSeviye
LINK fiyatı9,49 dolar
24 saatlik işlem hacmi254,08 milyon dolar
Piyasa değeri7,1 milyar dolar
LINK bazlı açık pozisyonYaklaşık 29 milyon LINK
Dolar bazlı açık pozisyon279 milyon dolar
Önceki dolar bazlı seviye555 milyon dolar

Kısa vadede piyasada asıl belirleyici unsur, flama direncinin hacimli biçimde aşılıp aşılamayacağı olacak. Bu kırılma gerçekleşirse 10 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Direncin geçilememesi durumunda ise LINK’in bant hareketini sürdürmesi veya sınırlı bir geri çekilme yaşaması olası görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Chainlink, 10 dolar direncini aşarsa toparlanma sinyali verecek

Chainlink balinası 9,23 milyon dolarlık LINK’i Coinbase’e taşıdı

Chainlink’te 9,90 dolar seviyesi yükselişin teyidi olabilir

Chainlink’te balina işlemleri 5 ayın zirvesine çıktı

Standard Chartered’dan dudak uçuklatan Chainlink (LINK) tahmini

Chainlink, 8,38 dolar desteğini kaybettikten sonra yön arıyor

Chainlink borsa rezervleri yıllık dipte, 8,90 dolar direnci öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SEC, kripto varlıklar için yeni sermaye toplama çerçevesi önerdi
Bir Sonraki Yazı Arbitrum’da alıcı ilgisi güçlenirken BVNK, USDC desteğini genişletti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Polkadot’ta işlem sayısı bir günde 1456’ya çıktı
Polkadot (DOT)
Ethereum’da 1.920 dolar direnci, 2.000 dolar eşiğini gündemde tutuyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?