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Benjamin Cowen: “Bu Altcoin’de Yükseliş Bekliyorum! O Bir Omurga!”

Kripto para piyasasında belirsiz koşullar devam ederken analistler bazı altcoin’lerin yükseliş sinyalleri verdiğini ifade ediyor. 
11:44
15 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasında belirsiz koşullar devam ederken analistler bazı altcoin’lerin yükseliş sinyalleri verdiğini ifade ediyor. Piyasanın popüler isimlerinden olan Benjamin Cowen, Altcoin Daily ile yaptığı bir röportajda Chainlink’in (LINK) yükseliş yaşayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Chanlink (LINK) Yorumları

En popüler kripto piyasası analistlerinden Benjamin Cowen, Altcoin Daily ile yaptığı son röportajda Oracle servis sağlayıcısı Chainlink (LINK) için yükseliş beklediğini dile getirdi. Cowen, LINK’in şu anda güçlü bir birikim aşamasında olduğunu ve ayı piyasası sona yaklaştıkça LINK’te artış beklediğini dile getirdi.

Altcoin’lerde bir yükseliş başlamadan önce Bitcoin hakimiyetinin yukarı doğru hamle yapması gerektiğini dile getiren Cowen, “Ancak hakimiyet yükseldiğinde bile Bitcoin’den daha iyi performans gösteren birkaç altcoin olacağını söyleyebilirim. Ayı piyasasının sonunda ve bir sonraki boğa koşusu öncesinde birikim aşamasında olduğu görülen LINK ise takip etmek için makul bir altcoin.” ifadelerini kullandı.

Benjamin Cowen ayrıca Oracle servis sağlayıcısının, sonuncusu SWIFT olmak üzere pek çok önemli ortaklığa imza attığını da sözlerine ekliyor. Chainlink entegrasyonu, ortakların güvenli veri paylaşımını ve akıllı sözleşmeleri etkinleştirmesine olanak tanıyor.

Bunlara ek olarak analiste göre genel ayı piyasası koşulları şu anda LINK fiyat artışını baskılıyor. LINK yazının kaleme alındığı sırada 6,88 dolardan işlem görüyor.

“Chainlink Bir Omurga”

Analist Chainlink ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Chainlink, bir çok kripto para birimi için bir omurga görevi görüyor. Yıllar içinde, kendisini ne kadar kripto para projesine entegre ettiğini gördük ve gerçek zamanlı veriler sağlamada çok değerli bir hizmet sunduğunu iddia ediyorum.” sözlerini kullanıyor.

LINK’in son zamanlarda gösterdiği zayıf performansın, projenin eksikliğinden değil genel piyasa görünümünden kaynaklandığını dile getiriyor. Buna ek olarak Cowen Chainlink’in temellerinin ayı piyasasında bazen boğa piyasasında olduğundan biraz daha iyi olduğunu da ifade ediyor.

Öte yandan Benjamin Cowen, piyasada devam eden gerilemeye ve ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimaline rağmen LINK’in ayakta kalacağını düşündüğünü de sözlerine ekliyor. Ayrıca Cowen, LINK’in Bitcoin karşısında da güçlü kalacağını düşündüğünü ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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