Chainlink’te 10 dolar hedefi, artan türev ilgiyle güç kazandı

Chainlink, son yükselişin ardından teknik analizde yükseliş flaması olarak bilinen bir sıkışma formasyonu içinde hareket ediyor. Bu yapı, alım iştahının korunduğuna ve direnç bölgesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin yeniden hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Fiyat ve teknik görünüm

LINK, haber yazımı sırasında 9,49 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 254,08 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %1,31’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma sinyalleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Quinten, Chainlink’te güçlü yükselişin ardından fiyatın flama formasyonu içinde dengelendiğini belirtiyor. Bu tür formasyonlar genellikle yükseliş sonrası kısa süreli soluklanma dönemlerinde görülüyor. Satış baskısının sınırlı kalması durumunda, direnç bölgesinin aşılması yeni bir yukarı hareketin önünü açabilir.

Quinten, Chainlink fiyatının güçlü bir yükselişten sonra flama formasyonu içinde sıkıştığını ve direncin kırılması halinde yeni bir ivmenin oluşabileceğini vurguluyor.

Teknik görünümde öne çıkan ilk eşik 10 dolar seviyesi olarak izleniyor. Bunun için fiyatın yalnızca formasyon direncini aşması değil, aynı zamanda kırılmanın güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor. Alıcıların bu bölgede zayıf kalması halinde LINK bir süre daha yatay bantta kalabilir ya da kısa vadeli geri çekilme yaşayabilir.

Türev piyasalarda dikkat çeken hareket

Santiment Intelligence verileri, Chainlink’e bağlı türev işlemlerde belirgin artış yaşandığını ortaya koyuyor. LINK cinsinden açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 29 milyon LINK’e ulaştı. Böylece bu gösterge, 10 Ekim’deki tasfiye kaynaklı sert düşüşten sonra ilk kez 9 Ekim seviyesinin üzerine çıktı. Santiment, zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli ve türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemeleri gösterir.

Buna karşılık dolar bazlı açık pozisyon büyüklüğü 279 milyon dolarda kaldı. Bu rakam, ekim ayındaki sert düşüş öncesinde görülen 555 milyon doların altında bulunuyor. LINK fiyatının ekim dönemine göre daha düşük seviyelerde işlem görmesi, token bazlı artış ile dolar bazlı durağanlık arasındaki farkı açıklıyor.

Fonlama oranlarındaki yükseliş, piyasada uzun pozisyon birikiminin sürdüğüne işaret ediyor; ancak açık pozisyonlar halen Ağustos 2025 döneminde görülen 34 milyon LINK zirvesinin altında seyrediyor.

İzlenen seviyeler

Pozitif fonlama oranları ve açık pozisyonlardaki toparlanma, yükseliş senaryosunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca Standard Chartered’ın 2030 için dile getirdiği 200 dolarlık hedef, uzun vadeli beklentilere yönelik ilgiyi artıran başlıklar arasında sayılıyor.

Gösterge Seviye LINK fiyatı 9,49 dolar 24 saatlik işlem hacmi 254,08 milyon dolar Piyasa değeri 7,1 milyar dolar LINK bazlı açık pozisyon Yaklaşık 29 milyon LINK Dolar bazlı açık pozisyon 279 milyon dolar Önceki dolar bazlı seviye 555 milyon dolar

Kısa vadede piyasada asıl belirleyici unsur, flama direncinin hacimli biçimde aşılıp aşılamayacağı olacak. Bu kırılma gerçekleşirse 10 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Direncin geçilememesi durumunda ise LINK’in bant hareketini sürdürmesi veya sınırlı bir geri çekilme yaşaması olası görülüyor.