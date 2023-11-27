CHAINLINK (LINK)

Yarın Başlıyor! Bu Altcoin Devrim Niteliğindeki Aşamaya Geçiyor

Özet

  • Altcoin LINK yarın önemli bir lansmana hazırlanıyor.
  • Chainlink'in staking v0.2 sürümü hayata geçiyor.
  • Gelişmenin LINK fiyatına etki etmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Altcoin Chainlink‘in staking v0.2 olarak isimlendirilen sürümü için merakla beklenen geçiş dönemi yarın başlayacak. Bu durum LINK sahipleri için bir dizi fırsatı beraberinde getirecek. İlk dokuz günlük “Öncelikli Geçiş Dönemi” boyunca, uygun stakerlar 15 bin LINK’e kadar stake edebiecek. Ayrıca  güncellenmiş stake protokolüne girişlerini güvence altına alabilcekler. Bu özel aşamanın ötesinde, Erken Erişim imkanına sahip olan stakerların şanslarını yakalamak için dört günlük bir zamanı var. Ayrıca diğer stakerlar için 11 Aralık’ta erişim söz konusu olacak.

İçerikler
Teknik Analizler: Simetrik Üçgen Potansiyel Kırılıma İşaret EdiyorAnı Yakalamak: Chainlink Staking Güncellemesi ve Fiyat Dinamikleri

Teknik Analizler: Simetrik Üçgen Potansiyel Kırılıma İşaret Ediyor

Chainlink’in (LINK) teknik görünümü incelendiğinde, günlük grafikte zorlayıcı bir formasyon ortaya çıktı: simetrik bir üçgen. Genellikle yaklaşan bir kırılmanın göstergesi olan bu formasyon, yakın gelecekte potansiyel fiyat artışları için zemin hazırlıyor.

Eğer LINK 14,825 dolar direnç seviyesini aşarak güçlü bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirirse, altcoin bunu yeni keşfedilen bir destek olarak belirleyebilir. Bu eşiğin üzerinde bir günlük mum kapanışı, LINK’i 17,685 dolara doğru itebilir ve yükseliş yörüngesine işaret edebilir.

Yükseliş senaryosunda, önümüzdeki 72 saat içinde 14,825 doların üzerinde kararlı bir günlük kapanış LINK için sürekli bir tırmanışı tetikleyebilir. Ancak, bu seviyenin korunamaması LINK‘i kısa vadeli aşağı yönlü risklere maruz bırakabilir ve 12,610 dolara potansiyel bir düşüş yaşanabilir.

Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) iyimser görünüme katkıda bulunarak yükseliş momentumunun güçlendiğini gösteriyor. RSI çizgisi RSI Basit Hareketli Ortalama (SMA) çizgisine yaklaştıkça, ufukta önemli bir yükseliş sinyali beliriyor ve önümüzdeki günlerde potansiyel olarak boğaları destekliyor.

Chainlink yatırımcıları stake yükseltmesini beklerken, teknik göstergelerin bir araya gelmesi ve yaklaşan geçiş dönemi, LINK’in fiyat hareketi etrafındaki entrikayı artırıyor. Chainlink bu kritik dönemeçte ilerlerken yatırımcıların ve stake sahiplerinin tetikte olmaları, kilit seviyeleri ve gelişmeleri yakından izlemeleri tavsiye ediliyor.

Teknolojik gelişmeler ve piyasa dinamiklerinin kesişimi, Chainlink’in ekosisteminin gelişen manzarası içinde stratejik hamlelerin fırsatları ortaya çıkarabileceği bir senaryo sunuyor. Sonuç olarak Chainlink staking v0.2 lansmanı ile teknik göstergeler potansiyel dalgalanmanın bir işareti konumunda.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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